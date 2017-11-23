"Влив" солидные деньги в бюджет региона.

В Свердловской области 23 ноября завершила работу временная согласительная комиссия Законодательного Собрания по вопросам, связанным с рассмотрением проекта регионального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Депутаты и руководители профильных министерств внесли "последние штрихи" в главный финансовый документ области, перед тем, как отдать его в минфин, который "сведет дебет с кредитом". После этого проект бюджета будет представлен свердловскому парламенту для второго чтения и утверждения.

О нюансах работы над документом и участии Москвы в финансировании жизни Среднего Урала в интервью "Уралинформбюро" рассказал председатель комитета ЗакСо по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков.

- Владимир Андреевич, как много времени, по вашему мнению, потребуется министерству финансов на корректировку проекта бюджета Свердловской области на 2018 год?

- Мы закончили его обсуждение на согласительных процедурах и на рабочих группах, а также подготовили протоколы, которые сегодня передали в министерство финансов. И это ведомство прямо сейчас – этим вечером, ночью и завтра, а может, и следующей ночью будет смотреть источники пополнения и трат бюджета, балансировать суммы доходов и расходов. Уже в субботу, 25 ноября, мы услышим, к какому выводу пришел минфин, что им будет учтено из наших решений, а что учтено не будет.

Надо понимать, что объем доходов предельно ограничен - источников не так много. Я бы назвал сейчас сумму, но, боюсь, что меня губернатор за это завтра поругает. Я ведь не могу ему сказать, что уже сам все сосчитал.

- Почему такая спешка? Разве нельзя подождать до понедельника?

- Времени нет! У нас есть регламентные нормы, и мы (Заксобрание региона - прим.ред.) должны 5 декабря рассмотреть проект закона о региональном бюджете. Мы его должны принять как можно скорее, потому что он становится основой для принятия бюджетов муниципалитетами Среднего Урала. 74 муниципальных образования (а если считать поселения, то 94 территории) должны на основе наших решений привести в нормальное состояние свои финансовые документы. Потому что там межбюджетные трансферты меняться будут, в доходах и в расходах будут меняться бюджеты. Это все нужно сделать как можно оперативнее, чтобы с 1 января войти в нормальное финансовое поле - с полным принятым пакетом документов по бюджету.

- Строительство школ и детских садов, вакцинация, капремонт, латание дыр на дорогах – на это средства требуются ежегодно. А есть ли какие-то интересные проекты, которые внесли в бюджет 2018 года?

- Есть у нас проекты, выпадающие из общего контекста. Например, очень много предложений по спорту - по развитию спортивных учреждений, строительству новых объектов – кортов, стадионов, площадок для воркаута. Свердловская область становится, пожалуй, спортивной державой и это хорошо, потому что будет развиваться детский, молодежный и профессиональный спорт, это здорово.

Очень серьезные предложении были высказаны по агропромышленному комплексу. Надо решать вопросы по субсидиям на молоко, мясо, зерно и на многое другое. Остро стоит вопрос по ветеринарному благополучию в регионе – Тюменская область под боком (в Тюменской области 10 ноября была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней - прим ред.).

Защита от пожаров в Свердловской области – тоже актуальная тема. А в ЖКХ сколько проблем, которые надо тоже решать? Ведь это касается по сути каждого живущего в регионе человека.

- На какой объем финансовой помощи со стороны Федерации область может рассчитывать?

- Приличные деньги нам будут выделены, вне всякого сомнения. Но они (депутаты Госдумы – прим.ред.) сейчас федеральный бюджет практически сверстали. Надо понимать, что разассигнование (распределение средств между субъектами РФ – прим.ред.) пойдет в декабре. То есть мы, в лучшем случае, эти деньги увидим либо в последних числах декабря, либо в январе. Поэтому в конце февраля нам предстоит вносить изменения в свой бюджет, мы будем адаптировать федеральные деньги для своих потребностей.

Уже сейчас мы насчитали 8 с лишним миллиардов рублей, выделенных Москвой на территориальную программу госгарантий по здравоохранению. Никогда такого не получала Свердловская область! Но разве это плохо?

С другой стороны, у нас проблема по дорожному фонду – ну, не хватает денег, что нам намерена перечислить Федерация, будем добавлять из своих. При этом федеральная составляющая по строительной программе может быть очень большой: мы обратились в министерства строительства и образования РФ с просьбой подержать те или иные объекты, школы в частности. Раз президентом поставлена задача убрать вторую и третью смены в школах, значит надо строить учебные заведения интенсивнее.

На вскидку из почти 210 миллиардов – 15 миллиардов, считая средства ТФОМС, это будут деньги из Москвы. Для нас каждый рубль дорог!

Беседовала Валентина ЕРЕМЕЕВА