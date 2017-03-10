Так удобнее "списывать" дела.

Мертвые все стерпят. По этому принципу порой оформляются ДТП со смертельным исходом, если в них замешаны чиновники и их родственники. Одним из ярких примеров была авария с участием снохи южноуральского губернатора Бориса Дубровского. Тогда вину в столкновении "Ауди А7" и "Нивы" пытались приписать погибшему 62-летнему водителю вазовского внедорожника, заявлял его внук. Похожая драма разыгралась на севере Среднего Урала.

Аварию на трассе Серов - Ивдель готовы "повесить" на ее участника, умершего на операционном столе, - предпринимателя из Шадринска (Курганская область). Не дать запятнать имя своего отца всеми силами старается Алина Юрина. О том, что удалось узнать в ходе самостоятельного расследования, она рассказала в интервью "Уралинформбюро".

- Алина, как все-таки все произошло?

- Я могу описать ситуацию со слов мамы, ехавшей в тот день вместе с отцом. В ночь на 27 февраля недалеко от Карпинска, в 600 метрах от кафе "Талисман", в "Ладу Приору" моих родителей на высокой скорости врезался Hyundai Sonata. Управлявший иномаркой молодой человек выбрался из машины и сразу же взялся за телефон. Судя по разговору, он звонил каким-то шишкам и обращался к ним по имени-отчеству, диктовал номер нашей машины и все время повторял: "Мужик уснул за рулем".

Однако это не так. В момент аварии мой отец разговаривал с мамой - в Серове, менее чем в 100 километрах от места аварии, он сменил ее за рулем. Родители – индивидуальные предприниматели, они постоянно ездили по стране. Отец провел за рулем 30 лет, и он никогда бы не поехал уставшим. Родители всегда остановятся и отдохнут, поспят. Все знакомые папы не верят, что такой ответственный человек мог уснуть за рулем...

Водитель иномарки все время интересовался у моей мамы, которая держала получившего тяжелые травмы отца: "А у вас имеется страховка? А видеорегистратор есть?"

Затем моих родителей увезла скорая, а на месте ДТП остались полицейские и водитель Hyundai Sonata. Отец умер на операционном столе... А спустя несколько часов в СМИ появилось сообщение об аварии, в котором его назвали возможным виновником.

- Что было дальше?

- На следующий день мама поинтересовалась, когда можно забрать нашу машину. Ей ответили, что до окончания разбирательств машины участников аварии со смертельным исходом должны храниться на стоянке и отдать "Приору" не могут. Однако на стоянке мы обнаружили только наш автомобиль. Оказалось, что Hyundai Sonata забрали в Ивдель, где живет его водитель.

Дальше выяснились другие странности - на обочинах ничего не было, осколки на месте аварии явно кто-то переложил, а ночью на сырой дороге, где движение не останавливалось, сотрудники ДПС смогли измерить тормозной путь машин.

Во всех источниках написано, что мой отец не выбрал безопасную скорость движения, хотя стрелка спидометра в момент удара замерла на 70 километрах в час. Также сообщалось, что он выехал на встречную полосу и врезался в иномарку, однако это не так, папа пытался уйти от столкновения и взял правее. У нашей машины поврежден левый бок, а не бампер и капот, как если бы он вырулил на встречку. После лобового столкновения наш автомобиль мог встать на крышу или же просто развернуться, это нам подтвердили сотрудники ГИБДД.

После этого в соцсетях я обратилась за помощью к интернет-сообществу.

- И многие откликнулись?

- Да, откликнулось очень много людей. Их помощь оказалась очень ценной, удалось собрать много недостающей информации...

- Например...

- Удалось узнать, кто въехал в машину моих родителей. По словам жителей Ивделя, это 21-летний сотрудник ДПС Владислав Красовский. Молодой человек, по рассказам, гоняет как бешеный и на его счету уже не одна авария, но он всегда выходит сухим из воды, якобы помогает отец - большая шишка в местной ГИБДД. Я не знаю – насколько достоверна эта информация, но если он имеет какое-то отношение к силовым структурам, то это многое объясняет.

На страничке Владислава в "ВКонтакте" мы нашли и машину - серебристый Hyundai Sonata

Нам прислали и фотографии этой машины с места ДТП и после аварии, а также рассказали, что ее быстро продали за копейки задним числом.

- По факту аварии проводится доследственная проверка. Что говорит следователь?

- По всем вопросам следователь отправляет в ГИБДД. По ее словам, уголовное дело пока не возбуждено и, скорее всего, возбуждено так и не будет. Сейчас все материалы рассматриваются "на уровне объяснений", никаких следственных действий не ведется.

- Что вы планируете делать дальше?

- На данный момент мы продолжаем собирать информацию от очевидцев. На 6 марта нами были поданы заявления на имя глав прокуратуры, УГИБДД и ГУ МВД РФ по Свердловской области. Дождемся их ответов и продолжим искать правду...

Беседовала Виктория УРАЛОВА

От редакции:

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", 14 сентября 2014 года - в день выборов губернатора Дубровского - его сноха в Магнитогорске протаранила "Ниву", в которой погибли двое мужчин. Следствие долго не могло определить, кто находился за рулем Audi, выехавшей на встречку. Под гнетом неопровержимых доказательств Ирине Дубровской пришлось признать, что убийцей оказалась она. Уголовное дело "приурочили" к амнистии в честь 70-летия Победы и виновницу ДТП, насколько известно, "простили" тут же после оглашения приговора.

Надо отметить, что обе машины из магнитогорской аварии были доставлены на штрафстоянку, и с ними проводили работу следователи. Если Алина Юрина правдиво рассказала, что Hyundai участника их аварии уже продан, то это не укладывается ни в какие рамки.

В связи с изложенным "Уралинформбюро" просит считать данную статью официальным запросом прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову, начальнику ГУ МВД РФ по Свердловской области Михаилу Бородину и начальнику УГИБДД по Свердловской области Юрию Дёмину. Редакция просит объективно установить детали случившегося, выяснить, является ли водитель Hyundai сотрудником правоохранительных органов и дать соответствующую оценку действиям сотрудников ГИБДД по расследованию данного ДТП.

"Уралинформбюро" продолжит следить за развитием событий.

P.S.: Как сообщила "Уралинформбюро" заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Нина Пелевина, обращение редакции будет рассмотрено руководством главка.

По данным начальника МО МВД "Ивдельский" Виктора Федорова, указанный в публикации сотрудник действительно проходит службу в ГИБДД Ивделя. Его отец служит прапорщиком в Росгвардии и никакой "шишкой", способной повлиять на результаты следствия, не является. Вообще, говорить о каком-либо давлении на ход проверки по факту данного ДТП со стороны руководства полиции Ивделя безосновательно - материалы находятся в другом территориальном органе. Если вина сотрудника ГИБДД будет доказана, он понесет установленную законом ответственность.

Ранее по теме:

Уставший водитель устроил ДТП на свердловской трассе

Отъедет ли сноха Дубровского с места ДТП?