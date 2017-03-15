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Смертельная ошибка челябинских врачей14 марта в 14:05

Они уверены в своей правоте.

В начале марта "Уралинформбюро" сообщило об открытии "Белой книги", в которую будут собираться факты из медицинской практики с печальным исходом из-за ненадлежаще оказанной врачами помощи. Мы планировали ограничиться Свердловской областью, но жизнь поменяла планы. Это будет "Белая книга" УрФО, потому что данная проблема не имеет границ какого-либо региона России.

26-летний челябинец Илья Перепелкин умер от инсульта через два месяца после свадьбы. Его родные уверены, что если бы медики вовремя распознали диагноз, трагедии удалось бы избежать - ведь даже пожилые люди восстанавливаются после кровоизлияний в мозг. Мать Ильи разместила на сайте change.org петицию с требованием наказать нерадивых врачей. Подробности случившегося она сообщила в эксклюзивном интервью "Уралинформбюро".

- Ирина, трагедия в Вашей семье произошла меньше месяца назад...

- 16 февраля 2017 года около 20.00 мой сын Илья возвращался с работы на личной машине. На улице Мира ему резко стало плохо, он остановился и, включив "аварийку", просто выпал из машины. Ехавший следом мужчина вызвал скорую помощь, а также связался с Анной - женой Ильи, и попросил ее приехать.

Когда мой младший сын и Анна подъехали к указанному месту, там уже была скорая. Илья был в неадекватном состоянии, а девушка-фельдшер решила, что он находится под действием наркотиков. Она хамски вела себя, кричала: "Он у вас обдолбанный, агрессирует в машине, как мы его повезем, давай еще наблюй нам тут! Посмотрите на ваше чудо, хотите ещё сказать, что это не наркотики!"

- А жена и брат Ильи возражали ей?

- Они в голос утверждали, что этого не может быть, что это абсолютно исключено! Они говорили, что в последние дни его мучили сильные головные боли, что у Ильи гипертония. Но фельдшер смеялась им в лицо!

Как вы думаете, если люди видят, что родной им человек умирает, будут ли они скрывать такой нюанс, как употребление наркотиков?

- Все-таки бригада скорой забрала вашего сына в больницу?

- Да, после всех препирательств его доставили в отделение токсикологии Областной клинической больницы №3. В приемном покое странности в поведении Ильи тоже списали на опьянение и заявили: "Откачаем, утром заберете". Никто даже не проверил его на вероятный инсульт, хотя сейчас из каждого "утюга" рядовых обывателей учат, как определить, пьян ли человек или у него кровоизлияние в мозг. Ну, вы же знаете? Попросить улыбнуться, показать язык, сказать скороговорку...

- Ночь Илья провел в токсикологии?

- Всю ночь он пробыл там - ему выводили какие-то токсины. Я даже боюсь себе представить, какие муки он испытывал, ведь головная боль у него, скорее всего, была нешуточная...

Только в 9 часов утра на следующий день ему решили сделать томографию мозга и выявили инсульт!!! А в крови никаких токсинов так и не обнаружили...

- Где он проходил дальнейшее лечение?

- Его сразу перевели в кардиореанимацию под капельницы, но драгоценное время было упущено. Илья впал в кому и через 11 дней, 28 февраля, умер так и не придя в сознание. Хочу отметить, что лечение моему сыну невестка тоже выбивала с трудом: только после обращения в минздрав, ему назначили подобающую терапию.

В справке о смерти написали - отек мозга. Вместе с его гибелью рухнула наша жизнь.

- Почему вы разместили именно петицию?

- Я хоть как-то хочу докричаться до нашего регионального минздрава, надеюсь, что когда ситуация получит большой резонанс, это поможет.

- Вы обращались в какие-либо ведомства?

- Буквально пару часов назад я общалась с юристом и еду в Челябинск подавать заявление в прокуратуру. Ни в минздрав, ни в горздрав не обращались, думаю, что не имеет смысла - у врачей же рука руку моет.

Мне не хочется верить, что виновные в смерти моего сына и дальше будут калечить судьбы!

P.S! В приемном отделении ОКБ №3 комментировать ситуацию с Ильей Перепелкиным отказались. Пресс-секретарь клиники Виктория Шиятая сообщила "Уралинформбюро", что внутренняя проверка выяснила, что вся необходимая медпомощь молодому человеку была оказана вовремя и в полном объеме, согласно стандартам. Иную информацию в ОКБ предоставить отказались, ссылаясь на ФЗ "О персональных данных".

В связи с тем, что "Уралинформбюро" не располагает возможностью проведения самостоятельной проверки по факту смерти Ильи Перепелкина, редакция просит считать данную публикацию официальным запросом к прокурору Челябинской области Александру Кондратьеву о проведении прокурорской проверки действий медицинских работников "скорой помощи" и ОКБ №3 с точки зрения ст.109 ч.2 и ст.124 ч.2 УК РФ.

Беседовала Виктория УРАЛОВА

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2 комментариев из 2 | смотреть все
вопрос 14 марта в 17:25

Обязательно должен быть смертельный исход? А как быть тем, кто всё-таки выжил, несмотря на старания таких врача убить человека? Таких в какую книгу будут записывать? Я одна из таких людей.

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Виктория 14 марта в 17:42

Готовы рассмотреть и Вашу ситуацию, пишите на адрес редакции welcome@uralinform.ru с пометкой "Белая книга".

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