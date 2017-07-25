Это – ваши соседи.

Кто ходит в гости по утрам или вечерам - тот поступает мудро, решили шведские дизайнеры много лет назад. И стали посещать дома своих клиентов во всех странах и городах присутствия IKEA. Покупатели сами охотно приглашают представителей этой компании. Ведь люди с наметанным дизайнерским глазом подскажут ту самую "формулу уюта", которую многие никак не могут вывести самостоятельно, переставляя "слагаемые" из диванов и шкафов.

Домашние истории – не тайна за семью печатями. Интерьеры представлены в экспозициях IKEA. Вовсе не исключено, что в магазине вы увидите, как живет ваш сосед по лестничной клетке. К себе на чай он не приглашает, а вы все равно зайдете в его дом-крепость.

В Екатеринбурге сейчас кардинально новая стилистика показа. О том, что произошло спустя 11 лет с момента появления компании на Урале, в эксклюзивном интервью "Уралинформбюро" рассказала директор IKEA в Екатеринбурге Инна Жукова.

- Что стало поводом для перемены экспозиции?

- Обновление в любом магазине IKEA происходит каждый год, это касается интерьеров, которые оживляются в соответствие с новыми трендами. Последние изменения сделаны для удобства покупателей. Раньше интерьеры были - три стены, а четвертой как бы и нет. Сейчас стал возможен переход из одной комнаты в другую.

Все, что мы демонстрируем в экспозициях, основывается на том, как живут уральцы. По сути, все в своих квартирах делают одно и тоже: просыпаются, умываются, принимают пищу, читают… Но делают это по-разному, в разных условиях.

Поэтому каждый год дизайнер и специалист отдела продаж приходят в гости к 30 семьям - нашим покупателям, и смотрят, как они живут, задают вопросы на тему: о чем вы мечтаете, чего вам не хватает. Они посещают многодетные семьи, одиноких людей, дома, где вместе живут бабушки, дедушки, их дети и внуки. Бывают как в новостройках, так и в "хрущевках", "брежневках", "панельках" и квартирах-студиях. Стараются посетить все типовые планировки, которые распространены в Екатеринбурге, чтобы люди, приходя к нам, узнавали свою квартиру.

- Как покупатель поймет, что тот или иной интерьер решает именно его потребности?

- В магазине можно зайти вглубь любой квартиры, у каждой из них своя история. Окинув ее взглядом, можно понять: чья она, сколько "квадратов", кто здесь живет и чем увлекается. В интерьере есть подсказки - количество посуды на столе, большие или маленькие стулья, наличие игрушек, книг. Но на видном месте есть и лист формата А4, на котором вся история написана.

Дизайнеры стараются отразить в интерьере все пожелания, которые мы услышали, сидя в гостях у клиентов. Главная задача – чтобы человек зашел в один из готовых проектов, и ему захотелось тут жить. Чтобы покупатель узнал в нем себя, свой образ жизни. Миссия нашей компании - изменить к лучшему жизнь как можно большего числа людей.

- Есть ли общий знаменатель - чего хотят жители Екатеринбурга?

- Все хотят уюта.

- А что они вкладывают в это понятие?

- У каждого оно свое. Кто-то живет в маленькой квартире большой семьей и ему нужен свой "угол", где можно спокойно посидеть почитать, посмотреть телевизор или заняться своим хобби. Кто-то завел ребенка и теперь думает, как в спальню вместить еще и детскую кроватку, а на кухню – бутылочки и соски. Мы показываем в своих интерьерных решениях, как ответить на эти вопросы. Подсказываем, как сделать то, о чем люди и не думали, пока не столкнулись с той или иной проблемой.

- Пожелания горожан с годами меняются?

- Да, тем более в последнее время, когда появилось множество гаджетов. В квартирах перестало хватать розеток. Мы придумали беспроводные зарядки, интегрированные в лампы или прикроватный столик.

- Если, к примеру, зайти в IKEA где-то в Европе, будет ли разница с Екатеринбургом?

- Однозначно. У нас сильны привычки жить кланом - в Европе такого нет, это - наша традиция. Кроме того, в России количество квадратных метров на одного члена семьи почти в два раза меньше, чем в странах Европы или Америки. Поэтому нам приходится искать такие дизайнерские решения, которые в минимальном пространстве позволили бы жителям Урала заниматься тем же, что и европейцам.

Еще у нас есть характерная проблема, связанная с климатом: негде хранить зимние и демисезонные вещи гардероба в несезон.

Ну, и хлам на балконе. Вроде и хранить его где-то надо, а с другой стороны хочется выйти на балкон и подышать воздухом или чай попить.

- Какие еще перемены произошли в екатеринбургской IKEA?

- Изменился путь следования покупателей – мы добавили больше поворотов и прозрачности, убрав стены в макетах комнат и кухонь. От этого путь если и стал длиннее, то всегда есть возможность "срезать" - перейти из отдела в отдел не по серой дорожке, а напрямую. Для этого добавилась новая навигация по магазину, которая похожа на то, как указываются ветки в метро. Ее уже испытали в Германии и Великобритании.

Кроме того, мы первые в мире, кто реализует проект интеграции IKEA в торговый центр, где она располагается. Это своего рода эксперимент - мы внедряем платежные системы в отделе кухонь и гардеробных. В будущем кассы появятся и перед рестораном, а сезонные товары переместятся из магазина в галерею самого торгового центра. Это позволит сократить среднее время пребывания в IKEA с 40 минут до 12.

Беседовала Валентина ЕРЕМЕЕВА