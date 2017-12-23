В России к ЭКСПО-2025 построят "Город сердца"22 декабря в 13:12
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Чтобы люди жили дольше.
В 2025 году Екатеринбург надеется принять ЭКСПО – ему еще предстоит непростая борьба с конкурентами. А ЭКСПО-2020 пройдет в Дубае - это право арабский мегаполис получил несколько лет назад в соперничестве с Екатеринбургом. Удивительно то, что первое заседание оргкомитета выставки в январе 2014 года шейх Дубая начал с обсуждения задач по модернизации системы здравоохранения в эмирате.
Директор "Уралинформбюро" Вадим Дынин встретился с главой Уральского института кардиологии Яном Габинским, чтобы понять, насколько медики Свердловской области в случае необходимости готовы придти на помощь гостям Всемирной универсальной выставки.
- Ян Львович, кардиологи, как спасатели, всегда на страже. Если смотреть с вашей наблюдательной башни на Екатеринбург – насколько медики города в боевой готовности?
- Если говорить о здравоохранении стационарном, то есть о том, куда привозят тяжелых пациентов, то оно на достаточно высоком уровне. Можно сравнивать с европейским, с мировым здравоохранением. Это там, где оказывается неотложная помощь - хирургическая, кардиологическая, урологическая, гинекологическая, перинатальная. В Екатеринбурге достаточно сильные стационары и врачи, что позволяет не бояться за человеческую жизнь в острой ситуации. Наверное, во время ЭКСПО это один из главных моментов.
В практике нашего института был случай, когда на одной из ежегодных выставок ИННОПРОМ в Екатеринбурге известный итальянский конструктор получил инфаркт миокарда. Его моментально доставили к нам, были простентированы артерии, и мы его очень быстро поставили на ноги.
- Уровень здравоохранения это ведь один из мультипликаторов развития города и региона?
- Да, конечно. Это еще оценка работы властных структур. Свердловская область, в основном, промышленная, она должна давать результаты в черной металлургии, станкостроении, машиностроении, военной техники. Я имею в виду акценты бюджета — он направлялся на создание промышленного потенциала. Социальная сфера порой финансировалась по остаточному принципу.
И, как врач, думаешь: а где здравоохранение? Оказалось, что оно развивается параллельно. И основано в первую очередь на человеческом факторе. В Екатеринбурге воспитана плеяда медицинских кадров, сформированы школы, система здравоохранения.
Наш кардиоцентр в 2013 году был признан лучшим в России, мы имеем европейский знак качества, присужденный нам в Швейцарии. А что такое качество в кардиоцентре? Это — преодоление инфарктов миокарда, острокоронарных синдромов. Самая большая смертность по всему миру от этих заболеваний.
- Медицина это ведь не только кадры, но и оснащение. Если сравнить ваш центр, другие клиники Екатеринбурга с европейскими или американскими, насколько они различаются по оборудованию?
- Один к одному, сейчас нет различий. Если в нашем центре проводятся кардиологические операции самого высокого уровня, понятно, что они должны проводиться на тех технологиях, которые используются в мировой практике. Мы третьи сегодня в России по количеству операций аортокоронарного шунтирования на работающем сердце.
- Можно ли предполагать, что Екатеринбург способен развивать компетенцию здравоохранения для привлечения сюда зарубежных клиентов?
- Вне всякого сомнения. Такая практика уже есть. В основном, это пациенты из стран СНГ. Я не сомневаюсь, что через семь лет мы сможем показать в здравоохранении технологии, которых нет на мировом рынке. Нашу задумку поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Речь, в частности, идет о разработке и производстве самых современных дефибрилляторов вместе с Уральским оптико-механическим заводом и концерном "Швабе". Первые 90 появятся уже в этом году. Мы будем размещать их в местах массового скопления людей, чтобы при необходимости можно было спасти жизнь. Он прост в эксплуатации – нужна предварительная минимальная подготовка.
К 2025 году мы должны закончить строительство своего Города сердца, который поднимет оказание кардиологической помощи, диагностики еще выше. К тому времени мы всерьез продвинемся в реализации нашего проекта коронарного паспорта, благодаря которому у обладателя такого электронного документа под рукой всегда будут данные о состоянии коронарного кровообращения, что поможет предупредить инфаркты миокарда. Мы в 2017 году обследовали 3 300 человек от 30 до 60 лет, которые вообще никогда не обращались за помощью к кардиологу. Выяснилось, что 57% из них имеют определенные проблемы с коронарным здоровьем.
- Вот вы узнали о малоизвестной проблеме жителей Екатеринбурга. А что это вообще за люди? Попытайтесь выделить их главные черты…
- Я живу в Екатеринбурге с 1969 года, когда в 16 лет приехал сюда с Украины поступать в медицинский институт. И, как южанин, столкнулся с несколько суровым, нордическим характером. Но в этом характере заложено очень важное — надежность, в дружбе и работе. Самые главные принципы жизни уральцев - правдивость, честность во взаимоотношениях между людьми. Вот ты идешь по улице в Америке, все тебе улыбаются, но это ничего не значит. А вызвать улыбку уральца - надо ее заслужить. Но зато она настолько много значит — это отношение к тебе, отношение к тому, что происходит вокруг.
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