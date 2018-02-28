В преддверии президентских выборов.

22 февраля 2018 года Госдума провела последнее заседание перед долгим перерывом. Следующее состоится уже после выборов президента. Однако покой народным избранникам только снится – в преддверии главного политического события страны они разъехались по вверенным им регионам, чтобы продолжить работу на местах. Прерваться и вернуться в Златоглавую им придется 1 марта 2018 года – на послание президента Федеральному собранию.

Парламентарии рассказали "Уралинформбюро", с какими задачами они приехали в регионы и какие проблемы волнуют местных жителей. Одни из важнейших вопросов, признаются депутаты, - это предстоящие выборы и повышение явки. "Наказов по выборам нам не давали. Это конституционный долг каждого – прийти и проголосовать. Важно донести эту мысль до избирателей", - подчеркивают народные избранники.

Данил Шилков, депутат Госдумы от Свердловской области (ЛДПР): Глубинка сидит без работы.

Региональные недели длятся 3 недели подряд. У меня запланированы поездки по курируемым регионам – Пермскому краю и Свердловской области. Намерен объехать порядка 20 местных отделений, пообщаться с партактивом, поставить задачи по предстоящим выборам, провести приемы граждан и ответить на их вопросы. На днях открываем приемную в Березовском – она будет работать постоянно.

Болевые точки в курируемых регионах все те же: проблемы ЖКХ, низкое оказание медуслуг, невыплата заработной платы и обманутые дольщики. Если мы заезжаем куда-то вглубь области – на 200-500 километров от мегаполисов, то там люди жалуются на отсутствие работы и заработка.

Было множество обращений по коллекторам. Начали углубляться в тему, поняли, что люди зачастую берут кредит, не оценивая свои финансовые возможности. Разработали соответствующий законопроект, который был принят Госдумой в третьем чтении 22 февраля. Он обязывает банки информировать заемщиков о задолженности и об остатке лимита кредитования при совершении каждой операции по банковской карте. Кстати, банки, как показало исследование, были против данной инициативы. Им выгодно, чтобы человек брал кредиты, не понимая, на что идет. Отсюда и коллекторы, и выбивание, в прямом смысле, долгов.

Острым остается вопрос о признании домов аварийными. Приезжаешь на место, смотришь на дом – он вот-вот упадет, а местные власти отказываются его таковым признавать. Вместе выезжаем на место, показываем наглядно, доказываем. Стараемся находить и выстраивать диалоги с исполнительной властью на местах.

Еще одна важная инициатива – законопроект по наркотикам. Понятно, что большая часть наркотических средств продается посредством сети Интернет, однако сегодня, когда правоохранительные органы делают запросы, по закону им должны ответить в 30-дневный срок. За это время меняются домены, данные сайта и такие далее, что позволяет нарушителям избежать ответственности. Мы внесли предложение сократить время на предоставление ответа правоохранителям до 3 дней.

Алексей Балыбердин, депутат Госдумы от Свердловской области (ЕР): Меня учат, как работать депутатом.

Провожу приемы во всех городах Нижнетагильского округа, начиная с Алапаевска и заканчивая Верхней Турой. Четверг – традиционно в Нижнем Тагиле. Львиная доля вопросов людей касается того, что их окружает ежедневно, повседневных вещей. В первую очередь, это проблемы ЖКХ. Одни жалуются на необоснованно высокие платежи, другие – на двойные квитанции. Много жалоб на работу управляющих компаний. Не все УК плохо работают, многие оказывают качественные услуги. Но есть и те, что не идут на контакт с жильцами: не проводят собрания, не отчитываются за трату поступивших средств, не чистят дворы, что сейчас, после снегопадов, особенно актуально.

Приходят люди, которые меня, как депутата, за которого они голосовали (я постоянно слышу эту фразу), пытаются наставить на "путь истинный": рассказывают, как и какие законы надо принимать, на что они должны быть направлены. Бывает, что получаются интересные дискуссии, некоторые вещи беру на заметку.

Есть серьезные вопросы, которые после обсуждения с коллегами воплощаются в законодательные инициативы. Как пример – в Верхней Туре жители многоквартирных домов несколько лет назад перешли на индивидуальное газовое отопление. Установили котлы и отключились от централизованной теплоподачи. Одно время все было хорошо, но затем с них снова начали брать плату. Люди начали обращаться в суды – у меня на руках большой пакет документов. Выяснилось, что данная ситуация никак не урегулирована жилищным законодательством: как начислять плату в подобных случаях, ведь стояки все равно по всему подъезду проходят, и какая-то теплопотеря, пусть минимальная, существует. Нет такой методики расчета! Мы обратились в МинЖКХ, где, насколько я знаю, сейчас разрабатывается соответствующая методика.

