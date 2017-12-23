На Урале.

С момента подачи заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 рабочий график вице-губернатора Свердловской области Александра Высокинского заполнен командировками по России и за рубеж. Он – член оргкомитета по продвижению заявки России. Утреннее интервью для "Уралинформбюро" началось спустя пару часов после возвращения из очередной поездки.

- Александр Геннадьевич, большинство жителей разных стран при слове Екатеринбург напряженно смотрят на необъятную карту России. И тут в голову приходит аналогия с навигатором в автомобиле. Когда в мегаполисе мы сталкиваемся с незнакомым адресом – помощь оказывает электронный "штурман". Если взять мировые расстояния, то просто садишься в самолет в точке А и прилетаешь в Екатеринбург, который сегодня связан прямыми рейсами с такими известными авиахабами, как Дубай, Хельсинки, Рим, Париж, Барселона, Пекин. На Ваш взгляд, что дает такая транспортная доступность городу, претендующему на ЭКСПО?

- Это одна из технологий, которая стирает расстояния. 25 лет назад нужно было прийти на почту и записаться у телефонистки на международный звонок. А сегодня просто берешь телефон и звонишь туда, куда нужно. Точно также самолеты. У нас большой поток рейсов, в Москву самолеты летают, как маршрутки.

Это технология, которая поменяла нашу голову. У меня большое количество друзей из Екатеринбурга не хотят переезжать в Москву, но они улетают и работают там 2-3 дня в неделю. Говорят, что так удобно, зачем переделывать всю свою жизнь?

Авиация изменила Екатеринбург, сделала ближе его к мировым центрам. Когда мы говорим о том, что именно из Екатеринбурга через Северный полюс лететь в Северную Америку всего 6 часов, а не 12, как сегодня с востока на запад, это тоже одна из технологий, которая может коренным образом повлиять на будущее города.

Мы живем в несколько ином ритме, но, то о чем говорили предки-философы и многие известные люди, классики, о мировых ценностях – честность, совесть, слово – они не изменились и не ушли никуда.

- Давайте поговорим о смысле ЭКСПО-2025 для России и Екатеринбурга. Для Милана ЭКСПО-2015 – это еще раз мощно показать "Made in Italy", всех накормить, одеть, развлечь. Для Дубая ЭКСПО-2020, на мой взгляд, это привлечение инвестиций в недвижимость, привлечение туристов. А Всемирная выставка для нас – открыть миру современную Россию?

- Есть точки проживания человечества, которые уже освоены: Европа, Америка – там много людей, эти места известны всем. Когда мы говорим о России, это - открытие совсем других пространств, открытие совсем другой природы, освоение человечеством новых технологий и территорий. Скажем, новые территории осваиваются Дубаем в пустыне. Они говорят - мы готовы платить за то, что около каждого дерева будет трубочка для полива, мы готовы платить огромные деньги за опреснение воды, мы готовы тратить атомные размеры энергии на кондиционеры и так далее, потому что мы считаем, что тут жить комфортно.

Мы говорим: тут, на Урале тоже жить комфортно. Мы готовы гигаколориями вырабатывать тепло холодной зимой. Мы готовы строить дороги между городами, когда 200-300 километров едешь по трассе и рядом никого, только лес, который европейцы называют тайга. Когда говоришь европейцу, что Свердловская область по размерам такая, что на север от Екатеринбурга 650 километров, он в ответ – ну, это же у вас страна. Да, у нас и по населению (свыше 4 миллионов человек) – страна, и по расстоянию – страна.

Мы это должны показывать. А то гуляют байки за рубежом, что у нас тут медведи по улицам ходят. Меня недавно спросили: а как у вас с дикими зверями в городе? Ответил – сидят в зоопарке.

С точки зрения освоения пространства, с точки зрения развития России, именно здесь на Урале должен быть создан еще один плацдарм развития большой страны на Восток. В свое время он был Уральским промышленным узлом, а до этого были демидовские заводы - здесь всегда была точка роста, опорный край державы.

