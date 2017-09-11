Свердловчане в Госдуме готовятся "пилить" бюджет 2018 годаСегодня в 16:07
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На благо региона.
На этой неделе с каникул выходят депутаты Госдумы седьмого созыва. 13 сентября они соберутся на первое заседание осенней сессии, на которое большинство представителей Свердловской области придет не с пустыми руками, а с рядом законодательных инициатив и желанием "отщипнуть" пару-тройку миллиардов от бюджетного "пирога" в пользу родного региона, передает "Уралинформбюро".
Как законодатели провели парламентские каникулы, не забыли ли они во время летнего отпуска о своих избирателях и с какими новыми инициативами они выступят на первом пленарном заседании осенней сессии. Эти вопросы "Уралинформбюро" адресовало Андрею Альшевских, Алексею Балыберину, Сергею Бидонько и Сергею Чепикову.
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Альшевских: Понятно, что не совсем удалось отдохнуть, так как шла избирательная компания. Я был на местах, работал, смотрел, но не принимал в ней активного участия.
С одной стороны я был в отпуске, а с другой – ездил по территориям, вел приемы граждан, работал по заявлениям. В понедельник я улетаю туда, в Москву, и завтра у думы начинается новая сессия.
На ближайшем заседании будем рассматривать предложенный мною еще до каникул закон, регламентирующий работу социальных сетей на территории РФ. Я намерен обязать соцсети, как публичного оператора, иметь представительства на территории нашей страны и удалять по жалобам пользователей информацию, нарушающую российское законодательство. В случае не удаления контента собственнику соцсети будет грозить крупный штраф: от 3 до 5 миллионов рублей физлицу, от 20 до 50 миллионов – юридическому.
В проработке находится достаточно много законов, к примеру, закон об образовании. Надо найти выход из тупиковой ситуации при зачислении в первые классы, чтобы в приоритете были дети, имеющие постоянную прописку и закрепленные за конкретной школой.
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Балыбердин: Свой отпуск я провел на Урале, у своих родителей, в деревне под Нижним Тагилом. Отдыхал с семьей - детьми и женой. Раз отпуск совпал с предвыборной компанией, то пришлось готовиться к выборам. Теперь они позади и я настраиваюсь на плодотворную работу.
У нас (депутатов Госдумы, - прим.ред.) сразу после отпуска было две региональные недели, которые я использовал как и положено депутатам: вел приемы, ездил по городам своего округа. Теперь надо готовить запросы по обращениям граждан, некоторые из них можно решить только на федеральном уровне. С этим настроем я и еду в Москву.
Законодательных инициатив конкретных у меня на этот раз нет: они были год назад, в ходе предвыборной кампании, когда я баллотировался в Госдуму. В течение года многие предложения мы отшлифовывали, и ряд из них уже нашел свой отклик в моей законотворческой деятельности. За этот парламентский год я подготовил 8 документов, два из них прошли экспертные заключения и, скорее всего, в этом году будут приняты.
На столе передо мной сейчас лежат разработки, которыми я намеревался плотно заняться после отпуска. Они касаются моногородов, развития в них промышленности, а также организации территорий опережающего социально-экономического развития. Это основная моя сфера деятельности.
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Бидонько: Парламентские каникулы прошли очень хорошо, я занимался в основном выборной кампанией по Евгению Владимировичу (Куйвашеву, врио губернатора Свердловской области – прим.ред.): помогал ему, встречи проводил. Отдыхал только недельки полторы, наверное.
За лето я практически все свои территории проехал, а их у меня 21. Получил наказы, большинство из которых связаны с проблемами в сферах ЖКХ и здравоохранения. В общем, вопросы житейские, которые спокойно решаются на муниципальном уровне, но по каким-то причинам местная администрация их не решила.
В Госдуме сейчас начнется активная подготовка к планированию бюджета 2018 года. Конечно, один из главных вопросов – пролоббировать интересы Свердловской области. В регионе надо построить 4 школы, на которые нам от федерации нужно 1 миллиард 300 миллионов рублей. Это сложно, но задача такая: пусть это будет не миллиард триста, а другая сумма, но максимально к ней приближенная.
Еще в регион нужны деньги на дороги - на текущий их ремонт и содержание. При формировании бюджета федерального мы должны сделать все, чтобы интересы Свердловской области тут тоже были учтены. В 2017 году по программе "Безопасные и качественные дороги" нам из казны дали 1 миллиард 250 миллионов рублей. Надо, чтобы на следующий год сумма тоже была около этих показателей.
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Чепиков: Получилось лишь немного отдохнуть: мы с семьей съездили в подмосковный санаторий на 16 дней. А с августа я принимал участие в предвыборных кампаниях губернатора и депутатов местных парламентов. Но я не переживаю, как сказал Вячеслав Володин (председатель Государственной думы РФ – прим.ред.): "Политик - это человек без выходных и без отпуска".
Я успел проехать все свои округа – был в Алапаевском, Режевском районах, встречался с жителями и главами. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга провел реконструкцию детской площадки: фотографии я скоро выложу в соцсети.
В новом парламентском году у меня большое есть желание поработать над законотворческой инициативой по алкомаркетам, которые расположены на первых этажах жилых домов. Очень много жалоб у людей на них, на плохие шумоизоляцию и вентиляцию, что в небольших городах территория возле них превратилась едва ли не в общественный туалет. Не уверен, что этот законопроект пройдет, так как я чувствую, что будет противостояние с лоббистами интересов малого и среднего бизнеса.
Плюс хочется заложить в бюджет траты на спорт и туризм Свердловской области. Надо с помощью федерации реализовывать наш региональный проект "Река Чусовая". Это ни одна сотня миллионов рублей, но и проект рассчитан не на один год: необходимо благоустроить пристани, провести соответствующую инфраструктуру, дороги.
По спортивной инфраструктуре у меня есть обязательства перед избирателями: лыжероллерная трасса в Артемовском, в Екатеринбурге - легкоатлетический стадион и ледовая арена.
Но самое главное для меня в ближайшей сессии – вынести на рассмотрение идею об отмене транспортного налога для многодетных семей. Надеюсь, мне удастся сделать так, что до 250 лошадиных сил налог с них взиматься на территории всей РФ не будет. Я понимаю на сколько это важно, у меня тоже многодетная семья (пятеро детей – прим.ред.) и я знаю каково это перевозить всех на маломощном автомобиле.
Беседовала Валентина ЕРЕМЕЕВА
Фото: duma.gov.ru
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