Видны ли берега?

Прилавки свердловских магазинов заполонила контрафактная молочная продукция - в платежеспособный регион нескончаемым потоком везут "резиновый" сыр, фальсифицированную сметану и творог. "Чужаки" при этом демпингуют, нанося удар по местным производителям. Ситуация требует экстренных мер реагирования – об этом члены совета Общественной палаты Свердловской области сообщили губернатору Евгению Куйвашеву. Аграриям нужны дополнительные субсидии.

О том, какие проблемы грозят "молочному фронту", в эксклюзивном интервью "Уралинформбюро" рассказал руководитель Союза предприятий по переработке молока Свердловской области Игорь Пехотин.

- Игорь Юрьевич, какова сейчас доля "молочного" контрафакта на местном рынке?

- В магазинах очень много контрафактного сыра, сметаны и творога. Фальсифицированного масла на прилавках, к примеру, около 60%. При этом около 70% контрафакта в магазины Свердловской области прибывает из других регионов РФ. Своих недобросовестных производителей уже не осталось. Наши производства, скажем, даже те, что лишь фасуют масло, уделяют большое внимание качеству продукции.

- А как же контроль за качеством продукции соответствующими органами?

- Часто бывает, что на проверку производитель привозит качественную продукцию, а в магазины потом "спускает" фальсификат.

Четкого механизма, который бы в раз перекрыл производителям фальсификата каналы сбыта своей продукции, увы, пока нет. Хотя Роспотребнадзор постоянно держит руку на пульсе – проверяет продукцию, отправляет предписания в соседние регионы, но дальше этого дело не движется. Чтобы решить проблему, нужна консолидация сил всех надзорных и властных структур. Также надо вводить уголовную ответственность за фальсификат продуктов питания, о чем говорится уже несколько лет.

- Чем опасна эта ситуация для свердловских производителей?

- Наличие недобросовестных игроков на рынке негативно сказывается на них. "Чужаки" с контрафактом демпингуют, ставя местных производителей в довольно сложные условия.

У любой продукции есть себестоимость, ниже которой продавать абсурдно. Для качественного масла эта планка, допустим, 400 рублей за килограмм. Отмечу, что в Свердловской области очень высокое по качеству молоко - высшего сорта около 50%. А у фальсификата себестоимость в разы ниже. Когда производители с ним заходят на рынок, наши заводы вынуждены "ронять" цену и продавать продукт ниже себестоимости.

- Вы обозначили качество свердловского молока, а хватает ли его переработчикам?

- Население Свердловской области большое, соответственно, и объем потребления молока. Мы снижаем зависимость от привозного молока, но пока на 40% зависимы от других регионов.

Областные власти делают шаги навстречу производителям. У нас очень хорошие показатели по надоям – мы в десятке лучших по России. Они постоянно растут - в прошлом году плюс 40 тысяч тонн к уровню 2016 года. Для поддержки производителей желательно увеличить субсидии из бюджета – на 1 рубль за килограмм реализованного молока. По мерам поддержки нас опережают те же Татарстан и Башкортостан. Об этом шла речь на заседании в Общественной палате.

- Сырье по-прежнему дорожает?

- Цена сырья сейчас практически на 25% выше мировых цен, а отпускные цены "бьет" фальсификат. Потому прибыль у заводов, занимающихся переработкой молока, практически нулевая.

- Будут ли дальше расти цены на молочную продукцию?

- В прошлом году цены выросли на 10-20%. В 2018 году рост будет как минимум на коэффициент инфляции.

Беседовала Ольга КАРПОВА.