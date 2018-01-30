Молочные реки контрафактаСегодня в 12:13
- Текст
Видны ли берега?
Прилавки свердловских магазинов заполонила контрафактная молочная продукция - в платежеспособный регион нескончаемым потоком везут "резиновый" сыр, фальсифицированную сметану и творог. "Чужаки" при этом демпингуют, нанося удар по местным производителям. Ситуация требует экстренных мер реагирования – об этом члены совета Общественной палаты Свердловской области сообщили губернатору Евгению Куйвашеву. Аграриям нужны дополнительные субсидии.
О том, какие проблемы грозят "молочному фронту", в эксклюзивном интервью "Уралинформбюро" рассказал руководитель Союза предприятий по переработке молока Свердловской области Игорь Пехотин.
- Игорь Юрьевич, какова сейчас доля "молочного" контрафакта на местном рынке?
- В магазинах очень много контрафактного сыра, сметаны и творога. Фальсифицированного масла на прилавках, к примеру, около 60%. При этом около 70% контрафакта в магазины Свердловской области прибывает из других регионов РФ. Своих недобросовестных производителей уже не осталось. Наши производства, скажем, даже те, что лишь фасуют масло, уделяют большое внимание качеству продукции.
- А как же контроль за качеством продукции соответствующими органами?
- Часто бывает, что на проверку производитель привозит качественную продукцию, а в магазины потом "спускает" фальсификат.
Четкого механизма, который бы в раз перекрыл производителям фальсификата каналы сбыта своей продукции, увы, пока нет. Хотя Роспотребнадзор постоянно держит руку на пульсе – проверяет продукцию, отправляет предписания в соседние регионы, но дальше этого дело не движется. Чтобы решить проблему, нужна консолидация сил всех надзорных и властных структур. Также надо вводить уголовную ответственность за фальсификат продуктов питания, о чем говорится уже несколько лет.
- Чем опасна эта ситуация для свердловских производителей?
- Наличие недобросовестных игроков на рынке негативно сказывается на них. "Чужаки" с контрафактом демпингуют, ставя местных производителей в довольно сложные условия.
У любой продукции есть себестоимость, ниже которой продавать абсурдно. Для качественного масла эта планка, допустим, 400 рублей за килограмм. Отмечу, что в Свердловской области очень высокое по качеству молоко - высшего сорта около 50%. А у фальсификата себестоимость в разы ниже. Когда производители с ним заходят на рынок, наши заводы вынуждены "ронять" цену и продавать продукт ниже себестоимости.
- Вы обозначили качество свердловского молока, а хватает ли его переработчикам?
- Население Свердловской области большое, соответственно, и объем потребления молока. Мы снижаем зависимость от привозного молока, но пока на 40% зависимы от других регионов.
Областные власти делают шаги навстречу производителям. У нас очень хорошие показатели по надоям – мы в десятке лучших по России. Они постоянно растут - в прошлом году плюс 40 тысяч тонн к уровню 2016 года. Для поддержки производителей желательно увеличить субсидии из бюджета – на 1 рубль за килограмм реализованного молока. По мерам поддержки нас опережают те же Татарстан и Башкортостан. Об этом шла речь на заседании в Общественной палате.
- Сырье по-прежнему дорожает?
- Цена сырья сейчас практически на 25% выше мировых цен, а отпускные цены "бьет" фальсификат. Потому прибыль у заводов, занимающихся переработкой молока, практически нулевая.
- Будут ли дальше расти цены на молочную продукцию?
- В прошлом году цены выросли на 10-20%. В 2018 году рост будет как минимум на коэффициент инфляции.
Беседовала Ольга КАРПОВА.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:16
В Ноябрьске открывается Центр обслуживания клиентов
Он объединит специалистов ЕРИЦ и "Востока".Сегодня в 16:09
Почти 2,5 миллиарда направят на выплату маткапитала на Среднем Урале
В 2019-2021 годах.Сегодня в 16:06
Югорскую трассу парализовало тройное ДТП с двумя грузовиками
Есть пострадавший.Сегодня в 16:05
Избиркомы Урала готовятся к терактам во время выборов
И другим ЧП.Сегодня в 15:48
Горобраз Екатеринбурга "согреет" родителей в очередях у школ
1 февраля.Сегодня в 15:45
Россию и Украину "столкнули лбами" на жеребьевке "Евровидения"
Определяя участников полуфиналов.Сегодня в 15:32
В Шымкенте дети нашли закопанный труп
Подозреваемый в убийстве задержан.Сегодня в 15:30
Свердловским льготникам подарили 663 гектара
Для строительства жилья.Сегодня в 15:18
Ревнивая астанчанка кастрировала изменника
И сама отвезла к врачам.Сегодня в 15:13
В Екатеринбурге за двойное убийство будут судить бомжей
Преступления совершены в районе теплотрассы.Сегодня в 15:00
"Серые" гаджеты сдадут IMEI-коды
По задумке АКИТ.Сегодня в 14:51
Екатеринбургский метрополитен отремонтирует только четыре вагона
На большее нет средств.Сегодня в 14:50
Холманских включили в "запретный" список
Вместе с Рашниковым, Пумпянским и Козицыным.Сегодня в 14:41
Мэрия Екатеринбурга оставила пустую строку в бюллетенях
Голосования за общественные пространства.Сегодня в 14:26
Школьники побывали на ВСМПО с экоэкскурсией
И заглянули в самую точную печь.
Главные новости
- Сегодня в 14:50Холманских включили в "запретный" список
- Сегодня в 13:36Нижнесергинским школам грозит повторение "пермской резни"
- Сегодня в 13:30Куйвашев повысил своего помощника до замминистра
- Сегодня в 12:59Столицу Урала оценили в 1 миллиард евро
- Сегодня в 12:38Крик души Дёмина: накат на дорогах провоцирует ДТП
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.