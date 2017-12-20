Екатеринбург.

Екатеринбург второй раз заявил о готовности принять Всемирную универсальную выставку. В 2013 году в непростой борьбе Дубай выиграл у него право проведения ЭКСПО-2020. Теперь российский мегаполис с полуторамиллионным населением претендует на ЭКСПО-2025. "Это не решение властей города, и даже не губернатора Свердловской области. Это – решение руководства России", - подчеркивает бывший мэр Екатеринбурга, а ныне член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий. Сенатор, как никто другой, знает столицу Урала – он руководил городским хозяйством 18 лет, поэтому "Уралинформбюро" интересна его сегодняшняя оценка.

- Аркадий Михайлович, на ваш взгляд, Екатеринбург дорос в своих компетенциях до того, чтобы принять ЭКСПО-2025?

- Вопрос компетенций – это вопрос организационный. Если появляются компетенции, то встает вопрос - есть кому их выполнять? Это, подчеркну, один из узловых моментов, почему Екатеринбург был выбран руководителями государства в качестве места проведения выставки. Потому что здесь очень мощный личностный кадровый потенциал. Сегодня передаются городу определенные компетенции, а ему не нужно начинать с того, чтобы "с нуля" учить каких-то специалистов. Мол, вот найдем сейчас старшеклассников, отправим их в хорошие вузы, пусть они выучатся, потом пройдут практику. И в итоге мы получим людей, которые в состоянии выполнять ту или иную функцию. Екатеринбургу этого не требуется!

У нас сегодня кадровый потенциал абсолютно годный для того, чтобы выполнить любую компетенцию. Где-то нужно пригласить особо одаренных творческих людей? Нет вопросов, весь мир так действует. Приглашают каких-то интересных урбанистов, художников, архитекторов, это - не проблема. А в плане текущей работы, "черновой" работы, без которой никакой творческий всплеск невозможен, - у нас такие специалисты есть.

- А горожане готовы взять на себя столь ответственный груз по приему выставки?

- Практика последних 20-25 лет показывает, что проблема ментальности в Екатеринбурге есть. Мы привыкли почему-то считать себя провинцией. А отсюда – ну, может мы не достойны? А ведь пять лет назад, при борьбе за ЭКСПО-2020 в отборочном туре выиграли у Сан-Пауло, города-государства с населением в десятки миллионов человек, валовой продукт которого – четверть валового продукта всей Бразилии! Поэтому нужно ставить перед собой сложные задачи и выполнять их.

- Вы, разумеется, поддерживаете заявку Екатеринбурга?

- Естественно. Это ведь инициатива не самого города или региона. Федеральная власть посчитала, что Россия не должна выпадать из актуальной повестки. Мы имеем возможность бороться за право проведения этой выставки, а для участия в этом конкурсе наиболее подходящим с точки зрения подготовленности города и наличия опытной команды, возможностей кадрового, человеческого потенциала, подойдет Екатеринбург.

Поэтому было принято соответствующее решение на уровне президента и председателя правительства. Владимир Путин говорил об этом, когда в июле 2017 года приезжал в Екатеринбург на выставку ИННОПРОМ.

На данном этапе сформирован заявочный комитет, который занимается процедурными мероприятиями. В рамках подготовки к ЭКСПО есть ряд обязательных мероприятий, которые нужно провести – презентации, подготовка заявочной книги, прием делегаций.

- Насколько правительство России включилось в эту работу?

- Пять лет назад я был председателем Наблюдательного совета российского Заявочного комитета ЭКСПО. В этот раз его возглавил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а я – член Оргкомита.

На прошлой неделе у нас в Совете Федерации выступал министр иностранных дел Сергей Лавров. Думаю, вы прекрасно понимаете, что МИД – это ключевой участник заявочной кампании, многие вопросы решаются через посольства РФ. Организационные моменты, связанные с проведением презентаций, культурных акций, с проведением проверки на месте комиссии Международного бюро выставок – этим занимается непосредственно заявочный комитет. А вот работа по продвижению заявки России – это особая работа, здесь узловыми учреждениями являются Министерство иностранных дел и наши посольства, потому что они работают в соответствующих странах, они решают задачи с точки зрения готовности той или иной страны поддержать заявку РФ.

Сергей Лавров подтвердил, что в повестку любых международных встреч, которые сегодня проводят российские делегации на уровне межправительственных, межпарламентских контактов, даже на уровне контактов в некоммерческом секторе, где задействованы представители МИДа, вопрос проведения ЭКСПО в России обязательно включается в повестку. Более того, министр сказал, что когда готовится, предположим, повестка для обсуждения на уровне высших должностных лиц - президента, председателя правительства - МИД тоже включает эту тему.

Для меня это было очень хорошим сигналом, потому что на сегодня надо отдавать себе отчет: без полноценного включения МИДа, без полноценного включения высших руководителей страны в продвижении заявки России выиграть будет достаточно сложно. Здесь нужны ресурсы всех инстанций, которые имеют международные выходы, международные контакты.

- Вы лично принимаете участие в этой работе?

- В прошлый раз мне пришлось достаточно много пролететь по миру – встречаться с руководителями государств, на чью поддержку мы рассчитывали. У меня было больше 40 встреч тогда. В этот раз у меня много загрузки в Совете Федерации. Но меня попросили помочь. И, скорее всего, в феврале – марте 2018 года я проеду 8-9 стран, где буду продвигать нашу заявку.

- Что необходимо решать в Екатеринбурге при победе российской заявки?

- В любом случае первостепенные вопросы – это вопросы, связанные с инфраструктурой. Потому что главная предпосылка, чтобы город развивался в определенном отношении, это инфраструктура. Второе, на мой взгляд, это - общественные пространства. У нас с точки зрения далекой перспективы просто руки не доходят до Верх-Исетского пруда, на берегу которого предполагается построить ЭКСПО-парк. Я думаю, через 200 лет центр Екатеринбурга сместится туда, в сторону пруда, потому что большая вода - это всегда красиво, всегда притягательно.

Такие города, как Екатеринбург, нужно поддерживать на федеральном уровне, потому что это - реальная точка роста, и таких точек роста в стране не так уж много.

Андрей БЕЛЫЙ