-10 градусов негодованияСегодня в 17:53
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Свердловского электората.
В Кировграде собственники квартир в домах №№5 и 7 по улице Ленина после капремонта не живут, а выживают. Температура в комнатах не поднимается выше 12 градусов, пол проваливается, газа и горячей воды нет. О ситуации одна из собственниц Светлана Кунева рассказала корреспонденту"Уралинформбюро".
- Светлана Анатольевна, капремонт в домах прошел в 2009 году. Он не решил ваши проблемы?
- Да, до капремонта тоже было не очень, но после стало намного хуже. В частности, по системе отопления. У меня в квартире в зимний период температура поднимается максимум до 12 градусов. Я ходила много раз в "Облкоммунэнерго". В итоге они поменяли подходящие к дому сети. В части квартир потеплело. Но в пяти квартирах по-прежнему очень холодно. Находиться в них невозможно.
Еще одна проблема - старая канализация. Я когда купила квартиру в 2014 году, заметила, что полы как будто проваливаются. Тогда я не понимала почему. Потом приходили специалисты прочищать канализацию. Они начали крутить трос от колодца до дома, и он у них вышел из канализационной трубы под полом соседней квартиры. То есть там все бежит, все коммуникации прогнили.
А с 1 февраля отключили еще и газ.
- А газ почему отключили?
- Потому что дымоходы все разрушены. Во время капремонта никто ими не занимался. У нас же и плиты газовые, и водонагреватели все на газу, то есть сейчас ни помыться, ни приготовить. Со мной в доме проживает женщина с тремя детьми. Как они обходятся - я не представляю.
Из-за непрочищенных дымоходов (за очистку сейчас отвечает УК) у нас гибнут люди. В доме №7 по Ленина целая семья погибла. Выжила только девочка, потому что ушла на дискотеку. Приходит, а папа, мама и брат мертвы. Все отравились угарным газом.
Я понимаю, почему это происходит. У нас такая холодина в квартирах, люди включают газ, чтобы согреться, а форточки закрыты, дымоходы засорены. Вот тебе и смертный путь.
Я считаю, что дымоходы должен был привести в норму подрядчик, который занимался капремонтом. Но он же только дырки залатал и все. Все проблемы остались.
- А кто именно проводил работы?
- ООО "Фениксстрой" из Верхней Пышмы. На Ленина,5 и на Ленина,7 была одна и та же фирма. Капремонт проводился еще по 185 федеральному закону. Он предполагает софинансирование из бюджетов всех уровней. При этом 5% средств собирали сами жильцы.
- В новую региональную программу капремонта ваш дом включили?
- Нам сказали, что в планах дома стоят на 2018-2020 годы. Чиновники говорят, нужно потерпеть до следующего капремонта. Но как терпеть? Я вот сейчас сижу в квартире в верхней одежде и сапогах, и у меня мерзнут ноги!
- Вы пытались добиться, чтобы подрядчик исправил все недоделки после капремонта?
- УК на Лермонтова, 20, которая нами раньше управляла, была признана банкротом. Я постоянно ездила в ГЖИ, жаловалась на них. Им выписывали штрафы.
Потом был период, когда у нас вообще не было управляющей компании. Нас взяло ООО "УЖК Кировградская". Снова мы привлекаем ГЖИ - они выявляют нарушения, выписывают предписания, штрафы, но результат нулевой. Никто ничего не делает. Я звонила в ГЖИ, спрашивала, когда они приедут, чтобы проконтролировать, как выполняются их предписания. Но они уже к нам не едут.
Фото и документы представлены Светланой Куневой
- Как люди с маленькими детьми живут в таких условиях?
- У нас в квартире №20 жила семья с маленьким ребенком. Они сделали теплые полы. То есть помимо несуществующего отопления, оплачивали еще и электричество сверх нормы. Но в итоге им все надоело, и они съехали: поменялись с родителями. В квартире №9 женщина и ходит в верхней одежде, и спит в ней же, там невыносимо холодно. Многие попродавали свои квартиры, потому что уже не верят, что ситуация изменится.
Беседовала Елена ПЛЮХИНА
P.S! В администрации Кировградского городского округа в неофициальном разговоре опровергли информацию Светланы Кузнецовой. За официальным комментарием для публикации посоветовали обратиться письменно. До ООО "Фениксстрой", которое занималось капремонтом, по указанным в интернете телефонам дозвониться не удалось.
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