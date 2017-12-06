Чтобы напоить Екатеринбург.

Уже через 10-15 лет Екатеринбургу, который стремительно разрастается, может не хватить существующих источников питьевого водоснабжения. Впрочем, "час Х" может наступить даже раньше – в 2025 году. Если Екатеринбург выиграет право проведения ЭКСПО, то через 8 лет ему придется полгода жить в режиме "плюс 300 тысяч человек". Сейчас чиновники и эксперты размышляют над тем, как решить насущный вопрос. Одно из предложений – не копать новые "колодцы", а брать воду с небес.

"Это не фантастика, а научно обоснованный и разработанный специально для Екатеринбурга проект", - отмечает начальник департамента Росгидромета по УрФО Владимир Лысов, с которым корреспондент "Уралинформбюро" поговорил о том, как осадками доверху налить существующие водохранилища.

- Владимир Васильевич, на круглом столе в Общественной палате вы озвучили необычную идею – активно воздействовать на облака и собирать из них осадки. Как это возможно?

- Существует несколько методов активного воздействия на облачные системы. Эффект, в зависимости от целей, достигается разный: мы либо убираем облачность (разгоняем облака), либо, наоборот, пытаемся выдавить из нее влагу, которой насыщен каждый кубометр атмосферного воздуха.

Первый метод - с помощью авиационного транспорта. Самолет заходит на верхнюю границу облака и сбрасывает оттуда пиропатроны. "Начинка" бывает трех видов: кристализированный сухой лед, йодистое серебро (основной элемент) и жидкий азот. В прежние времена (до 90-х годов) для этих целей использовались даже мешки с цементом.



Авиационный метод активных воздействий.

- И сколько надо выгнать самолетов в небо?

- Достаточно одного. Он летает по маршруту зигзагом. Действие от использования пиропатронов моментальное: пиропатрон вылетел - и полился дождь. Осадки выпадают в том месте, где происходит активное воздействие. Предварительно рассчитывается скорость переноса облачности, на основе чего разрабатывается маршрут воздушного судна.

- Какова цена вопроса? И за чей счет "банкет"?

- Если заявку делают региональные власти, соответственно, и финансируют они. Либо это могут делать заинтересованные организации и даже физические лица. В зарубежных странах – вплоть до фермеров, которые хотят защитить поля от града или полить их.

Самолетные аэрозольные генераторы САГ-26, установленные на Ан-2.

По расчетным данным на 2013 год, час работы воздушного судна стоил 300 тысяч рублей. Чтобы "налить" в водохранилище 30-40 миллионов кубов воды, требуется налетать 150-180 часов - это порядка 60 миллионов рублей. По данным екатеринбургского "Водоканала", они качают воду из Нязепетровского водохранилища (дополнительный источник водоснабжения Екатеринбурга, расположенный в Челябинской области – прим. ред.) за 30 миллионов рублей в месяц. При этом перекачка длится не один и не два месяца.

- Самый интересный метод активного воздействия, по вашим словам, это ракетный. Что он из себя представляет?

- Ракетный способ активного воздействия возможен в нескольких вариантах. Во-первых, использование автоматической системы – например, последней модификации ракетной установки "Элия-2". Второй вариант – полуавтоматический, когда специалист управляет установкой с помощью пульта на расстоянии 100-300 метров от объекта. И третий – ручное управление. Это самый простой и надежный способ.



Автоматизированная пусковая установка нового поколения "Элия-2".

Ракеты делаются из бумаги и "начиняются" специальным аэрозолем. Они работают на сгорании аэрозоля, который в период полета выделяет ядра кристаллизации (например, йодистое серебро). Когда мы стреляем по облакам выше изотермы "минус 10", выбрасываем туда ядра с кристаллизацией, на них сразу же оседает водяной пар, образуются капли воды. После прохождения ракеты облако разваливается, и вся влага выпадает на землю. Бабах – и ливень. Ракета ни на кого не упадет, никого не убьет - на землю прилетают кусочки бумаги.

Последний метод активного воздействия на облачность – наземный, реализуемый с помощью специальных пиротехнических генераторов с пиропатронами. На вершину горы устанавливается система, которая при прохождении облаков "выстреливает" в них йодистым серебром. Облачность наполняется этими частицами, и точно так же выпадает дождь. Это самый дешевый способ.



Наземный метод активных воздействий.

- Какой вариант подходит для Свердловской области?

- Высокогорным геофизическим институтом Нальчика нам рекомендован ракетный способ – с учетом ландшафтных особенностей региона. У нас нет большого количества горных вершин, зато есть уникальная чашеобразная территория в долине реки Чусовая в Ревдинском районе. На данной территории предлагается разместить 5 установок, зона действия которых примерно 20 километров. Они пересекаются - ни одно облако, богатое водой, через этот район так просто не пройдет. Площадь водосбора – тысяча квадратных километров. Выпавшие осадки по руслам рек будут уходить либо в Чусовую, либо в Мариинский пруд.



Примерная схема размещения ракетных пунктов.

Работать одновременно могут 2-3 установки. Если удачно отстрелить облако, то, думаю, трех ракет достаточно, чтобы вся влага выпала.

- На круглом столе поднимался вопрос – не оставит ли стрельба по облакам другие регионы без осадков?

- Учитывая направление движения южных циклонов, это не повлияет ни на Курганскую, ни на Челябинскую область. Меньше осадков может доходить до Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Но там 90% территории летом заболочено - мне кажется, им даже легче будет. Кроме того, мы говорим об очаговом отстреле - уничтожаются облака не над всей территорией региона. Остальная облачность - как шла, так и пойдет.

В качестве примера приведу Армению. В 1980-е годы озеро Севан, расположенное рядом с Ереваном, начало пересыхать. За полтора года они налили осадками полную чашу - с тех пор озеро даже не пытается высохнуть.

- Как ракетный способ активного воздействия реализуется технически?

- На монтаж и наладку уйдет не больше двух месяцев, поскольку все оборудование производится в России. Затраты первого года, включая покупку оборудования и установку, - порядка 12 миллионов рублей. Последующие годы работы – в пределах 5 миллионов рублей. Тот же "Водоканал" может создать собственное предприятие по активным воздействиям. И это будет эффективнее и куда менее затратно, чем перекачка воды из челябинского водохранилища.

- Владимир Васильевич, на ваш взгляд, почему проблема питьевого водоснабжения обострилась в Екатеринбурге? В "Водоканале" отмечают, что водохранилища мегаполиса в этом году осушил низкий объем паводка. Но ведь регион поливало без остановки и в мае, и в июне.

- По нашим подсчетам, летом выпало нормальное количество осадков, оно не было засушливым. Дело в том, что в Екатеринбурге растет потребление питьевой воды. К августу уровень воды в водохранилищах опустился практически до минус 2 метров. "Водоканал" качает воду, чтобы наполнить питьевые водоемы на зиму – не будем же снег топить!

Население Екатеринбурга увеличивается с каждым годом. К 2026 году только в Академическом микрорайоне будет проживать почти 400 тысяч человек. В ближайшие годы, когда объем потребления станет выше миллиона "кубиков", это может привести к нехватке питьевой воды. Уже сегодня нам надо озаботиться решением водного вопроса.

Кристина ШАБУНИНА