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Путин вынудил екатеринбургский "Водоканал" расхлебывать помои04 апреля в 18:55

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Больше некому.

Несанкционированная свалка канализационных отходов на Среднем Урале, которую не в силах расчистить с 2015 года, может исчезнуть по "щелчку" Путина. О зловонной куче президенту доложили на медиафоруме ОНФ - Путин категорично высказался в адрес екатеринбургского "Водоканала" и мэрии, которые не должны валить вину на подрядчика. Последнего уличили в том, что он вывозил отходы с Южных очистных сооружений Екатеринбурга в поселки Рудный, Первомайский и Монетный. Дошло до возбуждения уголовного дела, но виновник пока не установлен.

Генеральный директор екатеринбургского МУП "Водоканал" Александр Ковальчик решил расставить все точки над i в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро".

- Александр Анатольевич, как получилось, что иловые отходы с Южных очистных сооружений попали в Монетный, Первомайский и Рудный?

- Ситуация достаточно некрасивая. Нас подвел недобросовестный подрядчик - ООО НПТД "Чистый город". Мы работали с ними в течение года. Подрядчик 90% вывозов сделал по закону, но потом вместе с министерством природных ресурсов и природоохранной прокуратурой мы нашли три несанкционированные свалки. Две "Чистый город" вывез по предписанию, а третью не успел. Сейчас у нас с ними контракт разорван. Мы работаем с другим подрядчиком.

Мы будем связываться с "Чистым городом". Если он "живой", то добиваться от него ликвидации свалки, если нет, то мы возьмем ее на себя, а потом через суд будем предъявлять затраты подрядчику.

- Когда свалку ликвидируют?

- Мы ждем снижения снежного покрова, потому что сейчас туда просто не пробраться. На ликвидацию уйдет максимум 2 недели. Там, насколько я знаю, 4 тысячи кубов.

- Получается, что подрядчик самоустранился? Ему предъявлялись какие-то штрафы?

- С подрядчиком я еще не успел связаться. Насколько я знаю, ему были назначены штрафы в более чем 30 миллионов рублей.

- Почему сразу же нельзя было взять эту свалку на себя, а потом судиться с подрядчиком?

- Мы надеялись, что подрядчик все сделает за счет своих средств. Брать на себя дополнительную финансовую нагрузку тоже не хочется.

Кроме того, у нас много времени заняли судебные споры с министерством природных ресурсов по квалификации уровня опасности отходов. До этого мы вывозили их по пятому классу опасности. Но сейчас изменились системы определения уровня опасности отходов, и мы спорили с этим. Вывоз 4 класса опасности обходится в 2,5 - 3 раза дороже для нас, чем пятого. К примеру, чтобы вывезти годовой объем отходов по новым ценам, мне нужно 450 миллионов рублей, а раньше я тратил 140. Но все суды нами были проиграны, и нам пришлось смириться.

- В чем разница между 4 и 5 классами отходов?

- Если есть какие-то серьезные превышения хотя бы по одному показателю, допустим, по алюминию или хлору, пусть даже все другие в норме, то такие осадки вылетают из 5 класса опасности.

- Почему возникли такие проблемы с подрядчиками? В области не хватает санкционированных свалок?

- Полигонов по пятому классу опасности было много. По четвертому классу опасности я знаю только Широкореченский полигон и полигон в Березовском. Последний может освоить только 10% наших объемов.

В силу существующего земельного законодательства организовать новый полигон очень трудно. Представьте, если у вас под окнами кто-то поставит полигон, который будет источать неприятный запах. Хоть класс опасности там не настолько серьезен, но вряд ли кому-то это понравится. Естественно, что на публичных слушаниях выделение этого земельного участка не одобрят.

- И что же делать?

- Столкнувшись с этой проблемой 2 года назад, мы решили пойти по другому пути. У нас есть два направления. Первое - это подготовка из иловых осадков почвогрунтов. Мы уже приобрели оборудование, сделали пилотные замесы, сейчас ждем результатов. И в дальнейшем планируем почвогрунты направить на рекультивацию карьеров. Второе направление - проект по строительству станции сушки осадков. Мы его представляли на "ИННОПРОМе". Мы готовы участвовать в нем финансово, но полностью такие вложения - а это миллиард рублей - мы не потянем. Поэтому мы обратились в правительство области и мэрию для того, чтобы получить поддержку в поиске инвесторов. Но финансовая ситуация складывается не очень хорошо, потому что сама сушка осадков дороже примерно в 3 раза. чем их вывоз. Если будут назначены колоссальные штрафы за нарушения при утилизации отходов, я думаю, что и нам, и другим водоканалам, придется на это найти деньги.

- Скандал дошел до самого президента - это как-то аукнется "Водоканалу"?

- Полагаю, что этот вопрос на форуме ОНФ был задан неслучайно. У меня есть предположения, кому это было нужно, но распространяться по этому поводу я не буду, потому что никаких доказательств у меня нет.

Беседовала Елена ПЛЮХИНА

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