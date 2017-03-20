От "мертвых" единороссов будут избавляться.

Период безвластия в свердловском реготделении "Единой России" закончился. На днях был утвержден новый глава исполкома, его замы, заканчивается формирование штаба. Затянувшийся кадровый выбор обострил старые конфликты: уже в трех муниципалитетах области единороссы перессорились и не могут выбрать мэра. О том, с кем и с чем предстоит работать в ближайшей перспективе, в эксклюзивном интервью "Уралинформбюро" рассказал новый глава исполкома Александр Косинцев.

- Александр Петрович, ходят разговоры о том, что реестр членов "Единой России" не соответствует реальности, а как на самом деле?

- Численность наших рядов по большому счету не меняется. Периодически кто-то вступает в партию, кто-то выходит по разным обстоятельствам, поэтому численность остается в пределах той же самой.

Но задача внутреннего аудита существует. Основным координатором этого проекта станет региональный Совет сторонников, чтобы не отделение само себя проверяло, а они. Нам очень хочется, чтобы первичные отделения партии стали не виртуальными, а реальными организациями. Но пока в ряде территорий они живут лишь виртуально, что уж тут скрывать. Будем сейчас их выявлять и где-то переформатируем эти организации.

Есть еще одна задача, которая перед нами стоит, причем на федеральном уровне – реализация партийных проектов. Этому уделяется сейчас очень пристальное внимание. Еженедельно проводится не по одному селектору.

- Есть хотя бы примерная оценка по количеству "виртуальных" отделений?

- Не могу пока сказать, потому что аудит только начался. Но были у нас такие ситуации, когда мы звоним секретарю первички, начинаем задавать вопросы, а он нам отвечает: "Позвольте, а вы почему мне эти вопросы задаете? Секретарем отделения я не являюсь и никогда не был".

- Технически аудит как выглядит?

- Члены регионального политсовета, исполкома, местного политсовета, МКС выезжают в территорию и встречаются со всеми первичками. Не выборочно, а со всеми. И в ходе встречи мы просим собрать членов партии. Приходят – сверяемся, сколько у нас стоит в реестре и сколько реально пришло. Спрашиваем: по нашему реестру в отделении числится 30 человек, на собрании присутствует 10 или 15 – где остальные? Нам говорят: вот этот и этот – болеют, а с теми контакт потерян, тот вообще уже умер. И так мы начинаем понимать, что у нас есть в реальности.

- Как выглядит взаимодействие реготделения с Межрегиональным координационным советом? Складывается ощущение, что с появлением этой структуры работа партии существенно меняется?

- МКС – это исполнительная структура. А есть еще "депутатская вертикаль" – правотворческая деятельность партии. МКС – это ветка исполнительных комитетов. Взаимодействие идет, идет координация деятельности, связанной с подбором кадров: как на партийные должности, так и утверждение кандидатов на выборах. Все кандидаты будут проходить через МКС. Это дисциплинирует людей и повышает ответственность.

- То есть в партии идет разделение исполнительной и законодательной власти?

- Я бы сказал усиление. Эффект синергии наблюдается тогда, когда идет качественное разделение исполнительной и законотворческой деятельности.

- Одна из проблем партии – "муниципальный сепаратизм", когда на местах депутаты ЕР начинают вести независимую политику или вообще конфликтовать между собой. Вы будете с ним бороться?

- Вопрос очень серьезный. Особенно если вспомнить, к примеру, историю режевского отделения. Есть определенная установка - и областная, и федеральная, а появляются какие-то местечковые интересы, местечковые партийные "князья" и начинают по-своему трактовать задачи, стоящие перед партией. Приходится вмешиваться вплоть до внесения кадровых изменений. И секретари уходят у нас в отставку. Были случаи, когда мы исключали людей из партии. Можно вспомнить, к примеру, Валентину Исаеву, бывшего главу Нижнего Тагила.

У нас есть инструменты воздействия и наказания, есть методы принуждения. Где-то "вручную" взаимодействуем с местными отделениями и помогаем вывести их на стабильную, эффективную работу. Там, где не получается – приходится вносить изменения в кадровый состав.

- Сегодня для партии проблемные города Дегтярск и Белоярка…

- Мы уже приступили к работе по Белоярке. Я там встречался со многими депутатами, разговаривал и с секретарем местного отделения. Договорились о том, что хватит эти увлекательные выступления организовывать - внеочередные заседания думы и попытки избрать председателя. Вопрос этот переносится на 30 марта, когда должно состояться плановое заседание думы. До этого депутаты должны провести коллективные обсуждения и решить внутри фракции все вопросы, чтобы не превращать себя в посмешище.

Есть еще несколько муниципалитетов, где существуют определенные проблемы, связанные с конфликтами в думе, конфликтами с администрацией, но везде принцип работы такой - нужно разговаривать, слушать, понимать. И не торопиться с рекомендациями, не пытаться насадить какую-то свою модель поведения, потому что это вызывает у людей раздражение. Я из своей прошлой профессиональной деятельности реализую в общественно-политической работе свои навыки. Мне важно понимать настроение человека, мотивацию его поведения, и как эту мотивацию поменять, подчинить ее общей цели, общей задаче.

- А если в той же Белоярке депутаты опять не смогут избрать мэра, то что?

- Тогда голосования не будет – будем опять переносить. Ну, зачем этот цирк? Нам процесс не интересен - нам нужен результат. Будем убеждать, будут согласовывать, пока не согласуют.

- Какие прогнозы, ожидания по выборам в муниципалитетах?

- Сейчас вот идут довыборы в гордуму Екатеринбурга. Могу сказать, что оппоненты ведут себя, скажем так, некорректно. И это мягко сказано. На сегодняшний день фиксируются попытки скупки голосов. Мы привлекаем внимание правоохранительных структур к этому. Явка будет не очень высокая, поскольку нет активной агитационной кампании, а при низкой явке скупка голосов может сыграть. Неприятное явление, которое надо пресекать.

Мы работаем на повышение явки, на повышение легитимности выборов. На это же будет нацелена и наша агиткампания. Хотя бы 50% избирателей на выборах – это правильно. А то, как сейчас ожидается, явка в одном из округов на довыборах в екатеринбургскую гордуму составит 7% - ну, что это за выборы?

Что касается кандидатов на пост губернатора Свердловской области, то могу лишь сказать, что это будет лицо, назначенное президентом исполнять обязанности губернатора. С ним – три кандидата, один из которых впоследствии станет его представителем в Совете Федерации.

Беседовал Игорь ЧУКРЕЕВ