"Подпинывать и подталкивать".

Депутаты Госдумы вышли с новогодних каникул. На 10 января у парламентариев запланировано первое пленарное заседание весенней сессии. Для народных избранников оно станет своего рода маяком - задаст курс на дальнейшую работу в 2018 году. Представители Среднего Урала, как занимающие кресла в нижней палате парламента не первый и год, так и новички, поделились с "Уралинформбюро" своими планами на ближайшие месяцы.

Андрей Альшевских:

Вчера у депутатов был первый рабочий день, все потихоньку съезжались на свои рабочие места, а сегодня у нас первая пленарка и старт весенней сессии, которая, к слову, будет достаточно напряженная.

Конец года мы закончили на "отлично": обеспечили законодательно все инициативы и предложения, с которыми выступал президент Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Я думаю, что сейчас в первую очередь пойдет реализация инициатив, с которыми выступал глава государства, и они станут законопроектами, которые будут рассматриваться в приоритетном порядке.

Что касается инициатив фракции, я пока про них точно ничего сказать не могу: заседание фракции состоится перед пленарным заседанием. Скорее всего, нам будет дана установка на реализацию именно тех предложений, которые будут исходить от президента и правительства страны.

Ну и понятно, что в центре внимания также окажутся законодательные инициативы самой фракции, те, которые уже прошли процедуру экспертного совета. Какие это предложения мне пока сложно сказать, так как каждый законопроект, который вносится теми или иными депутатами, проходит через 1 из 13 экспертных советов. Какая инициатива фракции в будущем сможет стать законом, мы узнаем, когда будет получено положительное заключение правительства и проект будет вынесен в Госдуму.

Дмитрий Ионин:

Первый рабочий день я провел за разгребанием почты, которой накопилось очень много, она заняла весь мой рабочий стол. Огромное количество корреспонденции связано с тем, что мне по партийной линии помимо Свердловской области добавили Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ. Пытался весь день разобраться с обращениями граждан, чтобы подготовиться к пленарке.

Пока разгребал почту, увидел письмо от олигарха Александра Лебедева, который, насколько я помню, проживает в Лондоне. Он просит почитать его книгу, а к посланию приложена и сама книга. Я как раз хотел ее почитать, в принципе, она интересная, но это будет вечерком, после работы.

Накануне прошла рабочая группа фракции, на которой мы с другими членами партии подготовились к сегодняшнему заседанию, обозначили, какие вопросы с юристами будем сидеть и изучать. Идеи есть, и они нами обсуждались.

Впрочем, мне предстоит еще личное достижение: надо привыкнуть к новому графику работы. Последние 2 месяца у нас был график: 3 заседания в неделю. Но учитывая, что я четыре дня в Москве, три из них я сидел с утра до вечера на заседаниях. Это, в принципе, меня смущает, потому что я привык больше работать не в зале заседаний, где особо ничего не наработаешь, так как все проекты приняты заранее, их надо просто формализовать нажатием кнопок или выступлений. А все-таки я привык вести работу в формате приемов граждан, поездок по территориям и так далее. И всего этого последние месяцы 2017 года я был лишен.

Сейчас Госдума вроде как перешла на двухдневную рабочую неделю: то есть заседания будут проходить только в среду и пятницу. Посмотрим, насколько это позволит мне войти в привычный рабочий режим. Пока, честно говоря, так не привычно сидеть с утра до вечера на заседаниях, это совсем не соответствует моему характеру. Тем более, что в повестке бывает в среднем по 70 вопросов, а в последний раз их было и вовсе 130.

Алексей Балыбердин:

План работы на весеннюю сессию у меня, разумеется, есть, но не могу же я вам сразу, в первые рабочие дни, рассказать все свои секреты!

Остались не принятые законопроекты с прошлого года, касающиеся моей тематики, - это моногорода. Два их них на данный момент находятся на рассмотрении экспертно-консультационного совета. Кроме того, мне предстоит работа на комитетах, туда также будут приходить законопроекты и надо будет их рассматривать, дополнять, либо принимать, либо отклонять и работать над ними.

Остались недорешенные вопросы и по Уральскому клинико-реабилитационному центру в Нижнем Тагиле. Решая проблемы клиники, мы продолжим "выходить" на Министерство здравоохранения РФ всевозможными путями со всевозможными предложениями.

Суть проблемы в следующем: центр имеет статус государственно-частного партнерства и ему не хватает тех квот, которые ему сейчас выделяют. Речь идет об операциях на коленном и тазобедренном суставах. Центр может делать по 4000-4500 операций в год, но он обеспечен квотами лишь наполовину – на 2000-2500 операций.

Мы могли бы использовать квоты из соседних регионов, которые возвращаются обратно в федеральный бюджет как неизрасходованные, но это делать нам запрещает бюджетный кодекс РФ. А мы могли бы эти деньги реализовать: в центре есть и мощности, и оборудование, и специалисты. Но квот не хватает, поэтому нам важно добиться вот такого разрешения от федерального Минздрава, и мы на это нацелены.

Кроме того, я занимаюсь решением еще одной проблемой с "малой Родины" - чистой водой в Нижнем Тагиле. Этот вопрос очень острый - скоро весна, скоро снова лето и опять будут у города с питьевой водой проблемы. Мне предстоит отслеживать проведение всех мероприятий, которые намечены по программе реабилитации проблемного Черноисточинского пруда.

Везде много вопросов, и это только кажется, что все идет гладко. Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги: постоянно надо везде всех подпинывать, подталкивать, писать депутатские запросы.

Безусловно, большую часть моей работы занимают письменные обращения граждан и я продолжу ездить по всем своим городам в Свердловской области. В общем, мы работаем.

Беседовала Валентина ЕРЕМЕЕВА