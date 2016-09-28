И не слышит его.

В конце 2016 - начале 2017 годов Челябинская область во многих смыслах стала одним из наиболее скандальных регионов Урала. Тут и нашумевшая история с обманутыми дольщиками "Гринфлайта", и голодовка жильцов общежитий южноуральской столицы, и даже результаты выборов в Госдуму РФ, страсти по которым не утихают по сей день. Уличить организаторов сентябрьского голосования в нарушениях по-прежнему пытается депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг. В беседе с "Уралинформбюро" политик объяснил свою позицию и оценил работу региональных властей по решению проблем южноуральцев.

- Валерий Карлович, вы продолжаете активно оспаривать результаты сентябрьских выборов в Госдуму по Коркинскому округу, где вы проиграли единороссу Анатолию Литовченко 3%. Некоторое время назад, например, опубликовано видео, на котором, по вашему утверждению, видны "карусельщики" - люди, голосующие за одного кандидата на нескольких участках. По прошествии четырех месяцев со дня голосования у вас остается надежда на то, что итоги выборов могут быть пересмотрены?

- Принцип самурая: делай, что должен, и будь, что будет. В этой ситуации я делаю то, что должен делать. Есть факты нарушения избирательного законодательства. Причем не просто нарушений, а преступлений! Если человек приходит с одним и тем же документом на несколько избирательных участков, то легитимно он проголосовал только раз. У него что, 7 паспортов было? Вряд ли! Поэтому очевидно, что член комиссии с правом решающего голоса видел, что человек не имеет права голосовать. Но, тем не менее, выдал ему бюллетень. То есть совершил преступление. Я просто обязан довести все факты до следствия и суда.

- Но мы с вами понимаем, что если это так, то не сами же председатели участковых комиссий вдруг решили выдавать бюллетени "карусельщикам". Кто за этим стоит, по-вашему?

- Если мы говорим о "карусельщиках", то все они "засветились" в Советском районе. Мы помним, что глава районной администрации (Михаил Буренков – прим.ред.) вместе с председателем окружной избирательной комиссии (Татьяна Мельничук – прим.ред.) в ночь после того, как было заявлено, что приедет проверяющая комиссия из ЦИК, просидели в подвале администрации 14 часов и затем не могли объяснить, что они там делали. А сейчас они вообще отказываются признавать, что там были.

Я думаю, что в Советском районе за всеми фальсификациями стоял Буренков. Для того чтобы это доказать, нужно возбудить уголовное дело, которое пока почему-то не возбуждается.

- Если не ошибаюсь, прецеденты все же были – представителей комиссий наказывали?

- В Еманжелинском районе. Там за этих нарушителей закона (председателей участковых комиссий) кто-то платил штрафы по 230 тысяч рублей. Это тоже надо выяснить, а кто платил? Не организатор ли этого всего? А одна из членов комиссии, которую пытаются сейчас привлечь к уголовной ответственности, прямо заявила - если так случится, она все имена назовет. Я добьюсь, чтобы ее привлекли - страна должна знать своих героев, всех нужно назвать по именам. Думаю, за всем этим стояли главы районов и председатели окружных комиссий. Но в каждом конкретном случае этот вывод должен быть доказан.

- По некоторым из заявленных вами нарушений обращения в суды уже последовали. Как они реагируют?

- Районные суды разные решения выносят. Есть те, которые признают нарушения, выносят частные определения в отношении областной избирательной комиссии, участковых комиссий. А есть суды, где вообще не вникают в законодательство, не хотят его изучать и просто "отфутболивают", эти решения мы будем опротестовывать.

Кроме того, у нас написаны заявления на возбуждение уголовных дел. Одно уже возбуждено по факту клеветы, а еще есть два заявления о неправомерном доступе к персональным данным и заявление о массовом подкупе избирателей.

- Как происходили последние два из указанных вами нарушений?

- От кандидата перед выборами поступила массовая рассылка с указанием персональных данных граждан. Они возмутились, откуда у него эти сведения. Написали несколько заявлений. Кстати, по такому же поводу в одном из регионов России представителя несистемной оппозиции привлекали к суду и выносили обвинительный приговор. Есть судебная практика, но у нас в Челябинской области почему-то двойные стандарты. Если бы я, например, использовал персональные данные граждан, то меня бы точно привлекли, а моего оппонента из "Единой России" (не буду называть имя) что-то не спешат.

