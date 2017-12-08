Беспечность, "самоделкины" и мошенники.

В Екатеринбурге число нарушений правил газовой безопасности абонентами выросло почти в 10 раз. Если в 2011 году в ходе выполнения аварийных заявок выявлено 59 нарушений, то в 2017 году - уже 457. Самые частые нарушения, выявляемые аварийными бригадами "Екатеринбурггаза", - открытые краны плиты по забывчивости или для обогрева помещения, оставление включенной плиты без присмотра, когда пища пригорает, что провоцирует пожар. Кроме того, жители самовольно устанавливают газовое оборудование, что часто приводит к утечкам газа. В этом году бригады аварийной газовой службы 1 800 раз выезжали на заявки, связанные с утечками газа. Ну и реальную угрозу безопасности представляют люди с деструктивным поведением, взять хотя бы последний взрыв газа в многоквартирном доме в Ижевске. Таких историй только в Екатеринбурге аварийной газовой службой предотвращено уже 9 за этот год. От опасных соседей - алкоголиков, наркоманов, с психическими расстройствами - правового спасения нет.

Чтобы минимизировать риски, сотрудники АО "Екатеринбурггаз" ежедневно занимаются профилактикой газовой безопасности. Проверяется техническая исправность газового оборудования, проводятся различные разъяснительные мероприятия, рейды газовой безопасности совместно с инспекторами МЧС. Главный инженер АО "Екатеринбурггаз" Денис Гоглев разъяснил, какие правила необходимо соблюдать пользователям газа, чтобы обезопасить себя и своих близких.

- Денис Михайлович, насколько опасен природный газ?

- При правильном использовании природный газ абсолютно безопасен. Но очень многое зависит от потребителей. От того, как мы используем газопотребляющие приборы, как реагируем на приход специалистов, которые проводят качественное и профессиональное обслуживание, при необходимости ремонт газового оборудования, проверяют работоспособность и функциональность вентканалов и дымоходов. Если техобслуживание проведено вовремя и соблюдаются правила безопасности, можно гарантировать, что не случится ничего плохого.

- То есть важно постоянно проводить ликбез среди населения?

- У нас очень серьезная профилактика. Мы проводим выездные сессии, и совместно с МЧС выходим в рейды. После проведения техобслуживания наши сотрудники обязательно проводят инструктаж, кратко напоминая потребителю о правилах газовой безопасности. За 11 месяцев 2017 года специалисты "Екатеринбурггаза" провели техническое обслуживание газового оборудования в более 100 тысячах квартир и 14 тысячах индивидуальных домов. В ходе этих плановых работ выявлено почти 23 тысячи различных нарушений правил безопасной эксплуатации газовых приборов - газовых плит, котлов, водонагревателей. Среди основных нарушений - аварийное состояние газовых приборов, самовольные подключения и отключения оборудования, неправильный монтаж, разукомплектованные плиты, а также отсутствие тяги. В группе правонарушений выдаются предписания на замену оборудования с истекшим сроком эксплуатации.

- Холода на носу, и как не из уст главного инженера "Екатеринбурггаза" услышать правила безопасности использования оборудования. Например, замерзающие люди включают газовые плиты, чтобы прогреть воздух на кухне…

- Ни в коем случае не разрешается греться газовыми плитами на кухне. Как только мы начинаем греться плитой, у нас появляется избыток продуктов сгорания в квартире, которые практически не отводятся. Мы сами становимся жертвами нарушений. Расследования несчастных случаев за последние 5 лет показали, что зачастую виноваты в произошедшем сами жители. Очень редко - управляющие компании, которые не обеспечили работоспособность дымоходов и вентканалов. При этом газопотребляющее оборудование во всех экспертных заключениях определялось как исправное.

- На что обратить внимание горожанам, чьи дома отапливаются с помощью газовых котлов?

