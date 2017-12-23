Площадка готова в Екатеринбурге.

Франция, претендующая на проведение ЭКСПО-2025, предлагает построить в Париже выставочный павильон, придуманный Элизе Реклю в 1900 году. Тогда известный географ хотел установить на Всемирной выставке гигантский павильон-глобус, но его мечта не сбылась. Россия в 1900 году продемонстрировала в Париже Каслинский павильон из чугунного литья, поразивший всех и завоевавший Гран-при. Сегодня он хранится в Екатеринбурге – сопернике Парижа за ЭКСПО-2025.

Мы стоим около павильона с министром культуры Свердловской области Светланой Учайкиной и, любуясь филигранностью чугунного орнамента, вспоминаем историю начала ХХ-го века. Павильон едва не продали там же в Париже, после Октябрьской революции его частично уничтожили, но единственное в мире архитектурное сооружение из чугуна восстановлено - сегодня оно в зените славы и списке ЮНЕСКО.

- Светлана Николаевна, как Вы считаете, увидеть такой раритет для посетителей ЭКСПО-2025 – незабываемое событие?

- Мне кажется, да. Вы правильно сказали, это - раритет, который создан так давно и по особому случаю, когда в 1900 году Россия представляла на Всемирной выставке свои заводы, свою продукцию, свою мощь.

Кроме того, у нас в Музее камнерезного ювелирного искусства представлена копия необыкновенной карты Франции той поры. Ее к 1900 году создали на Екатеринбургской гранильной фабрике Императорского величества из драгоценных уральских камней. Оригинал на открытии выставки подарили Франции, он хранится в замке Компьень. То есть у нас есть два артефакта, имеющих отношение к истории ЭКСПО, к участию России во Всемирных выставках, которые она никогда прежде не принимала у себя.

- Для многих иностранцев географическое название Урал непонятно. Чаще всего они называют большую часть России на восток от Москвы Сибирью. Насколько наши творческие коллективы и культурные события восполняют этот пробел и знакомят иностранцев с реальной географией России?

- Конечно, Урал, в первую очередь, это - индустриальная мощь страны. Но Екатеринбург уже давно является одной из столиц мира культуры. Все, что связано с индустриальным постмодернизом, в частности наши замечательные биеннале, которые проводит Центр современного искусства, позиционируют Свердловскую область, позволяют увидеть то, чего нет нигде. Например, в этом году представители ЮНЕСКО очень высоко оценили возможности Нижнетагильского завода-музея – единственного в России. Это - история металлургии, в том числе мирового уровня, которой больше 260 лет!

Сегодня наши театры очень активно презентуют себя, продвигают имидж региона за рубежом. Театр оперы и балета успешно гастролирует в Европе и Азии. Уральский филармонический оркестр принимают лучшие концертные залы мира. Европа аплодирует нашим музыкантам стоя – это правда. У него заключены контракты на несколько лет вперед.

Современная российская драматургия тоже ассоциируется с Уралом. Наряду с Пушкиным, Чеховым, Достоевским в разных странах ставят пьесы екатеринбургского драматурга Николая Коляды – он очень узнаваем.

Екатеринбург сегодня столица и контемпорари-дэнс. Фестивали "На грани", которые проводит Лариса Барыкина, собирают самые интересные хореографические тенденции современного мира.

Мы единственный город в России, которому Рене Мартен - основатель, автор идеи и концепта фестиваля "Безумные дни", доверил проведение своего детища. Количество площадок, музыкантов, коллективов и, самое главное, слушателей, растет. Сказывается доступность цены на замечательные концерты. Представьте, вы можете на одной площадке в один день услышать шесть коллективов!

- С учетом транспортной доступности Екатеринбурга можно ли предположить, что полететь к нам из других городов России, из Европы на какой-то музыкальный фестиваль или концерт может стать нормой?

- Безусловно. Ведь даже зимой посмотреть на неповторимый Ледовый городок на центральной площади в Екатеринбург прилетают и приезжают из Москвы и многих городов нашей страны.

- А с площади все дороги ведут в музеи, театры, концертные залы... Вы ведь сами прежде возглавляли два театра. Что такое сегодняшний Екатеринбург с точки зрения инфраструктуры культуры?

- С этой точки зрения – уникальный город! И дело не только в количестве театров, но и в разнообразии жанров, которые способен представить не каждый город мира. Это - Театр оперы и балета, Екатеринбургский театр юного зрителя, Свердловский театр музыкальной комедии, Театр кукол, Театр драмы, Коляда-театр и большое количество других театров, в том числе, единственный в России детский театр балета "Щелкунчик".

