Но нет денег.

Профилактика лучше лечения, и дешевле. Если болезнь бьет по отдельно взятому кошельку, то эпидемия – по бюджету региона. Такой довод использовали свердловские медики, обращаясь к депутатам регионального парламента в надежде получить дополнительные средства на иммунопрофилактику населения. Для полноценной реализации всех календарей прививок в Свердловской области сверх федеральных затрат ежегодно требуется 1,2 миллиарда рублей. В 2016-м при сопоставимой потребности нашли лишь 487,8 миллиона рублей. Из них только 106,4 миллиона выделил областной бюджет, без малого 30 – муниципалитеты. А 350 миллионов рублей потратили сами свердловчане или их работодатели.

При этом показатели вакцинации свердловчан против некоторых инфекций пугающе низкие. В прошлом году количество поставленных прививок от ветрянки, ротавирусной и папилломавирусной инфекций составило лишь 1-2% от ежегодной потребности в дозах. Чем прививочный дефицит грозит Свердловской области в эксклюзивном интервью "Уралинформбюро" рассказал заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Андрей Юровских.

- Андрей Иванович, как формируется план вакцинации в Свердловской области?

- Есть три календаря прививок. Первый – национальный, который финансируется из федерального бюджета. Второй – календарь по эпидемическим показателям (он шире), его также утверждает министр здравоохранения России. Но это уже зона ответственности субъекта Федерации, для его реализации он привлекает дополнительные средства, в том числе из бюджетов муниципалитетов, средств работодателей, граждан, спонсоров. Третий – региональный, он еще шире.

У нас есть данные о количестве жителей Свердловской области. Сколько всего людей, какого возраста, каких групп, в том числе, профессиональных, в каких муниципалитетах они живут, кто из них привит. Исходя из этих данных, рассчитывается ежегодная потребность в количестве доз вакцин. Составляется годовой план профилактических прививок, на которые и нужны деньги.

- Почему сейчас число поставленных прививок по некоторым инфекциям в разы меньше годовой необходимости в дозах?

- Календари постоянно расширяются. Мы все больше инфекций можем контролировать с помощью вакцин. Но за один раз их все в календарь не включить. Делаем это поэтапно, и поэтапно увеличивается финансирование.

Например, что касается ветрянки - централизовано пока денег не выделялось, небольшая партия вакцины была закуплена за счет областного бюджета. Еще часть – за счет муниципальных бюджетов и средств граждан, но этого недостаточно, чтобы этой инфекцией управлять и ликвидировать ее. Поэтому мы и просим областной и городской бюджеты: давайте будем прививать хотя бы один возраст в год. И через два-три года мы снизим заболеваемость в 10 раз! А через пять лет мы ликвидируем эту инфекцию во всей Свердловской области.

Финансирования вчера, сегодня и завтра не хватало, не хватает и не будет хватать. Враз объять необъятное невозможно. Поэтому вместе с Миндзравом мы готовим медицинско-экономическое обоснование по ветрянке, по папилломавирусной инфекции, по пневмококковой инфекции для групп риска. Это обоснование мы будем представлять и в правительство, и в Заксобрание. Покажем необходимость в иммунизации и потребность в деньгах. Расскажем, какова будет эффективность в виде снижения заболеваемости и расходов бюджетов на лечение.

Когда в 2010 году мы проводили круглый стол по этой теме, финансирование программы было увеличено в три раза. Надеемся на положительные результаты и в этот раз.

- Насколько "выгодны" прививки налогоплательщиков и избирателей для власти?

- На лечение уходит гораздо больше средств. Так, вылечить ветрянку стоит в три раза больше, чем вакцина от нее, а вот препараты от гепатита В обойдутся уже в 456 раз дороже!

В свое время не было в календаре прививки от краснухи. Потом ее включили в региональный календарь, и мы первыми в России избавились от этой инфекции. Уже потом ее включили в национальный календарь, и теперь во всей стране ее нет. Хотя в допрививочный период (до 2000-х годов) в Свердловской области регистрировалось до 35 тысяч случаев заболевания краснухой в год!

В Качканаре мы реализовали пилотный проект по вакцинации против ветрянки. За 3 месяца провели иммунизацию всех детей и подростков, не болевших и не привитых от ветрянки, и снизили заболеваемость в 40 раз. Аналогичные результаты можно было бы достигнуты на всей территории нашей области при организации плановой иммунизации детей. Ежегодный предотвращенный ущерб составит до 300 миллионов рублей.

- В связи с чем вакцинация против разных инфекций финансируется в разных объемах?

- Деньги выделяются по каждой отдельной инфекции. Сейчас мы считаем, сколько средств нужно на вакцинацию и ранжируем наши "хотелки". А депутаты уже посмотрят, сколько смогут выделить дополнительных средств.

Но нужно понимать - с помощью вакцины от ветрянки мы можем избавить все население от этой инфекции. По папилломавирусной инфекции – это по большей части не защита популяции, а защита от рака шейки матки конкретной Оленьки, Машеньки и Ксюшеньки (вакцинация проводится в детском возрасте – прим.ред.), и вакцина, нужно признать, не дешевая. Пока в бюджетах не хватает на это денег, мы должны их родителям сказать, что есть такие риски и есть возможность риски избежать. Кстати, от папилломавирусной инфекции надо прививать и мальчиков – у них тоже могут быть серьезные последствия.

- То есть пока не хватает денег, иммунизацию люди должны проходить за свой счет?

- Моя позиция такова: пока нет средств бюджета на какую-то проблему, должны подключаться работодатели и граждане. Например, прививки от гриппа входят в национальный календарь. Но в этом году мы получим 1,7 миллиона доз. Население Свердловской области – 4,3 миллиона человек, на всех не хватит. Приказом министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой определены группы населения, которые прививаются за счет средств федерального бюджета.

Почему директор какого-нибудь завода не может выделить для своих рабочих средства на приобретение вакцины? Для того, чтобы его предприятие в январе-феврале работало стабильно.

- Андрей Иванович, нехватку каких вакцин вы можете назвать самой опасной?

- Нет ни одной инфекции, которая была бы не опасной. Сложно выбрать. В случае эпидемиологического эффекта, "красоты", конечно, ветрянка. Ее можно полностью ликвидировать за несколько лет. Вообще же всех непривитых и неболевших в Свердловской области можно привить за полгода. Представляете, за полгода уничтожить инфекцию!

В плане отдаленных негативных последствий, наверное, это – папилломавирусная инфекция.

В плане защиты маленьких детей - ротавирусная инфекция. Дети переносят ее очень тяжело. На одном недавнем заседании директор одного из муниципальных водоканалов (а инфекция передается преимущественно водным путем) сказал: "Подумаешь, понос". Я ответил: "Зайдите в инфекционную палату, где лежат детки до года, которые заразились от вашей воды, и посмотрите, как мамы не спят трое суток, потому что у ребенка понос, рвота, обезвоживание".

- Есть ли кардинальные способы решить проблему иммунизации?

- Мы предлагали региональным депутатам выйти на федеральный законодательный уровень с инициативами по этой теме. Во-первых, расширить национальный календарь, во-вторых, увеличить ответственность родителей за защищенность своих детей и работодателей за привитость сотрудников.

Беседовала Анна ВАСИЛЬЧЕНКО