- Абонентам, которые используют проточные водонагреватели и котлы для обогрева своих домов, необходимо помнить о приточной вентиляции (открывать окна, либо специальные щели в рамах). Если у кого-то есть коаксиальные дымоходы, когда воздух берется с улицы и туда же выбрасывается, основное внимание нужно уделить технической исправности газопотребляющих приборов. Для чего ежегодно проводится их техническое обслуживание. Работы проводятся на возмездной основе. Эта деятельность коммерческая, ничего не сделаешь. Но нужно помнить, что главное тут - безопасность.

Когда мы приходим, мы занимаемся не только газопотребляющим оборудованием, но и осматриваем систему в целом. Это и подключающие устройства в виде кранов, счетчики, системы контроля загазованности, сами газопроводы, разъемные соединения. После нашего специалиста остается абсолютно готовый, исправный, безопасный в эксплуатации объект. В противном случае мы производим отключение.

Лучше вовремя отключить объект, чем ликвидировать последствия аварии. От оперативности абонента зависит восстановление газоснабжения. То есть, как быстро будет заменено газовое оборудование либо подводящие трубопроводы, может быть, устранена неисправность счетчика, так быстро будет подан газ.

- Как вы боретесь с нарушителями и как серьезно наказываете, что немаловажно, согласитесь?

- Мы контролируем состояние всех сетей - как внешних, так и внутридомовых. Газопроводы регулярно проходят технические испытания на герметичность.

Если сеть негерметична, то мы вычисляем источник проблемы. Как правило, несанкционированные врезки сделаны дилетантами, так или иначе, они дают утечку. Найти нарушителей нетрудно. Самовольное подключение к газопроводу расценивается как хищение. Это уголовное преступление, однозначно. Рано или поздно любой скрытый потребитель понесет заслуженное наказание.

- Наша земля богата "самоделкиными". Часто мы думаем, что-то горелочка газовая плохо работает, дай-ка я покопошусь в ней. Взял отвёртку и полез. Насколько это правильно?

- Я никому не рекомендую самостоятельно заниматься ремонтом. Доверьте это нашим специалистам или сотрудникам других специализированных компаний. Потребители, "уверенные в своей технической грамотности", часто путают трубопроводы, неправильно подсоединяют дымоходы, некорректно настраивают работу датчиков, автоматики системы. А впоследствии мы сталкиваемся с тем, что приборы непригодны к эксплуатации.

- Скажите, природным, сжиженным газом в Екатеринбурге занимается только "Екатеринбурггаз"? Почему спрашиваю, потому что часто людей вводят в заблуждение, прикрываясь вашим именем.

- С точки зрения поставки, "Екатеринбурггаз", действительно, монополист. Что касается технического обслуживания, сегодняшнее российское законодательство позволяет этим заниматься специализированным организациям. Этим пользуются коммерческие организации, срывая куш с потребителей. Они выполняют якобы дорогостоящие работы, с предоставлением не всегда необходимого оборудования. Каждый абонент должен понимать, что может стать потенциальной жертвой. Обратите внимание на удостоверение, внешний вид пришедшего газовика. Сотрудники "Екатеринбурггаза" работают в спецодежде, машины нашего предприятия имеют фирменный знак. В обязательном порядке имеют удостоверения, в которых фиксируется должность, производственное управление, фотография, печать.

Мы открыты для потребителей. У вас есть телефоны в абонентских книжках, есть номер аварийно-диспетчерской службы "04" или "104" с мобильных телефонов. Мы принимаем заявки на вызов слесаря в онлайне, к нам можно обратиться через сайт компании ekgas.ru. Ни одно из обращений не остается не рассмотренным.

"Екатеринбурггаз" осуществляет поставку газа, технологическое присоединение к газовым сетям новых потребителей и техническое обслуживание газового оборудования на территории Екатеринбурга. Потребление природного газа в столице Урала достигает 3 миллиардов кубометров в год. Газ используют 754 предприятия Екатеринбурга и почти 400 тысяч потребителей среди населения, это 17 тысяч домов и 372 тысячи квартир.