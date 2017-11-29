Какие эпидемии грозят Екатеринбургу?

Поздние холода на Среднем Урале "отодвинули" наступление гриппа на регион. Но рано или поздно заболевание все-таки придет. А к нему может добавиться и вновь объявившаяся корь. Каких инфекций бояться в этом сезоне и от чего стоит привиться, "Уралинформбюро" выяснило у главного эпидемиолога Екатеринбурга Александра Харитонова.

- Александр Николаевич, когда в регион придет грипп?

- По прогнозу Федерального центра гриппа мы ожидаем подъем заболеваемости во второй половине декабря и, традиционно, после новогодних каникул. Ждем вирус H1N1, пандемический грипп, в народе известный, как "свиной". Он поразил нас в 2009 году. Последние два-три года присутствовал в небольшом объеме, в этом же сезоне он будет преобладать.

Также ожидается вирус H3N2, с которым мы тоже встречаемся каждый год, и грипп В. Ничего необычного, новых типов вируса не будет. Вакцина, которая была произведена в этом году, даст защиту от всех данных вирусов. Екатеринбуржцы этой осенью привились как никогда. Уже 712 тысяч горожан привиты от гриппа - как взрослых, так и детей.

Но нужно помнить, что источником заболевания является больной человек, поэтому если вы заболели, оставайтесь дома и вызывайте врача на дом. Не нужно заниматься самолечением, это может привести к ухудшению состояния (пневмонии, дыхательной недостаточности).

В период подъема заболеваемости используйте неспецифические средства защиты (маски, мази) и мойте руки – грипп передается воздушно-капельным путем и через предметы, которых касался больной человек.

- Кроме гриппа люди боятся кори. В прошлом году мы пережили подъем заболевания. Этой осенью уже зарегистрировано два случая. Будет ли новая "волна"?

- Корь передается воздушно-капельным путем. Возбудитель в 100% случаев найдет непривитого человека. Это очень заразное заболевание, поэтому бояться надо всегда. Екатеринбург – территория риска, у нас много иностранных граждан, уральцы ездят по миру (а сейчас от кори страдает Европа). В прошлом году благодаря жестким мерам нам удалось локализовать инфекцию при относительно малом количестве заболевших.

Этой осени заразилась женщина 25 лет, побывав в Западной Украине. Живет она в районе "Таганского ряда", где много мигрантов. Она заразила ребенка, который живет в одном с ней подъезде. По документам он был привит, но мальчик заболел и показал типичное протекание кори. Это-то нас и насторожило: у привитого такого быть не может. Мы начали проверять документы, оказалось, что они сфальсифицированы. Тогда начали смотреть все медицинские документы и обнаружили немало и других поддельных справок у детей мигрантов. Естественно, все это передано в следственные органы и управление внутренних дел. У приезжих нет медицинских полисов, они не наблюдаются в наших больницах. Самое интересное в этой ситуации: когда мы прививали всех детей мигрантов в школе, где учился мальчик, никто из родителей не отказывался. К сожалению, подобные факты встречаются и среди жителей нашего города. Сегодня в интернете можно купить справку о вакцинации ребенка. Считаю, что это страшное преступление по отношению к детям.

- Что было сделано, чтобы не допустить распространения кори в этот раз?

- Мы приняли масштабные меры: прививали школьников, сотрудников "Таганского ряда", жителей дома. Здесь самое главное – успеть в первые 72 часа. И хочется попросить горожан относиться к этому нормально. У нас очень часто происходят конфликты. На Технической на нашу бригаду напали и отобрали вакцину. Пришлось подключать к этому полицию. Бывает так, что просто не пускают в подъезды. Поэтому в последнее время мы практикуем и рекомендуем нашим больницам выходить на такие мероприятия с полицией.

К сожалению, много очень отказов, не смотря на то, что много пишем и говорим о кори. Если вы сомневаетесь, есть ли у вас прививка от кори, просто возьмите паспорт и полис, придите в больницу и поставьте ее. Вакцины сегодня достаточно и она бесплатная. Она не повредит, даже если вы прививались в детстве, у вас лишь укрепится иммунитет.

- Какие еще инфекционные заболевания угрожают Екатеринбургу?

- Есть существенный риск распространения дифтерии. По национальному календарю взрослое население должно прививаться от нее каждые 10 лет. Но регулярно ставят прививки лишь те, кто имеет санитарные книжки, кто проходит медосмотры, медработники и педагоги. Остальное же население не прививается и не всегда нормально реагирует на призывы.

А ведь дифтерия страшнее кори. Мы пережили эпидемию в начале 1990-х годов. Я помню случай, когда от болезни умер 4-летний ребенок. Его мама родила в позднем возрасте, он ей тяжело дался, и она не ставила ему никаких прививок. А после говорила лишь одно: "Почему вы, врачи, не уговорили меня поставить прививку?".

Всплески заболевания дифтерией происходят в среднем каждые 25 лет. Мы сейчас на рубеже этого периода. Каждый год регистрируется 1-2 случая заболевания, другими словами, возбудитель в регионе есть. Если мы не будем прививаться от дифтерии, то опять войдем в эпидемию. По грубым расчетам, ежегодно мы должны прививать 115-118 тысяч взрослых горожан, но прививаем меньше 40 тысяч. А дифтерия страшна дифтеритом, который вызывает удушье. От него человек может умереть, особенно опасно это у маленьких детей.

Беседовала Анна ВАСИЛЬЧЕНКО