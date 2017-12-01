И возможности без границ.

В Челябинске состоялся XIV форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Одним из важнейших мероприятий в его рамках стал первый форум ректоров вузов двух стран, прошедший в Южно-Уральском государственном университете.

В форуме приняли участие более 100 руководителей из 77 российских и 49 казахстанских вузов. Ректоры высших учебных заведений обменивались опытом в повышении конкурентоспособности студентов и обсуждали стратегическое партнерство вузов. По итогам мероприятия было подписано 40 двусторонних соглашений о сотрудничестве.

Как отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, взаимодействие между странами и приграничными регионами является актуальным и важным: "Между вузами Челябинской области и Республики Казахстан налажены "горизонтальные" связи. В этом направлении особое значение имеет деятельность ЮУрГУ, в стенах которого мы находимся. У нас и казахстанских коллег во многом сходные условия в экономике, сфере науки и культуры, здравоохранении. Наши образовательные программы востребованы по обе стороны границы".

Глава региона напомнил, что в вузах Челябинской области учатся порядка 110 тысяч студентов, в том числе свыше 5 тысяч иностранцев.

В Южно-Уральском госуниверситете подчеркивают, что придают огромное значение сотрудничеству с ведущими казахстанскими вузами, поскольку международное взаимодействие - одна из важнейших характеристик современного эффективного образования.

О том, как в ЮУрГУ оценивают прошедший форум, и что делает вуз конкурентоспособным на мировой арене, "Уралинформбюро" рассказал ректор Александр Шестаков.

- Александр Леонидович, в чем важность прошедшего форума ректоров двух стран для вуза?

- Значимость форума очевидна: по его итогам была принята совместная резолюция о сотрудничестве в сфере науки и образования, подготовки и обучения студентов, совместного использования лабораторно-технической базы университетов, реализации совместных проектов.

Конкретно, между ЮУрГУ и вузами Казахстана на сегодня подписано более 20 соглашений о сотрудничестве. Это ведущие образовательные и научные учреждения, среди которых: Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (Астана), Казахский национальный университет имени аль-Фараби (Алматы), Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева (Алматы), Атырауский университет нефти и газа (Атырау), Карагандинский государственный индустриальный университет (Караганда), Костанайский государственной университет (Костанай) и другие.

С Евразийским национальным университетом имени Л.Н. Гумилева мы реализуем программы академической мобильности в рамках двусторонних соглашений по направлению "Журналистика", а с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби магистерскую программу двойных дипломов по направлению "Экология и природопользование".

В нашем университете обучаются свыше тысячи казахстанских студентов, 45 молодых ученых и 15 профессоров из Республики Казахстан читают лекции и ведут научные исследования в ЮУрГУ. И хотя магистральной темой форума стали образовательные инициативы, развитие человеческого капитала и внедрение в образовательный процесс современных цифровых технологий обучения, нам бы хотелось расширить взаимодействие с соседями еще и в плане научно-исследовательской работы. Обе стороны высказали предложения о создании российско-казахстанских грантов для научных исследований.

То, что ЮУрГУ стал площадкой проведения масштабного форума ректоров России и Казахстана – это большое достижение для нас. Мы показали образовательную, научную и инновационную инфраструктуру университета, передовые лаборатории вуза, обменялись полезными контактами, а также наметили совместные векторы развития. Уверен, что форум позволил не только наладить новые контакты между университетами двух стран, но и помог продемонстрировать международной общественности потенциал нашего вуза.

- Все это, конечно, развивает межкультурный диалог. Есть ли здесь у ЮУрГУ новые формы сотрудничества?

- Мы уделяем огромное внимание межкультурным коммуникациям. Управление международного сотрудничества ЮУрГУ ведет работу по развитию процесса интернационализации университета, взаимодействует с зарубежными партнерами, международными организациями, национальными посольствами и консульствами, национальными культурными центрами и объединениями, министерствами и государственными службами. Также управлением ведется работа по расширению и поддержке программ академической мобильности студентов и научно-педагогических работников.

Иностранные студенты при поступлении в Южно-Уральский государственный университет попадают в атмосферу дружелюбия и поддержки преподавателей и волонтеров Центра социокультурной адаптации. Для учащихся разработана интересная и насыщенная культурная программа, включающая экскурсии, посещение музеев, театров, галерей, баз отдыха, а также участие во всех творческих и спортивных мероприятиях вуза.

Совместно с вузами Казахстана ЮУрГУ успешно реализовал проект европейской программы TEMPUS "Основанное на Европейской рамке квалификаций профессиональное ИКТ-образование для РФ и Казахстана". Партнеры проекта - Национальный университет имени Аль-Фараби, Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева, Карагандинский государственный технический университет, Рудненский индустриальный институт, Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Жангир-хана.