На радость театральным гурманам в Екатеринбурге проводятся Чеховские фестивали, и мы имеем удовольствие не за самые большие деньги увидеть шедевры сегодняшнего театрального мира. В 2018 году мы возрождаем традицию проведения выездных спектаклей – лучших спектаклей фестиваля "Золотая маска". В афише будут спектакли Театра наций, московского Театра имени Маяковского, санкт-петербургского Большого драматического театра. В ней будут и театры Свердловской области - получившие "Золотые маски" и номинанты на эту высшую награду театрального мира страны.

В следующем году мы отмечаем 75-летний юбилей Уральского русского народного хора, который переживает волну подъема и вновь может стать брендом региона. Растет интерес к национальной культуре, национальному костюму, национальным традициям – мы всячески этому содействуем и поддерживаем.

- А что Екатеринбург может предложить искушенному музейному знатоку из того же Парижа?

- У нас есть чему удивиться. В областном краеведческом музее выставлен деревянный Шигирский идол, возраст которого, как мы полагали, исчисляется 9 тысячами лет, а оказалось – свыше 11 тысяч лет!

Выставки гранильных фабрик Императорского двора. Гостей города мы всегда возим туда – в золотую кладовую, в изумрудную комнату. В Екатеринбурге создан и работает единственный в России музей скульптора Эрнста Неизвестного. У нас открыт музей Миши Брусиловского – русского художника с мировым именем, год назад ушедшего из жизни.

Наконец, у нас есть первый частный музей иконы в России. Невьянская икона – вершина уральского горнозаводского старообрядческого иконописания, которая занимает достойное место в сокровищнице мирового искусства.

Открываются новые объекты, как, например, мультимедийный парк "Россия – моя история". Нельзя сказать, что это - альтернативный музей. Скорее, электронный учебник истории - дети завороженные уходят оттуда и, как правило, возвращаются вновь.

В 2020 году у нас должен открыться культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал". Это будет современнейшее здание - с фондохранилищем, реставрационными мастерскими, возможностями демонстрации лучших шедевров не только Эрмитажа, но и других уникальных музеев мирового уровня. Оно будет построено на том месте, где в годы Великой Отечественной войны хранились вывезенные из Санкт-Петербурга музейные ценности.

Екатеринбург это еще и памятник конструктивизма. 180 зданий - такого количества в других городах сегодня нет.

- К ЭКСПО-2025 может реализоваться и уникальный проект строительства нового зала филармонии, о котором ранее рассказывало "Уралинформбюро"?

- Наша филармония является одной из наиболее активно работающих в России. Популяризация классической музыки, которую она ведет, выше всяких похвал. Это – оркестр, о котором мы уже говорили, молодежный оркестр, филармонический хор. У них сегодня есть любительский хор, где занимается порядка 170 хористов.

Нынешний зал хорош, но не может вместить всех желающих зрителей. Есть ситуации, когда знаменитые оркестры хотят приехать в Екатеринбург, но нет возможности комфортно разместить на сцене большое число музыкантов.

Строительство нового зала на 2 500 зрителей – это вопрос давний, но проект очень затратный. За аналоги берутся лучшие площадки мира. Усилий одной Свердловской области будет недостаточно. Мы очень надеемся на софинансирование из федерального бюджета.

- Светлана Николаевна, правильно ли я понимаю, что с точки зрения культуры Екатеринбург находится на том уровне компетенции, когда к такому важному событию, как ЭКСПО, не придется на пустом месте возводить "потемкинскую деревню"?

- Абсолютно верно. У нас прекрасные традиции. Многоступенчатая система образования, когда дети в музыкальных школах, школах искусств получают предпрофессиональную подготовку, которая продолжается в колледжах и училищах. Затем они поступают в Уральскую консерваторию, Екатеринбургский театральный институт. Там, кстати, уже учится и молодежь из зарубежных стран.

Посмотрите на состав труппы Екатеринбургского театра оперы и балета – туда приезжают артисты из-за рубежа, которые считают за честь выступать на его сцене. У нас крепкая база, много идей и проектов. И самое главное - есть креативные, умные, деятельные люди, которые готовы их реализовать. Я думаю, что проведение ЭКСПО в России, в Екатеринбурге даст возможность воплотить в жизнь многие планы.

Беседовал Вадим ДЫНИН