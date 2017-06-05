Транспорт "под колпаком" у мэрии ЕкатеринбургаСегодня в 11:53
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Весь контроль - в руках трех человек.
Екатеринбургские чиновники наконец-то приоткрыли завесу тайны, которой окутана новая муниципальная структура - Центр управления пассажирскими перевозками. О ЦУПП, организованном в рамках транспортной реформы, в интервью "Уралинформбюро" рассказал вице-мэр по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.
- Расскажите, что такое ЦУПП? Это отдельная организация или она входит в состав ЦОД, на базе которого создавалась?
- ЦУПП входит в состав МБУ "Центр организации движения". В данный момент в ЦУПП числится 3 человека: два специалиста первой категории и заместитель директора МБУ "ЦОД" по управлению пассажирскими перевозками.
- ЦОД тоже работает? Или его ликвидировали?
- МБУ "ЦОД" работает в прежнем режиме, изменения на его работе не отразились. Сокращение численности персонала в связи с созданием новой структуры не проводилось.
- Какие задачи будет выполнять ЦУПП?
- Он будет контролировать весь общественный транспорт Екатеринбурга, в том числе коммерческий. Смотреть, соблюдается ли расписание, оценивать объем выполненной работы, затем на основе этого будет решаться вопрос о выплатах в соответствии с договорами с перевозчиками. Также в обязанности специалистов входит составление отчетов о нарушениях. Еще одна задача ЦУПП - информационная поддержка транспортных предприятий о ситуации на дорогах в режиме реального времени, ведение аналитических баз данных и обеспечение информационных сервисов для пассажиров.
- Трех человек будет достаточно для полноценной работы ЦУПП? Что из себя вообще представляет эта новая система для контроля за транспортом?
- Достаточно. Программа после заведения в нее всех необходимых данных будет самостоятельно формировать отчеты о выполнении работы. Там будет собираться информация о маршрутах, остановочных пунктах, расписании движения, навигационные данные, поступающие с терминалов на транспорте в реальном времени каждые 30 секунд, а также данные, которые вносят диспетчера предприятий (информация о выпуске автобусов на линию, назначение объездов).
- 1 июля ЦУПП уже будет работать в полную силу?
- С 1 июля ЦУПП будет контролировать только работу трамвайно-троллейбусного управления и МОАП. Коммерческих перевозчиков подключат позже.
- Ранее озвучивалась информация о том, что в ЕТТУ и МОАП будут находиться представители ЦУПП. А также, что у МОАП будут резервные автобусы, которые в случае поломок или заторов выпустят на линию...
- В ЕТТУ и МОАП представители ЦУПП работать не будут. Что касается резервного транспорта - контракты на его использование планировалось заключать при внедрении в Екатеринбурге новой маршрутной сети. Сейчас ее внедрение перенесено на 2019 год.
- Каковы бюджетные затраты на организацию ЦУПП?
- Затраты состоят только из приобретения специального программного обеспечения для управления общественным транспортом. Оно приобреталось по результатам открытого конкурса.
Беседовала Елена ПЛЮХИНА
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