Салют, "Колизей"!21 декабря в 19:34
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Мэрия Екатеринбурга одобрила "кинотеатр мероприятий".
В уральской столице завершилась эпопея со зданием "Колизея" на проспекте Ленина. Арендатор, который занимал объект культурного наследия более 10 лет, вскоре будет выселен из-за многомиллионных долгов перед городской казной. Мэрия рассматривала несколько вариантов его "заселения", в том числе открытие музея, ресторана или театра. В итоге решили ничего не менять – "из всех искусств для нас важнейшим является кино" завещал Ленин.
Под управлением ЕМУП "Салют" новый "Колизей" будет не совсем "для народа". Его "заточат" под показ эксклюзивных и авторских фильмов, сообщил в интервью "Уралинформбюро" директор "Салюта" Сергей Федяков.
- На каких условиях "Салют" будет управлять объектом?
- Нам передали здание в хозяйственное ведение. Аренду мы пока платить не будем, но 13% прибыли от использования здания будет уходить в городской бюджет.
- Что можно будет увидеть на экранах обновленного "Колизея" и, главное, когда?
- Репертуар поменяется не сразу, но изменения начнутся совсем скоро. Будут появляться концептуальные мероприятия, которые будут отличать кинотеатр от всех остальных в стране. Это - эксклюзивные авторские фильмы, их премьеры, встречи. Частота таких мероприятий будет только расти. Мы предлагаем некий формат "кинотеатра мероприятий". Нужно, чтобы горожане могли предложить свои идеи.
- Сейчас много говорится о грядущей реконструкции здания. Когда ее планируется провести? Будет ли объект закрываться?
- Пока есть некоторые наметки, как должно выглядеть здание – то, что сейчас опубликовано в Интернете. Они, условно говоря, сделаны за три дня. Проект будет еще разрабатываться.
Мы, разумеется, немного преобразим пространство, но закрытие на ремонт пока не планируется. Реконструкция, которая предполагает современные технологии кинопроката и общепита, на сегодняшний день сложно вписывается в старую архитектуру "Колизея". К тому же это - объект культурного наследия и есть охранные обязательства, условия которых нам необходимо соблюдать. Поэтому мы пока вообще не представляем, что можем сделать, а что нет. Возможно, что получится реализовать проект без закрытия, как мы это делали в "Салюте".
- За счет каких средств планируется обновление?
- У нас источник один – зрители. Все, что делается в этом плане в "Салюте", будет делаться и в "Колизее". Мы не берем никаких средств из бюджета и не лезем в кредиты. Можно даже назвать это схемой краундфандинга, когда люди скидываются на какие-то проекты. Я, конечно, упростил подход, но это, пожалуй, самая честная схема на сегодняшний день. Потому что культурный проект с точки зрения экономики не очень выгоден.
- Но он сможет быть безубыточным?
- Он будет самоокупаемым сейчас. Те два зала, которые есть, позволяют оплачивать обслуживание здания. Но на большее денег нет. У нас же серьезные обязательства по охране памятника. Например, стена уже осыпалась, и с этим надо будет что-то делать. Кроме того, у здания большие коммунальные платежи и старые коммуникации, которые нужно будет менять.
На первое время задачи зарабатывать не стоит. Нам будет это очень сложно, также как и предыдущему арендатору. Мы прекрасно понимаем, почему у них так все произошло. Потому что объект находится в аренде, за которую надо платить, а кинотеатр уже давно существует не в коммерческой плоскости – он не многозален и не в торговом центре. Поэтому они были вынуждены сдать в субаренду площади и каким-то образом поддерживать бизнес.
- Что касается кинооборудования - вы будете покупать свое или используете то, что установлено сейчас?
- Мы хотим выкупить технику у прежних арендаторов "Колизея". Не хочется их ставить в неудобное положение, им сложно будет его продать. Это - неликвидное оборудование на сегодняшний день. Мы предложим цену, но она будет несколько ниже рыночной.
Беседовала Алена ИЗМЕСТЬЕВА
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