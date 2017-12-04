Устный.

До принятия свердловскими депутатами областного бюджета на 2018 год остался один день: 5 декабря Заксобрание рассмотрит главный финансовый документ региона во втором и третьем чтении.

Закон о бюджете на 2018 год миновал все согласительные процедуры и выяснилось, что расходные полномочия муниципалитетов в этот раз побили рекорд прошлых лет - они стали больше на 9,4 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2016 году расходные полномочия муниципалитетов были увеличены лишь на 2 миллиарда.

Известно, что эти деньги территории потратят на социалку: строительство детсадов, стадионов и реконструкцию дорог. Но среди десятков "хотелок", озвученных главами муниципалитетов в ЗакСо, депутатам надо было выбрать самые насущные.

Как парламентарии делали свой выбор, корреспондент "Уралинформбюро" спросил у представителей различных фракций в региональной думе.

Председатель мандатной комиссии, зампредседателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Алексей Коробейников ("Единая Россия").

Прошли согласительные комиссии и рабочие группы, на которых мы все обсудили. По имеющейся у меня информации, бюджет получился достаточно сбалансированный: в нем учтены основные пожелания и, главное, пожелания от территорий.

Есть приоритетные позиции, которые определили рабочие группы, и мы на них будем ориентироваться.

Допустим, по дорожному строительству обсуждался вопрос. В одном муниципалитете Алапаевского городского округа есть узкоколейная железная дорога, ежегодно на реконструкцию и содержание которой выделятся порядка 20 миллионов. На комиссии обсуждали рациональность использования бюджета на эту дорогу, были даже предложения не выделять на нее средства.

Но мы понимаем, что там живут люди – пусть достаточно удаленно и их там проживает совсем немного, меньше 100 человек. Но этих людей нельзя ни в коем случае бросать, это жители нашей области и мы не имеем право не поддерживать связь с этим населенным пунктом. Поэтому мы заложили средства в бюджет 2018 года на реконструкцию узкоколейки.

И, насколько я знаю, муниципалитет купил дополнительно вездеход для того, чтобы при необходимости добираться на "большую землю". Мы не бросим ни одного человека, где бы он не жил.

Все, что не вошло в этом году в бюджет из сферы приоритетного строительства, например, ряд спортивных объектов, они никуда не денутся и будут реализованы в 2019 году.

Член комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды, председатель комиссии по межпарламентской деятельности Вячеслав Вегнер (КПРФ).

Понятно, что не все наши пожелания в минфине учли, ведь бюджет – не резиновый, а наши "хотелки" - безграничны.

Однако я не вижу в проекте закона полностью согласованных наших предложений по развитию сельского хозяйства. Это вопросы, связанные с компенсацией фермерам по молоку, которые лет пять не индексировались. А также различные субсидии на покупку сельхозтехники и прочего необходимого оборудования.

Сегодня у нас машинно-тракторный парк изношен. Если верить данным регионального минсельхоза, в ближайшем будущем (через год-два) старость техники скажется на росте местного АПК. В проекте финансового документа после процедур согласования мы этого не увидели.

Но есть доля оптимизма: глава министерства финансов Галина Кулаченко сказала, что, возможно, в наш бюджет от федерации поступит порядка 900 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства, и в этом случае мы сможет выделить "на молоко" 200 с лишним миллионов рублей. Найдутся средства и на технику, то есть вопрос еще не закрыт.

Жалко, что не удалось полностью удовлетворить заявку ветеринарных служб, которые попросили дать им 94,5 миллиона рублей на обеспечение эпидемического благополучия Свердловской области. Я считаю, что эту сумму надо выделить им полностью, потому что та трагедия, которая случилась в Алапаевске – 100% некое безответственное отношение к ветеринарной службе.

В прошлом году мы отобрали 100 миллионов рублей у департамента ветеринарии и ветслужбы и отдали их на борьбу с бездомными собаками. Я считаю, что мы с этой проблемой не справились. Сколько собак бегало, столько и бегает, а от зоозащитников сегодня слышится еще больше замечаний, что конкурсы на отлов и передержку животных выигрывают живодеры. То есть те, кто не содержит собак, а мучает их, доводит до истощения, а потом просто убивает.

Да, здесь мы не получили должного эффекта, и, я считаю, что тем самым мы "раздели" ветслужбу. В Алапаевске первый сигнал о туберкулезе был в марте, но оснащение лаборатории у ветеринаров оказалось недостаточным, чтобы эту вспышку во время заметить.

