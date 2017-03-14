Усугубляют "аварийную" ситуацию.

Восемнадцать свердловских муниципалитетов сорвали сроки реализации программы переселения из аварийного жилья. В девяти из них - ситуация критическая. В список проблемных территорий попал в том числе и Березовский городской округ, глава которого Евгений Писцов дал эксклюзивное интервью корреспонденту "Уралинформбюро".

- Евгений Рудольфович, с какими проблемами столкнулся Березовский ГО при реализации программы?

- К сожалению, наше законодательство (я имею в виду 44-ФЗ) таково, что часто к бюджетным деньгам получают доступ не совсем добросовестные подрядчики. Они "рисуют" документы, по которым создается впечатление, что это - достойная компания. А по факту оказывается, что в организации работает "полтора человека" и никакого опыта строительства у них нет.

Вот и в наш дом пришла беда в виде подрядчика "Свердлоблжилстрой". Он предоставил на конкурсную комиссию документы, подтверждающие опыт и квалификацию по реализации строительных контрактов в Новосибирске. В августе 2015 года с ним был заключен контракт. В феврале 2016 года наметилось первое отставание от графика на 2 месяца. А в сентябре выяснилось, что представленные документы - подделка. Запросы, сделанные нами в Новосибирск, прояснили, что к строительству указанных объектов "Свердлоблжилстрой" никакого отношения не имеет. Ранее компания занималась только строительством коттеджей.

Мы контракт расторгли. Расторжение вступило в законную силу 21 октября 2016 года. До этого момента разыгрывать новый конкурс мы не имели права. По закону "Свердлоблжилстрой" должен вернуть нам выплаченные за разработку проектной документации 6,5 миллиона рублей. Однако деньги возвращать они не хотят.

Хочу подчеркнуть, что даже если бы они построили эти дома, а на этапе ввода в эксплуатацию нам стало известно о поддельных документах, мы должны были бы контракт расторгнуть и требовать возврата всех уплаченных сумм. Организация, не имеющая соответствующего опыта строительства, может выполнить работы некачественно, и эти объекты через год-два начнут разрушаться. А виноваты будем мы, если закрыли глаза на нарушения.

У нас в Березовском около 730 человек ждали к Новому году ключи от квартир. Сегодня нам приходится им объяснять, что надо еще потерпеть. При этом у них условия проживания в аварийных домах реально опасные.

- Сейчас подрядчик занесен в "черный список"?

- Мы обратились в УФАС и добились включения "Свердлоблжилстрой" в список недобросовестных. Такая "черная метка", наверное, одно из худших, что может случиться с подрядчиком.

Написано заявление в полицию, возбуждено уголовное дело, но нам говорят, что у него нет перспектив, поскольку доказать мошенничество в данном случае якобы сложно. Я не юрист, но мне кажется очевидной ситуация, что поддельные документы были предоставлены умышленно для того, чтобы ввести в заблуждение, обмануть конкурсную комиссию, с целью получения выгоды. Если по ст.159 УК РФ (мошенничество) еще могут быть какие-то споры, то статья "подделка документов" здесь очевидна.

Нам "Свердлоблжилстрой" заявлял об отсутствии средств, об отсутствии понимания со стороны банков. При этом сейчас они активно распространяют рекламу о готовности приобрести незавершенное многоквартирное жилищное строительство, то есть деньги-то у них есть. Вот сейчас бы правоохранительным органам подключиться и наложить арест на имущество и счета, чтобы добиться возврата 6,5 миллиона рублей в бюджет.

- "Свердлоблжилстрой" отметился только у вас?

- С ними расторгли контракты власти Ирбита, они не смогли выполнить контракт в Белоярском и Дегтярске.

- Есть шансы, что к 1 сентября вам удастся расселить людей из аварийного жилья?

- 4 тысячи квадратных метров мы уже расселили. Вместо 16 месяцев у нас на это было всего два - ноябрь и декабрь. Мы работали в режиме ошпаренной кошки, закупали уже готовое жилье. Сейчас перед нами стоит задача по такому же принципу расселить еще 5 200 "квадратов" до 1 сентября. Но деньги из областного бюджета нам до сих пор не пришли. В конце 2016 года все неиспользованные средства мы вынуждены были вернуть туда.

- При покупке готового жилья стоимость квадратного метра дороже? Кто оплатит недостающую разницу?

- Сейчас цена квадратного метра в Березовском от 37 до 50 тысяч рублей. Мы покупаем за 42 тысячи, несмотря на то, а по программе нам финансируют только 36. Все остальные расходы ложатся на местный бюджет. Если бы мы покупали у "Свердлоблжилстроя", то "квадрат" обошелся бы нам в 36 410 рублей - они именно по такой цене вызвались строить.

- Нужно ли как-то ужесточить процедуру выбора подрядчика, чтобы в следующий раз исключить недобросовестные компании?

- Эта процедура итак уже слишком сложная. Я считаю, что на территории Березовского ГО есть свои строительные организации, которые имеют достаточный опыт, которых люди знают, им потом смотреть переселенцам в глаза... Лучше пусть они занимаются строительством, чем какие-то "перекати-поле".

- То есть вы предлагаете отменить госзакупки и нанимать местных строителей?

- Хорошо, если бы у муниципальных властей была возможность принимать решение по своему усмотрению. Если при прочих равных условиях одно предложение поступило от местной организации, а другое - от подрядчика, скажем, с Дальнего Востока, то преимущество имел бы местный. И еще должно быть понимание на всех уровнях власти, включая и надзорные органы, что мы все находимся "в одной лодке" и решаем государственной важности задачу.

Беседовала Елена ПЛЮХИНА