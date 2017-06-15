У "фронтовиков" свои методы работы.

На "прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным поступило порядка 2 миллионов вопросов от жителей страны. Россияне хотят 15 июня получить личный ответ главы государства на интересующую их тему: от коммуналки и медицины, до экономики и государственной политики. Предполагается, что в этом году свердловчане не смогут задать Путину вопрос "глаза в глаза" - Средний Урал не вошел в список регионов, с которыми организован телемост. О том, что между тем волнует жителей Свердловской области в интервью "Уралинформбюро" рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева.

- Жанна Анатольевна, вы ежедневно работаете в разных муниципалитетах области и общаетесь с жителями. Какие вопросы сейчас наиболее важны для региона?

- Для нас актуальны вопросы экологические, жилищно-коммунального хозяйства. Также людей волнует проект "Формирование комфортной городской среды" - важно, чтобы дворы, которые облагородят по проекту, проходили общественные обсуждения, чтобы власть прислушивалась к мнению людей. Ну и, конечно, все, что касается дорог - это огромная проблема. Для нас принципиально, чтобы чиновники отработали по всем дорогам, которые попали на карту убитых дорог (проект "Дорожная инспекция ОНФ" - прим. ред), и по тем участкам, за которые жители проголосовали. Все эти проблемы мы, хоть и не на "прямой линии", но доносим до президента.

- Всего на "прямую линию" поступило порядка 2 миллионов "криков о помощи". Чем можно объяснить такое количество жалоб? Неужели чиновники на местах не слышат население и Путин должен работать за всех?

- Мы действительно видим некий произвол чиновников на местах. Это есть. Это не про наш регион - мы слышим наших коллег. Люди собирают сотни отписок от тех надзорных органов, которые должны контролировать и включаться в проблемы населения по первому зову. Но они зачастую все спускают "на тормозах". Естественно, у людей накипело, и таких обращений очень много.

Вот, к примеру, по ЖКХ. Сделали капитальный ремонт, дом находится на гарантийном обслуживании, подрядная организация ушла, а крыша протекает. Люди начинают возмущаться, а им говорят: "Ребята, все, мы ушли уже - нас уже нет". А там не одна и не две квартиры! Вот и представьте, сколько звонков поступает на "прямую линию" только по одной теме. Граждане хотят, чтобы услуги осуществлялись качественно, и те, кто нарушает их право на это, несли персональную ответственность.

Вот еще пример. На "Форуме Действий" 22 ноября, когда было принято решение о запуске проекта "Генеральная уборка" и начала создаваться интерактивная карта свалок, Владимир Путин сказал, что ему в "ручном режиме" приходилось в Московской области, выставляя Национальную гвардию, решить вопрос с "серым" полигоном отходов - там криминалитет работал очень жестко. Просто губернатор Андрей Воробьев не мог справиться с этим криминальным бизнесом. И таких примеров очень много, к сожалению.

- Такая ситуация только в России? Если бы президент США Дональд Трамп или, скажем, канцлер Германии Ангела Меркель также проводили прямую линию с народом, ажиотаж был такой же?

- Да, я думаю был бы. Но поток вопросов был бы куда больше - мы видим, какие там столкновения происходят, потому что людям необходимо как-то высказываться и видеть обратную связь от руководства страны. Когда недовольство и вопросы скапливаются годами - однажды это обязательно взорвется.

А самое главное, мы же видим, что "прямая линия" с Путиным реально работает. Мы видим поручения, которые даются властям. Но есть и такие примеры, их очень много, когда люди задают вопрос, мы начинаем разбираться и выясняем, что проблема давно решена. Оказывается человеку просто нужно было выговориться, обратить внимание лично президента на свою проблему.

Беседовал Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