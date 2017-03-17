ДальноБОЛЬщики будут стоять до победыСегодня в 10:31
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Над "Платоном".
Дальнобойщики снова выходят на баррикады. 27 марта 2017 года в Екатеринбурге они планируют провести акцию протеста против системы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам. Администрация города всячески пытается сдержать волну недовольства. О том, на что готовы пойти водители, рассказал корреспонденту "Уралинформбюро" координатор Объединения перевозчиков России в Свердловской области Наиль Нигаматуллин.
- Наиль Анварович, чем вызвана протестная акция?
- У нас в сфере транспортировки грузов очень много проблем. Основная, конечно, это так называемый третий налог - "Платон". Получается, что грузоперевозчики дорожный налог платят, акциз платят, плюс еще вот этот "Платон" платят за каждый километр. Видимо, считается, что перевозчики очень хорошо зарабатывают. И ни амортизация, ничего не учитывается.
- Вы получили официальное разрешение?
- Администрация наш марш протеста зарубила. Сегодня официально пришел отказ. Они говорят, что мы затормозим движение по трассе. Но это неправда. Мы обозначали, что поедем не 40 километров в час, а с нормальной скоростью - 60-70 километров. Никаких "улиток" мы не планируем. Мы бы просто проехались от 12-го километра по ЕКАДу, на 10 километре Московского тракта остановились, сделали бы небольшой фуршет, пообщались, потом бы доехали круг и разошлись. Они хотят, чтобы мы на 24-м километре просто провели митинг, в лесочке постояли, пошумели и разошлись.
- И что теперь?
- Ребята встанут по обочинам и будут стоять. У нас же не разрешено стоять группами. Вот они будут стоять в разрешенном количестве на определенном расстоянии друг от друга. Ребята настроены очень серьезно, они хотят стоять до победного. Они очень обеспокоены тем, что происходит в стране.
Сейчас вот поднимется тариф, на ком он отразится? В первую очередь на обычных потребителях. Это же отъем денег у населения. Взять бутылочку для молока-кефира: надо сначала пластмассу для нее привезти на завод для изготовления бутылок. Вот стоимость уже выросла на определенную сумму. Потом готовую бутылочку нужно доставить на молокозавод – перевоз опять подорожал. А затем готовую продукцию надо доставить до конкретного потребителя. Да, говорят, что это небольшие деньги. Но не забывайте, что за каждую большую машину мы платим по 40 тысяч в год. Подорожает в итоге все. Хлеб с 22 рублей как минимум до 30 поднимется в цене.
- Сколько человек будет стоять на обочинах?
- У меня уже 80 ребят заявили, что встанут "на прикол". Это 80 машин, они необязательно будут грузовые. Грузовики гнать накладно, поэтому кто-то приедет на легковом автомобиле. Возможно, помимо этих 80, кто-то еще присоединится.
Ругаться с властями мы не хотим. Мы никаких противоправных действий не планируем, поэтому все и делаем официально. Сегодня мы подадим еще одну заявку на 27 марта. Если в понедельник снова придет отказ, то мы будем уже планировать забастовку на 1 апреля. Это будет суббота. Раз они боятся, что в рабочий день мы будем кому-то мешать. В субботу мы точно не помешаем. Если и тогда не выйдет, то будем заявляться на 2-3 апреля. Мы не отчаиваемся.
Беседовала Елена ПЛЮХИНА
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