Пьяной киприотке может сойти с рук ДТП с челябинкойСегодня в 11:33
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В материалах дела меняются факты.
Родственники челябинского профессора, доктора медицинских наук Елены Львовской, которую сбила на Кипре пьяная женщина, беспокоятся, что виновнице ДТП все может сойти с рук. Факты в материалах дела почему-то меняются, сообщила "Уралинформбюро" сестра пострадавшей Елена Колбина.
- Елена, расскажите пожалуйста, как произошла авария?
- Это случилось в ночь на 30 июля 2017 года в районе отеля Flamingo Beach Hotel. Елена с подругой прилетела на Кипр. У сестры - больная спина. Чтобы снять боль после перелёта, Елена пошла поплавать на море. Когда сестра переходила дорогу, её сбила пьяная киприотка на машине. Полицейские на месте провели медосвидетельствование. В выдыхаемых парах было обнаружено 0,29 промилле алкоголя. Норма у них - 0,22 промилле.
- В каком сейчас состоянии ваша сестра?
- Состояние стабильное тяжелое. Ей сделали операцию, ввели в искусственную кому. Она дышит без аппарата. У сестры травма головы, перелом ноги и таза. Транспортировать ее пока нельзя. Мы надеемся, что врачи разрешат перевозить ее через неделю.
- Страховка полностью покрывает расходы?
- Нет. Страховка у нее на 35 тысяч евро. Какие-то процедуры покрывает страховка, какие-то - нет. Сколько нам нужно будет доплачивать, мы пока не знаем. Полный счет нам выставят в конце этой недели - в начале следующей. Пока нет даже какой-то примерной суммы. Но больше нас волнует ситуация с транспортировкой. Я звонила в посольство Кипра в Москве. Мне сказали, что транспортировка должна оплачиваться за счет страховки. Потом я консультировалась с представителями компании, где сестра покупала тур. Там сказали, что за транспортировку все-таки придется платить нам.
- Вы обращались в региональный минздрав за помощью с транспортировкой?
-Да, этим занимается сейчас муж сестры. Пока непонятно, будут ли они помогать.
- Вам разрешат транспортировать сестру в любом случае, оплачен будет долг за лечение или нет?
- С этим мы пока не разбирались.
- Вы в курсе, как проходит расследование?
- О ходе расследования узнает дочь Елены. Сначала ей говорили, что было зафиксировано 0,29 промилле алкоголя при норме 0,22. Сейчас в полиции утверждают, что было всего 0,19 промилле. Конечно, нам бы не хотелось, чтобы ей сошло это ДТП с рук. Нас эта странная ситуация очень беспокоит.
Беседовала Елена ПЛЮХИНА
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