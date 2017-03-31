В надежде на матч-реванш.

28 марта транспортники Екатеринбурга вышли на митинг. Порядка 450 работников ЕТТУ и МОАП с флагами и транспарантами на площади Обороны требовали улучшения условий труда. Встречной реакции, однако, они не получили – городские чиновники так и не появились.

О том, кто довел людей до "точки кипения" и не является ли митинг тщательно спланированной провокацией, в беседе с "Уралинформбюро" порассуждал депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских – единственный политик, посетивший площадь Обороны в день схода транспортников.

- Сразу же по окончании митинга Вы на своей странице в Facebook обвинили власти Екатеринбурга в том, что именно они виноваты во всех бедах ЕТТУ и МОАП. В чем недоработали чиновники?

- Я считаю, что власть должна нести ответственность за все, что происходит на ее территории. Тем более, что на митинг вышли представители муниципальных предприятий - ЕТТУ и МОАП, собственником которых является муниципальное образование город Екатеринбург. А ведь именно собственник, в данном случае администрация, несет ответственность перед своим коллективом.

То, что случилось, – это некая черта. Теперь нужно подробно разбираться, что предвещало, что к этому привело. Маленькие зарплаты, задержки выплат, попытки пересмотра трудового договора, исключение надбавок за вредный труд – это же все инициируется и делается как минимум с одобрения собственника, то есть мэрии. Такие вещи недопустимы.

- На митинге был поднят вопрос перевозки льготников – мол, городская казна компенсирует лишь треть расходов, остальное ложится на плечи муниципальных перевозчиков, в конечном счете нанося им серьезные убытки…

- Тут администрация Екатеринбурга повинна потому, что городские чиновники должны были с областными властями садиться и договариваться, решать эти вопросы. Если раньше мэрия хоть какие-то делала попытки – писала письма, поднимала тему перевозки льготников на согласительных комиссиях по бюджету в областном Заксобрании, то когда утверждался бюджет 2017 года, этот вопрос никто не обсуждал, и на комиссиях, как я понимаю, ни депутаты гордумы, ни чиновники по этому поводу не выступали.

Такие вещи должна инициировать городская администрация. Екатеринбург, хоть и большой город, но один из многих муниципальных образований Свердловской области. И если городские власти не заостряют внимание на той или иной проблеме, никто ей заниматься не будет.

- Получается, и к областным депутатам за деньгами не пошли, а когда ситуация накалилась, и перед горожанами ответ держать не вышли…

- На митинге звучали разные мнения. И что всех нужно отправить в отставку, и, более показательно, что достучаться до президента гораздо проще, чем до администрации города. Это - тревожный звонок. От людей бегать не надо, с людьми надо встречаться и общаться. Проблема в том, что власть живет в своем "верховье" и не хочет знать, что происходит на ее территории. Чиновники видят одну проблему и считают, что решают ее. Но если кто-то со стороны пытается озвучить другую проблему, они делают вид, что этой проблемы нет, потому что она не ими озвучена. Однобокий подход.

- В беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" одна из участниц митинга посетовала, что пока рядовые работники ЕТТУ и МОАП выживают на копеечные зарплаты, руководители МУПов регулярно меняют автомобили. Быть может, необходима, мягко говоря, ротация в управленческих рядах?

- Я обвинять никого не хочу, поскольку у меня нет объективных данных. Однако еще раз повторю – речь идет о муниципальных предприятиях. И если на самом деле так: у работников предприятий низкие зарплаты, которые еще и задерживают, а на этом фоне руководство получает достойную заработную плату и ни в чем себе не отказывает, мэрии пора задуматься о том, чтобы навести порядок в своих МУПах.

- По Вашему мнению, власти Екатеринбурга не могут или не хотят решать накопившиеся в транспортной сфере проблемы?

- Не надо забывать, что митинг был организован профсоюзами. При всем моем уважении к профсоюзным организациям и их лидерам, к сожалению, в последнее время они тоже однобоко к этим вещам подходят. Они, как правило, пытаются "выпустить пар", чтобы люди успокоились и все равно ориентировались на власть.

То, что не было никого со стороны городской администрации, депутатского корпуса, областной администрации, профильного министерства, кстати, вызывает сомнения в искренности мероприятия. Ведь элементарно, предположим, могли профсоюзы позвонить министру транспорта Старкову со словами "дайте какого-нибудь специалиста, который придет и ответит на вопросы". И проблем бы с этим не было - Старков, как говорится, "живой" министр.

Я понимаю, что этот митинг бесследно не пройдет. Будут созданы определенные рабочие группы – под руководством ли губернатора, министра ли транспорта. Но лучше публично сказать, что проблему услышали и будут ей заниматься, чем, как сейчас, заниматься ей кулуарно, а уж потом озвучивать те решения, которые будут приняты.

- Ситуация начинает напоминать историю с транспортной реформой, которую пытались по-тихому провернуть власти Екатеринбурга…

- Тема так называемой транспортной реформы красной нитью проходила через все мероприятие. Потому что там также звучало: давайте наведем порядок в транспортной системе, давайте уберем частников. Реформу перенесли на 2019 год, но проблема-то никуда не исчезла.

У меня есть все основания полагать, что этот митинг был направлен как раз на то, чтобы, опираясь на мнение работников муниципальных транспортных предприятий, сформировать все-таки нужное общественное мнение – что транспортная реформа назрела, было принято неверное решение о ее переносе на 2019 год и этим вопросом надо заниматься немедленно.

- Лично у Вас такое мнение сформировалось?

- Я давно говорил, что реформу надо делать, но не революционным путем, а эволюционным. То, что мы сейчас пожинаем плоды развала транспортного сообщения на территории Екатеринбурга – это бездарное, неправильное принятие управленческих решений на предмет организации транспортной сети.



Беседовал Антон ЗАБЕГАЕВ



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