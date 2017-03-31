С 2008 года.

ФСК ЕЭС уделяет большое внимание природоохранной деятельности. Начиная с 2008 года, в компании действует экологическая политика, разработанная с учетом всех российских и международных требований. Мероприятия способствуют снижению негативного воздействия на окружающую среду, повышению уровня социальной ответственности и инвестиционной привлекательности. Компания сотрудничает с международными и российскими организациями, научными и образовательными учреждениями, эффективно работающими в области охраны окружающей среды.

О том, как реализуется экологическая политика на уральских энергообъектах ФСК ЕЭС, рассказал первый заместитель генерального директора - главный инженер МЭС Урала Андрей Мельников.

- В 2016 году Федеральная сетевая компания подтвердила соответствие системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2004, какие мероприятия проводят энергетики в ее рамках?

- В компании реализуются технические и организационные мероприятия по минимизации негативного воздействия на окружающую среду при передаче электрической энергии. Ключевые направления связаны с применением экологически чистых и безопасных технологий, с организацией утилизации всех видов отходов.

Особое внимание уделяется диагностике и техническому контролю маслосодержащего оборудования, осуществляются своевременные ремонты устройств системы маслохозяйства. Организовано хранение демонтированного оборудования на специальных водонепроницаемых площадках, а также передача на утилизацию отходов оборудования, содержащего вредные вещества.

На регулярной основе проводятся лабораторные исследования по определению качества атмосферного воздуха, контролю предельно допустимых выбросов, качественного состава сточных, подземных и поверхностных вод. На предприятиях уральского филиала ФСК ЕЭС проводятся внутренние экологические аудиты, выездные субботники на производственных объектах. Сотрудники компании прошли обучение требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.

- Многие энергообъекты строились еще в советские годы. Происходит ли обновление оборудования?

- Реконструкция и модернизация энергообъектов – это непрерывный процесс. В зависимости от результатов диагностики и сроков эксплуатации оборудования идет процесс его замены. Так, например, существует целевая программа по замене на подстанциях маслонаполненных выключателей элегазовыми. Преимущества нового оборудования - экологичность, пожаробезопасность, так как выключатели не содержат трансформаторного масла. К тому же они проще в эксплуатации, имеют большой межремонтный период, адаптированы к местным климатическим условиям. В 2017 году запланирована замена 15 выключателей в Оренбургской области, Пермском крае, Удмуртии. В настоящее время работы ведутся на подстанции 220 кВ "Звездная" (Удмуртия) и подстанции 220 кВ "Бузулук" (Оренбургская область).

ФСК устанавливает новые батареи статических конденсаторов (БСК), которые более компактны, технологичны и экологически безопасны по сравнению со своими предшественницами. БСК используются как источник реактивной мощности и предназначены для стабилизации уровня напряжения в сети. Применение данного оборудования позволяет снизить потери электроэнергии при передаче, повысить пропускную способность воздушных линий и предотвратить перегрузку. За счет этого достигается высокая надежность работы энергосистемы, значительно экономится электроэнергия. В 2016 году новая БСК 110 кВ суммарной мощностью 56,8 Мвар установлена на подстанции 500 кВ "Шагол". В 2017 году новая БСК заработает на подстанции 220 кВ "Бузулук".

Отмечу, что после всех проведенных реконструкций в обязательном порядке проводится рекультивация земель, лесовосстановление.

- Федеральная сетевая компания активно сотрудничает с экологическими организациями. В каких акциях принимает участие уральский филиал?

- Комплексные мероприятия ведутся в целях снижения риска гибели птиц от воздействия энергообъектов. На линиях электропередачи энергетики ставят птицезащитные устройства с учетом мест гнездования пернатых. В 2017 году планируется установка противоприсадочных устройств на воздушных линиях 220 кВ Удмуртской Республики и Пермского края – "Удмуртская - Позимь 1", "Балезино - Звездная 1", "Звёздная - Фалёнки 1,2", "Воткинская ГЭС - Ижевск 2".

Также с 2014 года МЭС Урала участвует в международной акции "Час Земли". Основная цель акции – привлечь внимание общественности к проблеме экономии энергии и природных ресурсов. На один час во всех концах планеты выключают свет в домах, офисах, кафе и ресторанах. В ФСК ЕЭС отключается освещение административных зданий, дежурное освещение территорий подстанций и других объектов, не влияющих на производственную деятельность и обеспечение безопасности. В 2016 году по уральскому филиалу участвовал 91 объект, объем сэкономленной электроэнергии составил 675,246 кВт*ч (общий объем сэкономленной электроэнергии по ФСК ЕЭС - 10307,836 кВт*ч).

- Вы рассказали о реализации экологической политики на энергообъектах, но в филиалах компании много и офисных зданий. А здесь ведутся какие-либо программы и мероприятия?

- Мы проводим замену ртутных ламп на светодиодные и в административных зданиях, и в общеподстанционных пунктах управления подстанциями. Всего, начиная с 2012 года, заменено более 2 тысяч светильников. Это позволяет экономить электроэнергию, лампы не содержат ртути, могут быть быстро и безопасно заменены на новые.

В 2016 году в рамках информационной кампании по экономии воды в бытовых помещениях Управления МЭС Урала вывешены листки-плакаты с лозунгами "Берегите воду!"

Также в Управлении регулярно проводятся акции по сбору макулатуры.