- Значительная часть посетителей ЭКСПО-2010 в Шанхае были китайцы. У нас из предварительно планируемых 14 миллионов человек, соответственно, большинство будут россияне?

- На сегодня заграничные паспорта есть менее чем у 10% населения России. И даже если это будут в основном россияне, то они увидят мировые технологии, мировые тренды, и они достаточно сильно поднимут уровень своего образования.

Это, как мировое ВДНХ на полгода. В рабочие дни туда надо ходить с коллегами и смотреть, кто куда ушел, кто что производит, а в выходные туда надо отправляться с семьей, с детьми и показывать им какие-то простецкие вещи. ЭКСПО – это такая всемирная Олимпиада технологий.

Когда вы рассуждаете – у вас свои смыслы, у меня – свои смыслы, и это хорошо, потому что, чем больше людей будет рассуждать – больше будет смыслов. Главное, чтобы была создана база, где каждый может высказаться. Мы с вами сегодня не можем даже предположить, какие смыслы через семь лет могут возникнуть.

- У Екатеринбурга, как у правильного современного города, есть Стратегия развития. Когда-то вы были заместителем главы города и приложили к ней руку. Появится ли с помощью ЭКСПО некая суперстратегия развития?

- За 20 лет мы прошли большой путь с точки зрения развития городской инфраструктуры. Мы сделали надежную энергоструктуру, эффективное хозяйство города, но на 1,2 миллиона жителей, а в нем сегодня 2 миллиона. В том числе благодаря тому, что здесь стало комфортно, и люди потянулись. Инфраструктура Екатеринбурга на сегодня объективно перегружена.

- Давайте уточним по количеству жителей…

- Полтора миллиона человек живет с официальной пропиской. Около 250 тысяч с пропиской в других городах снимают тут квартиры и находятся постоянно. Плюс "маятниковая миграция" еще тысяч под 200. В сумме получается около 2 миллионов.

С развитием технологий у нас увеличилась длина "маятника". Это раньше было расстояние 20-30 километров. А сегодня на хороших машинах, по чистым трассам это уже 70-80 километров для тех, кто приезжает в город на работу. А в выходные ради визита в Екатеринбург расстояния увеличиваются.

Как-то в Москве я разговорился с жителями Самары. Они мне рассказывают – ездим к вам в Екатеринбург, потому что расстояние, как до Москвы, но пробок нет, а магазины, театры, рестораны не хуже.

На сегодня, если мы говорим "мировой город" – это аэропорт, дороги, комфортный центр, нормальная экология. Но для развития, для молодежи еще нужна сверхзадача, которую можно решить. Поэтому безусловным заданием для мирового города остается, что туда можно приехать и совершить научное открытие, подвиг.

Через 7 лет у Екатеринбурга должен будет появиться свой смысл места, специализация – здесь появляется возможность сделать это или вот это. Здесь НПО Автоматики, без деталей которого не взлетает ни одна ракета. Здесь технологическая база многих машиностроительных предприятий.

ЭКСПО – это возможность, в том числе и для нас самих, понять, а что делать, куда пойдем? Кто мы? Промышленники? Супертранспортный хаб, потому что через нас идут все транспортные потоки России? Или мы центр культуры, образования?

- Когда вы говорили о требованиях к современному городу, не прозвучала безопасность. Для гостей ЭКСПО это будет важно…

- Система безопасности на улицах - это то, что мы делаем: видеокамеры, металлодетекторы, системы наблюдения с воздуха. Это такая же технология, как обеспечение водой, теплом, транспортом, связью - это можно все отстроить. Мы заявили в Екатеринбурге ЭКСПО-парк площадью 555 гектаров. А французы говорят: у нас есть один из городов Большого Парижа, который заявляется от имени Парижа, а вообще выставку мы проведем в массе точек. Спрашиваю их - а как вы будете обеспечивать безопасность? Отвечают - да, нормально, обеспечим.

Так что, глядя в будущее, я думаю, что безопасность, безусловно, будет являться опцией, которая нам нужна, но не безопасность определяет, где сегодня жить молодому человеку, а место, где можно совершить подвиг.

Беседовал Вадим ДЫНИН