С целью продвижения русского языка и образования на русском языке в России и за рубежом научно-образовательным и координационным центром ЮУрГУ "Институт Пушкина" были проведены курсы повышения квалификации преподавателей в Российском центре науки и культуры Казахстана в городах Рудный и Астана.

В рамках совместной работы ЮУрГУ и Фонда социально-экономического развития "Евразийское содружество" был создан ряд дискуссионных площадок с международным участием Алматинского технологического университета, Костанайского социально-технического университета имени академика Зулкарная Алдамжара.

– В чем заключается конкурентоспособность ЮУрГУ?

– По данным мирового рейтинга "Webometrics Ranking of World Universities", в 2017 году ЮУрГУ улучшил свои позиции на 213 пунктов, сделав наибольший скачок по индикаторам "открытость" и "превосходство". Кроме того, университет повысил позиции в рейтинге "QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия (EECA)". ЮУрГУ впервые вошел в мировой рейтинг вузов RUR и в ТОП-10 рейтинга изобретательской активности вузов страны Аналитического центра "Эскперт".

В рамках "Проекта 5-100" ЮУрГУ следует "Дорожной карте", где изложены приоритетные направления развития и модернизации вуза. Сегодня научные исследования вуза сфокусированы на 4-х основных областях знания и прорывных направлениях исследований – это инжиниринг, суперкомпьютинг, естественные науки и науки о человеке.

В области инжиниринга важнейшим направлением прорыва является космический инжиниринг, в частности, развитие методов защиты Земли от астероидов. Актуальность этого направления значительно выросла после падения метеорита на территорию Челябинской области в 2013 году. Университет разрабатывает различные космические аппараты, способные повлиять на траекторию движения потенциально опасных небесных тел и предотвратить их столкновение с Землей, а также средства выведения этих аппаратов в космос. Проект ученых ЮУрГУ под названием "CleanSpace" ("Чистый космос") опирается на уникальный опыт университета в ракетостроении и реализуется совместно с предприятиями корпорации "Роскосмос" и Российской академией наук.

В сфере естественных наук – это разработки, связанные с альтернативными источниками энергии (разработка фотосенсибилизаторов для создания солнечных батарей и органических полупроводников нового поколения); математическое моделирование взаимодействия твердых тел с астероидами и гетерогенными средами, разработки в сфере квантовой информатики; многомасштабное моделирование многокомпонентных функциональных материалов, создание новых функциональных материалов и многое другое.

В суперкомпьютерной сфере основное внимание уделяется интеллектуальному анализу данных, разработке технологий Индустрии 4.0 для предприятий мировой хай-тек индустрии. Это включает в себя исследование и разработку методов диагностики и самодиагностики средств измерений и исполнительных механизмов, исследование новых методов, способов и технологий измерения физических величин в промышленности и проч. Примером "цифровизации" индустрии служит оригинальная методология управления технологическими процессами по критериям минимизации потребления энергоресурсов и сырья, разработанная учеными ЮУрГУ для ОАО "ММК". В рамках данного направления ЮУрГУ тесно сотрудничает с мировым лидером по производству сенсорных систем для предприятий "Индустрии 4.0" корпорацией Emerson.

В области науки о человеке усилия ученых ЮУрГУ сосредоточены на изучении молекулярных механизмов развития хронического эмоционального стресса.

В рамках программы национального исследовательского университета (НИУ) наш вуз оснащен высокотехнологичным лабораторным оборудованием мирового уровня, в результате чего мы имеем мощную исследовательскую, экспериментальную и производственную базу, которая позволяет реализовывать научные и инновационные проекты на мировом уровне. Университет способствует развитию гармоничной связи между научными исследованиями и инновационным предпринимательством. Его основной целью является интеграция технологий цифровой науки и цифровой индустрии - Индустрии 4.0.

В ЮУрГУ созданы новые органы управления вузом - Международный научный и Наблюдательный Советы, куда мы привлекли ведущих зарубежных, а также российских ученых и бизнес-лидеров. Среди них – президент Делового совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Виктор Христенко, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, президент корпорации "Эмерсон" Эдвард Л. Монсер. А также ученые с мировыми именами: профессор, доктор Джек Донгарра (Университет Теннесси, США), профессор, доктор Томас Людвиг (Университет Гамбурга), профессор, доктор Ашоккумар Мутапандиан (Университет Мельбурна), профессор, доктор Сантьяго Гарсия Гранда (Университет Овьедо), профессор, доктор Панайотис А. Коутентис (Университет Кипра), профессор, доктор Мария Жозефа Юзуэль (Университет Барселоны), профессор, доктор Джейван Ким (Корейский институт перспективных исследований, Южная Корея) и другие.

Под руководством ведущих мировых ученых мы формируем научно-образовательные кластеры нового уровня: в ЮУрГУ создано 8 уникальных международных научных лабораторий.