Я, безусловно, буду голосовать за бюджет. Бывает, что кто-то просит проголосовать "против", но я в таких случаях всегда говорю: ребята, а давайте гипотетически предположим, что бюджет не приняли. Что в этом случае будет? Область будет жить на так называемую "одну двенадцатую" - будут выплачиваться только зарплаты учителям, врачам и части чиновничьего аппарата. То есть не будут строиться дороги, убираться и освещаться улицы. Вообще ничего не будет.

Член комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Андрей Жуковский (Справедливая Россия).

Не очень все весело получилось в этом году, потому все настроены на лето, на период перераспределения дополнительных доходов бюджета.

Но позитивные моменты все же есть. Многострадальный конгресс-холл "Екатеринбург-ЭКСПО" все-таки будет достроен. Его возводят за счет средств Сбербанка, но мы внесли свой вклад, включив на 2019 год изменения в программу управления госсобственностью. Спешка с его возведением связана с тем, что Челябинск рассматривает строительство подобного объекта для проведения больших международных мероприятий, и нам пропустить такую стройку нельзя никоим образом.

Мы запустили "Титановую долину". На эти цели были предусмотрены все средства, которые мы хотели. Теперь тут сможет запуститься "Боинг" и ряд других производств.

Особая экономическая зона станет и зоной таможенного контроля. Что удобно с точки зрения завоза импортного оборудования резидентами. Им не придется его растамаживать, и это сильно облегчит людям задачу в плане запуска производств. И если им понадобиться что-то отправить на экспорт, они смогут тут же все и оформить.

Большой плюс – увеличение социальных обязательств. Большой минус - финансирование дефицита бюджета, который равен 11,5 миллиарда рублей, пройдет все-таки за счет средств коммерческих банков, и у региона получится колоссальная переплата.

Однако бюджет мы все равно примем, потому что без него жить плохо. Неприятие финансового документа – позор на весь мир. А в Екатеринбурге в следующем году - Чемпионат мира по футболу. Нам никак нельзя опозориться.

Председатель комиссии ЗакСо по символам Свердловской области, член комитета ЗакСо по бюджету, финансам и налогам Михаил Зубарев (ЛДПР).

Наша фракция отстаивала средства на объекты почти во всех социальных сферах - спорте, здравоохранении, образовании, строительстве дорог.

Хотелось бы больше, и далеко не все необходимые объекты, на которых мы настаивали, в документ внесены. Мы не можем ставить это кому-то в вину, просто потребностей много, область большая, а денег, к сожалению, не очень много.

Акценты расставлялись очень тщательно. Направление финансов на новые авто для собственных нужд или нужд местных органов власти даже не рассматривались. Хотя прецеденты были: одни глава на комиссии еще в сентябре просил денег себе на автомобиль. Думаю, не надо говорить, что ему было отказано.

А вот деньги на машины для объектов здравоохранения в отдаленных территориях нужны – тут автомобили спасают жизни. И в этом вопросе мы как раз нашли положительное решение.

5 декабря мы проголосуем за закон о бюджете, но до этого времени у депутатов на руках есть постановление, в которое все статьи расходов и внесены. Также в постановление войдут те объекты, которые не попали в бюджет на 2018 год, но должны быть учтены при его ближайших корректировках.

Например, если посмотреть на бюджет за 2017 год - мы корректировали его трижды.

В муниципалитетах тоже не все удалось реализовать из того, что пролоббировала фракция. Речь идет о ремонте поликлиники в Сухом Логу, где осталось привести в порядок лишь один этаж. Свердловскому минздраву написана рекомендация в рамках выделенных им бюджетных средств этот объект завершить. В прошлом году мы отремонтировали там лабораторию, еще раньше - четвертый этаж. Как сказал министр Трофимов (и.о. министра здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов - прим.ред.) – это будет первая в области поликлиника, которую мы отремонтировали.

Кроме того, мы с коллегой из ЕР отстаиваем общий проект - ремонт поликлиники в Асбесте. Здание строилось в 70-е годы, и его еще ни разу не ремонтировали.

Сейчас на руках у парламентариев есть протоколы рабочих групп, где много фраз со словами "предусмотреть" и "выделить" - это на случай появления дополнительных доходов в бюджете. Но одно дело - наработанное на группах, другое – что действительно войдет в итоговые правки законопроекта.

Беседовала Валентина ЕРЕМЕЕВА