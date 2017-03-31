Паслер: "В думе дошло до драк и оскорблений"30 марта в 12:53
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Кризис в Североуральске.
Вице-спикер гордумы Североуральска, брат экс-премьера Свердловской области Владимир Паслер 31 марта 2017 года собирается выступить с заявлением о сдаче мандата. Причина – в конфликтах между депутатами, дошедших до откровенного мордобоя. В чем суть разворачивающегося вторую неделю политического кризиса в муниципалитете, он рассказал в интервью "Уралинформбюро".
- Владимир Владимирович, правда ли, что вы решили сдать мандат?
- Да, совершенно верно. Не секрет, что есть письмо от Буркова (Александр – глава Свердловского отделения "Справедливой России" - прим.ред.) в местные отделения не принимать мажоритарную систему. Я согласен с мажоритарной системой – люди должны видеть своих депутатов, их связь с населением должна быть ближе. Поскольку я - списочник, у меня нет другого варианта, как выйти из партии и, соответственно, сдать мандат.
- Но до этого вы выступали против мажоритарной системы, почему поменяли свою позицию?
- На самом деле я никогда не выступал против, это - неправда.
- А как же открытое письмо депутатов, которое подписали в том числе и вы, где говорилось про конфликт в думе из-за мажоритарной системы?
- На самом деле проблема у нас гораздо глубже. У нас в принципе была неплохая, хорошо работающая дума до определенного времени. Но у нас есть пара депутатов, которые занимают деструктивную позицию. Занимаются оскорблениями, до драк уже доходит, много грязи, распространяется клевета. И самое плохое, что председатель думы (Борис Меньшиков – прим.ред.) не может вернуть это все в рамки приличий. Человек совершенно не владеет ситуацией. Лично я, к примеру, в принципе не хочу работать в таком составе.
- Дальнейшие ваши планы? Планируете ли работать в составе новой гордумы, которая будет избрана осенью этого года?
- Сейчас я об этом не задумываюсь. Не исключаю ничего. Но пока я просто ухожу из думы, и нет никаких планов - избираться ни в главы Североуральска, ни в депутаты не планирую.
- Многие уверены, что ради того, чтобы занять кресло мэра, вы и начали этот конфликт…
- Сколько людей – столько мнений. Но я никогда не старался подсидеть действующего главу, помогал ему очень много и очень долго. Это все - фейк, надуманные вещи. Эти слухи распускаются, на мой взгляд, для того, чтобы очернить существующую администрацию и, возможно, моего старшего брата Дениса. Откуда это берется – я не знаю.
Беседовал Игорь ЧУКРЕЕВ
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