По подкупу избирателей установили организаторов, доказательная база есть, но дело также не хотят возбуждать. По нашим подсчетам, это были несколько десятков тысяч подарков – крупа из "Увелки". В процессе агитации, в последнюю неделю перед выборами ее раздавали избирателям.

- Выборы прошли – проблемные ситуации остались. Например, ситуация с жильцами челябинских общежитий, объявившими голодовку из-за невозможности приватизировать свои "квадраты". Вы направляли губернатору Борису Дубровскому по этому поводу депутатский запрос, жильцы обращались к министру имущества региона Алексею Бобракову. В обоих ответах – отказ. Как вы оцените такую позицию губернатора и его команды?

- Это - ошибочная позиция областного правового управления. Оно неправильно интерпретирует судебную практику, которая раньше была и отрицательной, и положительной. Сейчас она склоняется в пользу жильцов, но, к сожалению, правовое управление не хочет этим заниматься и попросту оставляет жильцов один на один с этой проблемой.

Я еще планирую общаться с губернатором Челябинской области, собирать правоприменительную практику, примеры приводить. Региональные власти должны помогать решать такие проблемы. Иначе для чего они нужны, если они такие ситуации не "разруливают"?

- При этом проблемных историй сейчас в Челябинской области, мягко говоря, немало. Та же история с дольщиками "Гринфлайта"…

- Вообще проблема с дольщиками тяжела сама по себе. Не только касательно "Гринфлайта", но и какой-то другой компании. Например, ко мне обращались дольщики из Копейска, где по улице Томилова не достроены дома. Но там реально у застройщика не хватает ни оборотных средств, ни людей – целый комплекс проблем. В целом это - последствия падения строительного рынка. Когда он рос, денег дольщики приносили больше, чем тратилось, и недостатки строительства скрывались потоком денег. Когда рынок упал и потребовалось считать каждую копейку, оказалось, что застройщики работали неэффективно.

Мне кажется, региональные власти поздно спохватились. Надо было раньше подключаться к переговорному процессу между банками, застройщиками, заемщиками и, конечно же, надо было вести активные переговоры с дольщиками, чтобы они совместную позицию вырабатывали. Власти эту ситуацию запустили! Умышленно или нет, не могу сейчас сказать. Это пусть следствие разбирается.

- Возникает вопрос: нарастающий ворох проблем, а сюда можно отнести и смог, атаковавший в январе челябинцев, – от неспособности разобраться?

- Я думаю, проблема в отсутствии конкуренции, монополизации власти: у нас везде одни единороссы. Власть отгородилась от населения, обратной связи нет. То есть сигнал от граждан идет, но не воспринимается властью до тех пор, пока под ней не зашатается земля, пока волнения не начинаются.

Потому что выборы везде превращаются в профанацию. Местное самоуправление практически ликвидировали. Например, Челябинск: горожане выбирали районных депутатов, которые выбрали городских депутатов, а те затем проголосовали за кандидатуру на пост главы, предложенную губернатором. Что это за выборы такие? Где граждане? Это же самоуправление!

Позиция губернатора и областных властей в отношении того, что руководители органов местного самоуправления фактически должны ими назначаться, ошибочна и опасна. Это - управленческая азбука: любая большая система не будет эффективно функционировать без достаточного делегирования полномочий на нижестоящие уровни управления. Существующая система не может быстро реагировать на быстро меняющуюся ситуацию, а в политике именно так и происходит – настроения граждан меняются очень быстро.

Если власть не реагирует на запросы населения, возникает недоверие к ней. Отсюда и явка на выборы низкая. Которую они компенсировали этими "карусельщиками" – "Ах, вы не идете на выборы? Тогда мы за вас проголосуем!". И ходят, голосуют по 5-7 раз.



Беседовал Антон ЗАБЕГАЕВ

Видео: Пресс-служба челябинского регионального отделения "Справедливой России"