Много вопросов частных: допустим, не освещается дорога или остановка. Важно, что на моих приемах всегда присутствуют представители местных администраций. Это позволяет оперативно решать многие вопросы.

Один из важнейших пунктов региональных недель – подготовка к предстоящим выборам. Разговариваем с жителями, объясняем, почему необходимо прийти на выборы и отдать голос за того кандидата, которого они считают наиболее достойным. Сегодня населению пытаются навязать такие настроения, что, дескать, исход выборов и так понятен. Ничего не понятно! Голосовать надо! Это право каждого гражданина – его нельзя ни купить, ни продать, ни подарить, можно только лично воспользоваться. Нельзя отсиживаться на кухне и потом жалеть об этом 6 лет. Поскольку все депутаты прошли предвыборную кампанию (и одномандатники, как я, и по спискам), то мы понимаем, насколько важен каждый голос.

Владимир Сысоев, депутат Госдумы от Тюменской области (ЛДПР): На первом плане – вопросы бедности.

Один из важнейших вопросов – явка на выборы. На встречах, которые я провожу и в Тюменской области, и в ХМАО, и на Ямале, куда поеду на следующей неделе, люди говорят, что не хотят идти на выборы, поскольку не верят в положительные изменения. Мы не можем агитировать за кандидатов, но должны постараться объяснить, что выборы крайне важны. Надеюсь, что электорат ЛДПР на выборы придет.

По итогам встреч с уральцами я бы выделил две сферы, которые их волнуют в первую очередь. Это высокие цены на услуги ЖКХ и низкие зарплаты. В первом случае речь идет об интенсивном росте цен за коммуналку – ни зарплаты, ни пенсии за ним не поспевают. По зарплатам – они находятся на очень низком уровне. Даже если учесть, что с 1 мая МРОТ приравняют к прожиточному минимуму, надо понимать, что он не отражает реалии нашей страны.

Да, повысили зарплаты работникам в бюджетной сфере, однако на людях, которые работают в малом, среднем и крупном бизнесе, это никак не отразилось. Это как по пенсионерам: работающим - пенсии не индексируем, неработающим – индексируем. Происходит дальнейшее расслоение общества. Вопросы бедности выходят на первый план. Помимо еды люди хотят что-то покупать себе, на многих висят ипотеки, кредиты.

Извечные вопросы в Югре – сколько можно строиться? Людей, живущих в ветхом и аварийном жилье, кормят завтраками. Крайне низкими темпами решается вопрос с расселением из ветхих балков. В поселке Горноправдинск законсервировано строительство больницы, подвалы затоплены. В поселке – давние и серьезные проблемы с медициной, но медучреждение даже не думают достраивать.

Валерий Гартунг, депутат Госдумы от Челябинской области (СР): Поставить галочку – долг каждого.

Проблем много. В месяц ко мне поступает порядка 100-120 обращений. Темы абсолютно разные: помогаем решать вопросы с завышенными платежами по ЖКХ, занимаемся частными темами – у кого-то дом сгорел, кому-то медпомощь нужна. В зависимости от специфики вопроса привлекаем исполнительную власть, надзорные органы, социальные службы.

Темы, зарождающиеся на региональном уровне, реализуются в законах. Из последнего – повышение МРОТ до прожиточного минимума. Мы многократно вносили это предложение в том или ином виде, и в результате оно было реализовано при поддержке президента.

Уже давно боремся за ограничение платежей за капремонт. Инициатива по полной отмене взносов была отклонена, надеемся, что получится законодательно реализовать предложение, ограничивающее платежи.

Из поддержанных законопроектов – бессрочное продолжение бесплатной приватизации, что также было реализовано при поддержке президента. Если помните, в Челябинске жильцы общежития, не получившие разрешения приватизировать комнаты, устраивали голодовку. Сейчас у жителей такое право есть.

Один из вопросов, который будет звучать в ходе региональных недель – это предстоящие выборы. Сами понимаете, это главное политическое событие за 6 лет. Нам, депутатам, установки давать не нужно. Поставить галочку за кандидата – конституционный долг каждого гражданина страны. Я надеюсь, что жители Челябинской области найдут время, чтобы прийти и проголосовать. Оно того стоит.

Беседовала Кристина ШАБУНИНА