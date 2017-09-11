Как обойти мэра на выборахСегодня в 17:08
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Узнало "Уралинформбюро".
Что областным властям хорошо, то муниципальным – смерть. По итогам выборов, состоявшихся 10 сентября 2017 года, проявилась новая тенденция – при повышенной явке свердловчане голосуют в пику своим мэрам.
За примерами далеко ходить не нужно: в Верхней Салде Алексей Забродин уступил владельцу местной оппозиционной газеты "Биржа новостей" Хельге Бузунову, а в Лесном Виктор Гришин проиграл 29-летней технику-смотрителю комбината "Электрохимприбор" Динаре Гумировой.
В обоих муниципалитетах в рамках фестиваля "Уральские самоцветы" проходили розыгрыши квартир и автомобилей, которые, по неофициальной информации, были призваны повысить явку до удобоваримого уровня. Народ радостно "ломанувшись" на участки, воплотил задумку в жизнь – в Лесном явка составила 51,8%, в Верхней Салде – 42,78% (по состоянию на 15.00 10 сентября, более актуальные данные в местной ТИК оперативно предоставить не смогли). И это при том, что средняя явка по области – 37,33%.
За что боролись в верхах, на то напоролись на местах: явку-то организовали, но, раз уж представился повод, лесничане и верхнесалдинцы решили выразить свою гражданскую позицию. Итог – мэрам пора паковать чемоданы.
Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и старания оппонентов градоначальников. Корреспондент "Уралинформбюро" связался с неожиданными триумфаторами, чтобы узнать "рецепт" победы над действующими мэрами и порасспросить о ближайших планах.
Хельге Бузунов, г. Верхняя Салда, журналист, владелец газеты "Биржа новостей"
- По итогам выборов вы в одномандатном округе №9 и обошли своего главного конкурента - действующего главу Верхнесалдинского ГО Алексея Забродина. Как вам это удалось?
- На моей памяти нам 13 лет обещают заботиться о городе, и все эти годы, простите за выражение, на интересы народа плюют. А сейчас они пытаются выдать это за шоколад. 5 или 6 лет назад были публичные слушания по процедуре внедрения двуглавой системы, и общественность тогда проголосовала против. Но к ней никто не прислушался. Благодаря принятому решению Забродин стал главой ГО. Потом пошли неприятные истории с простыми гражданами. Они приходили на заседания думы, а он их выгонял, в том числе, с помощью полиции.
Люди видят, как власть относится к ним, понимают, что завтра сами могут оказаться на месте выгнанного из зала человека. Это элементарное неуважение. А внедренная система предварительной записи на думские заседания – абсолютно нелегитимное решение. Это воля слушателя – прийти на заседание думы и послушать, о чем идет речь. А человеку говорят, что нельзя. Власть всеми силами пытается от народа отделиться, и ее это не красит.
Существенную роль сыграло и решение упразднить управление образования, которое считается одним из лучших, и управление культуры, против чего на общественных слушаниях высказалось порядка 800 человек.
- Планируете ли вы бороться за должность председателя?
- Посмотрим, пока не думал. В принципе, рассматриваю такой вопрос.
- Основные тезисы вашей программы? Что планируете сделать, изменить?
- Город находится очень близко к точке невозврата в плане инфраструктуры. Это и дороги, и жилищно-коммунальная сфера. Особенно страдает периферия. Хотя я шел по центральному округу, хорошо знаю проблемы Балакино, Малыгино, Басьяновского и других малых населенных пунктов. Моя политика такая – жить в округе должно быть удобно везде.
Динара Гумирова, г. Лесной, техник-смотритель комбината "Электрохимприбор"
- Вы с почти двойным перевесом по голосам одержали победу на выборах в гордуму по одномандатному округу №8. Благодаря чему?
- Глава ЗАТО Лесной Виктор Гришин с 2010 года на посту. И за 7 лет люди увидели и оценили, что он сделал и не сделал для города. И не видят дальнейшей перспективы. А я – молодая, перспективная, готова работать.
Во время предвыборной кампании я познакомилась со многими жителями 8-го округа. Встречалась с ними, рассказывала о себе – где училась, где работаю, что хочу сделать для города, что поменять. Нашла отклик у людей.
Конечно, это был рискованный шаг – многие не поддерживают молодых, считают, что это несерьезно. В моем случае возраст мне помог. Люди увидели, что я не побоялась пойти против главы города.
- Не страшно?
- Очень страшно. Все новое для меня. Если честно, не думала, что одержу победу. Я, такая молодая, неопытная и глава города.
- Что хотите сделать для родного города?
- Город стареет, молодое поколение уезжает из него, потому что нечем заниматься. Я прекрасно понимаю молодых: когда окончила школу, тоже хотела уехать как можно быстрее. Мне хочется, чтобы у нас появился ледовый дворец - чтобы дети могли заниматься хоккеем, фигурным катанием. Планирую поддерживать наш институт, чтобы как можно больше школьников туда поступало и работало на городских предприятиях.
Беседовала Кристина ШАБУНИНА
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