Еще один показатель конкурентоспособности - это наш профессорско-преподавательский состав, которым мы гордимся. Многие преподаватели вуза входят в профессорскую элиту мира. А молодые ученые имеют возможность активно стажироваться за рубежом, участвовать в международных научно-практических форумах и конференциях, повышать свой уровень квалификации.

Еще одно конкурентное преимущество – формирование мультиязычной среды. С 2016 года вуз перешел на международный стандарт языковой подготовки студентов. Теперь бакалавры, магистры, а также аспиранты Южно-Уральского государственного университета имеют возможность углубленно изучать английский язык с последующим получением международного сертификата IELTS.

Конкурентоспособность также заключается в активной международной деятельности вуза. Сегодня в ЮУрГУ обучается 32 000 студентов, в том числе почти 2 000 иностранных студентов из 48 стран мира (с учетом Казахстана – прим.ред). Университет имеет более 140 действующих соглашений с иностранными вузами, транснациональными корпорациями и крупнейшими производственными предприятиями. Основными партнерами ЮУрГУ в мировом образовательном и научном пространстве выступают университеты КНР, Финляндии, США, Великобритании, Франции, Германии, Австралии и многих других стран, в том числе Казахстана.

В ЮУрГУ внедрена инновационная система элитной подготовки бакалавров по различным направлениям. Создается современная образовательная цифровая среда - одно из приоритетных направлений развития, озвученных на форуме министром образования и науки России Ольгой Васильевой. В вузе уже 10 лет реализуется программа дистанционной подготовки студентов по системе e-learning при помощи новейших информационных интернет-технологий и мультимедиа, а также открываются массовые онлайн-курсы (MOOC). На портале дистанционного образования ЮУрГУ размещено более 2 тысяч различных курсов для школьников, студентов, аспирантов, преподавателей и госслужащих.

- Какие специальности сегодня выбирают как уральские, так и прибывшие из других регионов и государств студенты? Какое образование наиболее востребовано?

- В последнее время мы наблюдаем переориентацию со специальностей гуманитарного, управленческого, экономического и юридического толка на технические специальности, связанные с инжинирингом. Абитуриенты охотно выбирают в качестве будущей профессии специальности Политехнического института, Архитектурно-строительного Института, Высшей школы электроники и компьютерных наук. Безусловно, крайне важна мощная управленческая подготовка кадров всех направлений. Будущее, несомненно, связано со всеобщей цифровизацией, инжинирингом - эта тенденция характерна как для технических, так и для гуманитарных направлений профессий, что диктует нам стремительное развитие технологий Индустрии 4.0.

- Как сделать, чтобы образование было не "оторванным от земли", а давало конкурентоспособные знания и умения? Есть ли у ЮУрГУ рецепт?

- Конечно, есть. Для нашего вуза не быть "оторванным от земли" означает иметь глубокие корни и постоянно расширять связи с бизнес-партнерами, промышленными предприятиями, реализовывать полномасштабные, полезные обществу и экономике страны проекты. Все это достигается нами в ходе реализации "Дорожной карты" проекта 5-100, которая нацелена на внедрение практико-ориентированного обучения, когда студент с первого курса начинает вникать в работу конкретного предприятия, погружаться в реальное производство, реальные технические, экономические и социальные проблемы.

Активное внедрение практико-ориентированного обучения, а также зон элитной подготовки студентов входит в основную стратегию развития образовательного направления ЮУрГУ на ближайшие годы. Стратегия подразумевает создание открытой модели образования, фокусирующейся на индивидуальном развитии каждого студента и предоставляющей наилучшие возможности обучающимся в ЮУрГУ. Образование будет оптимизировано за счет интеграции дистанционного и смешанного форматов в процессе обучения. Студенты получат больше возможностей для управления своим образованием и смогут более эффективно использовать время, высвобожденное благодаря дистанционному формату обучения. Востребованные у студентов и абитуриентов образовательные программы получат приоритетное внимание, а элитные зоны подготовки бакалавров позволят наиболее талантливым и мотивированным учащимся полностью раскрыть свой потенциал.

В этом отношении, мне кажется, с вузами Казахстана мы решаем общие задачи. Находясь на территории Челябинской области, на границе между Европой и Азией, Южно-Уральский государственный университет придает огромное значение сотрудничеству с ведущими казахстанским вузами. Мы понимаем, что это вопрос геополитики, и с огромным уважением относимся к своим соседям, потенциальным и действующим партнерам. Наш вуз намерен и дальше действовать так, чтобы политическое и экономическое взаимодействие между Россией и Казахстаном расширялось и крепло с каждым днем.

Подготовила Кристина ШАБУНИНА

Фото: susu.ru, gubernator74.ru