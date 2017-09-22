Свердловские депутаты подумают над ответом КуйвашевуСегодня в 18:50
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И присмотрятся к бюджету.
В понедельник после отпусков начинает работу Законодательное Собрание Свердловской области. 25 сентября депутаты соберутся на 13-ое в этом году заседание, повестка которого уже известна.
Парламентариям предстоит выразить свое согласие или несогласие с кадровыми предложениями от губернатора Среднего Урала Евгения Куйвашева, который выдвинул креатуры на посты первых заместителей и глав трех министерств – финансов, соцполитики и МУГИСО. Впрочем, основная отличительная черта осенней сессии – принятие бюджета региона на следующий год.
Кроме того, за летние каникулы законодатели накопили инициативы, которые, по их словам, изменят к лучшему жизнь уральцев, как только их одобрит дума. Что предложат депутаты коллегам – этот вопрос "Уралинформбюро" адресовало Вячеславу Вегнеру, Михаилу Зубареву, Евгению Зяблицеву и Елене Чечуновой.
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Вегнер: Как у члена комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды, у меня несколько соответствующих законопроектов.
Одним из первых на предстоящем заседании я подниму вопрос об увеличении площади земельных участков под ИЖС для Героев Советского Союза и Героев России. Им нужно увеличить наделы от 0,5 до 1 гектара, чтобы они смогли вести подсобное хозяйство, построить свой дом. Они это заслужили.
За лето, пока я объезжал территории, ко мне обратились сотни людей с жалобами на ЖКХ. 90% вопросов касалось именно этой сферы. В Каменском районе управляющая компания решила "содрать" с людей последнюю "шкуру", приписав в квитанциях огромные, взятые явно с потолка, суммы.
В Белоярском - под угрозой срыва отопительный сезон. Как мне кажется, там руководство территории обманывает руководство области, рапортуя о готовности.
По всем жалобам направлены запросы в прокуратуру и жилищную инспекцию, идут проверки. В связи с этим, в законотворческой деятельности я намерен сделать акцент на ЖКХ, нужно менять систему и, возможно, даже на государственном уровне.
Что касается бюджета, то тут надо все частные вопросы подвести к одному общему знаменателю, оформить в инициативу и вынести на обсуждение. Только под готовые конкретные идеи нужно выделять средства. Можно, конечно, помочь кому-то одному в частном порядке, но это будет несправедливо, а бюджет – нерезиновый.
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Зубарев: Не менее пяти рабочих законопроектов поступит от всех моих коллег в рамках работы комитетов, где представители фракции идут соавторами.
На следующий день после первого заседания Заксобрания, которое откроет осеннюю сессию, начнутся первые согласительные процедуры в свердловском минфине по проекту бюджета на 2018 год. У нас есть от глав каждой территории обращения, в том числе и с моей "земли", которые нужно поддержать. То есть в каждом муниципалитете есть своя проблематика, особенно хотелось бы помочь тем городам, откуда мы избраны.
Если говорить, куда бы хотелось направить финансовые потоки из казны, то это, к примеру, поселок Малышева. Тут необходима помощь в получении инвестиций на ремонт котлов в местной котельной и поддержка программы по переселению местных жителей из аварийного жилья. Необходимо оказать содействие в покупке квартир для переезда людей, которые живут в развалившихся домах.
В Асбесте мы начали ремонтировать объездную улицу Промышленную, приводить ее в порядок надо и в следующем году.
В Рефтинском необходимо спроектировать новые очистные сооружения, старые с нагрузкой просо не справляются. Будем добиваться выделения субсидий на разработку сметной документации новых очистных. Работы много.
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Зяблицев: Лето было продуктивным, много работали в округе. Активно велась работа в депутатской приемной. "Зяблицев-Фонд" занимался организацией бесплатных экскурсий для горожан по достопримечательностям Екатеринбурга и области, подготовкой детей из малоимущих и многодетных семей к началу учебного года и многим другим.
Большинство обращений удалось разрешить, что называется, на месте, без облачения их в какую-то законодательную инициативу.
Мною в осеннюю сессию будет продолжена работа по изменению норм законопроекта о ветеранах труда. Буду настаивать, чтобы этой категории граждан в Свердловской области присваивали звание ветерана труда без дополнительных наград, только за стаж.
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Чечунова: Комитет по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма, который я возглавляю, вынесет два законопроекта. Это изменения в закон о молодежи и в закон о физкультуре и спорте. Нам надо привести эти документы в соответствие с федеральным законодательством и Уставом Свердловской области.
Кроме того, поправки в закон о спорте расширят права и полномочия органов местного самоуправления по физической культуре для инвалидов.
Осенью для депутатов важна работа над главным финансовым документом региона - бюджетом. Рассмотрим заявки от муниципалитетов, естественно, обоснованные.
Главная задача на эту сессию - принять бюджет и чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Так как свои бюджеты после нас предстоит еще принимать другим населенным пунктам области.
До 1 ноября проект закона о бюджете на 2018 год и плановый период должен быть внесен на рассмотрение в Заксобрание Свердловской области. В середине декабря он должен быть принят.
Беседовала Валентина ЕРЕМЕЕВА
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