АТОР туристам не указСегодня в 14:44
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Деньги за отказ от Турции можно получить без суда.
В Екатеринбурге за выходные были зарегистрированы случаи отказа от путевок в Турцию. Впрочем, их можно пересчитать по пальцам одной руки.
От путешествия в Турецкую Республику свердловчане отказались из-за предупреждения Ростуризма. 11 августа 2017 года ведомство заявило о наличии угрозы для здоровья россиян на заграничных курортах в связи с распространением вируса Коксаки. Отказы пока не носят массовый характер, но, возможно, передумавшие – это первые ласточки волны возвратов уже оплаченных туров, которая может обрушиться на операторов в ближайшие дни.
Стоит ли бежать и сдавать обратно купленную путевку на анталийское побережье и почему не нужно слушать советы АТОРа, об этом в интервью "Уралинформбюро" рассказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
- Михаил Анатольевич, действительно ли свердловчане стали отказываться от поездок в Анталию?
- Отказов мало, но они выглядят настораживающее, потому что непонятно, каких размеров и масштабов это может достичь в дальнейшем. Мы можем понять тех, кто передумал лететь в Турцию, ведь никто не знает, как там на самом деле обстоят дела с этим вирусом. Может, за этим и нет ничего, а может и стоит страшная эпидемия. Отсутствие информации порождает разные слухи, в том числе и в профессиональном туроператорском сообществе.
- АТОР советует тем, кто отказывается от оплаченных путевок в Турцию, возвращать деньги только в судебном порядке. Почему нет альтернативы?
- Она, конечно же, есть. Ростуризм распространил информацию, согласно которой туристы имеют право на возврат денежных средств без какого-либо удержания со стороны агентств и туроператоров. Что касается позиции АТОР, которая появилась позже. Нужно помнить, что АТОР – это общественное объединение, которое представляет интересы небольшого количества туроператоров, преимущественно работающих на Турцию или имеющих турецкие корни.
Судебное решение вопроса о возврате стоимости путевки в случае отказа от нее - это крайняя мера, которую лучше избегать. По идее, она и не должна вообще возникнуть, если операторские компании следуют четким инструкциям и регламентам Ростуризма.
- Как быть туристу, отказавшемуся от Турции,если отдохнуть хочется, а лететь некуда?
- На мой взгляд, разумнее вступить в диалог с продавцом путевки. Поверьте, никто не займет какой-то агрессивной или негибкой позиции, вполне могут быть приняты разумные решения. Другое дело, что сейчас середина августа и вылеты с возможностью вернуться к началу школьных занятий, стоящие на последние числа августа, практически все разобраны, их почти нет. Будь то зарубежные, или российские направления.
- Как быстро в случае возврата путевки оператор должен вернуть клиенту средства?
- На фоне всего происходящего нужно понимать техническую возможность единомоментных выплат. Операторы не складируют у себя деньги, они, получая их, немедленно направляют средства авиакомпаниям и принимающим сторонам, маржинальность их крайне мала. Соответственно, у них физически нет денег на ежеминутные выплаты. Я бы рекомендовал путешественникам в данной ситуации выбирать какие-то другие туры, а туркомпаниям – не использовать данную ситуацию для того, чтобы взвинтить цены на иные направления.
- Что вы можете посоветовать тем, кто готов рискнуть и поехать в Турцию, несмотря на предупреждения санитарного ведомства и МИДа?
- Тут туристам самим надо решать: на сколько оправданы риски для посещения этой страны и на сколько велики, в случае чего, потери. Тут совета однозначного дать нельзя.
Сегодня утром я провел встречу с представителями страховых компаний, в том числе и крупных, таких, как "Ингосстрах". Количество обращений туристов, находящихся в Турецкой Республике, не выглядит пугающим, они единичны. Суммы страховки, по словам специалистов, хватает на лечение вируса и не требует дополнительных страховок. Ситуация не выглядит пугающей, но мы понимаем, что те решения и письма, которые публиковал Роспотребнадзор – имеют под собой реальную основу, предупреждающую об опасности.
Беседовала Валентина ЕРЕМЕЕВА
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