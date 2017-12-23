Это - Россия.

Наверное, во времена СССР, когда Свердловск был закрытым для иностранцев городом-заводом, разговоры о том, что он может принять международную выставку или форум, были бы фантастикой. Сегодня это – реальность. Екатеринбург – один из ключевых мегаполисов России второй раз подает заявку на проведение ЭКСПО-2025. И амбиции победить в борьбе за право проведения Всемирной универсальной выставки у города-миллионника значительно выросли. Это экспертное мнение разделяет первый проектор расположенного в Екатеринбурге Уральского федерального университета Дмитрий Бугров, с которым побеседовал директор "Уралинформбюро" Вадим Дынин.

- Дмитрий Витальевич, Екатеринбург делает вторую попытку пригласить к себе ЭКСПО. Буквально на днях министр иностранных дел РФ Лавров сказал, что даже на встречах президента Владимира Путина с главами зарубежных стран обсуждается заявка России. Понятно, что до голосования, определяющего место проведения ЭКСПО-2025, еще год. А что Вам видится на этом расстоянии?

- Мне думается, что второй заход Екатеринбурга на цель, чтобы стать городом, принимающим выставку ЭКСПО-2025, это - позитивный процесс. Я абсолютно согласен с теми экспертами, которые отмечают, что вторая заявка качественнее, чем первая. Она вызревшая, она, мне кажется, лучше встроена в реалии развивающегося мира.

Тема "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений" звучит очень, я бы сказал, по-русски, в ней заложен некий духовный, некий моральный импульс. Мы хотим лучшей жизни, и мы хотим ее для следующих поколений, которые вовсе не в отдалении нам видятся. Мы хотим лучшей жизни и для себя, живущих ныне на земле. То есть мы хотим обеспечить преемственность развития, проживания под мирным небом. С одной стороны, это консервация того позитивного, что в мире уже достигнуто, и вместе с тем необходимо его изменение, потому что мир меняется, и вызовы меняются, отношение к миру. Я - университетский человек, человек, который вовлечен в повестку развития в целом - мне эта повестка близка.

С другой стороны, мне кажется, что Россией удачно выбран город. Возьмем заявку Франции, например. Для Парижа Всемирная выставка, универсальная в том числе, не первая. Париж – это глобальный город, который всем уже давно все доказал. Лично мне больше по сердцу, скажем так, соревнования не первых городов или макрорегионов, а вторых, третьих, пятых городов. Мне больше по сердцу, когда крупные мероприятия проходят не в абсолютно уже космополитичных центрах, которые эти мероприятия могут даже не заметить. Они ведь для них являются лишь звеном в цепи, в череде событий, которые сменяют одно другое постоянно.

В этом плане, мне кажется, Франции было бы корректнее и перспективнее выдвигать заявку, например, от Лиона или, может быть, от Бордо.

Япония сделала интереснее. Осака - это реально город номер два в Японии, который уже принимал ЭКСПО в 1970 году. В общем и целом, конечно, Япония - страна высокотехнологичная, правда, с середины 1980-х годов находящаяся в состоянии социально-экономического застоя. Что она может предложить миру чего-то такого, чего от нее не ожидали еще лет 30 назад? Наверное, по большому счету, ничего.

Так получилось, что по роду моей деятельности я неоднократно бывал в Париже, и в Осаке был, и в Баку совсем недавно. Хочу сказать, что столица Азербайджана – это город, который развивается семимильными шагами. Он как бы перехватывает повестку европейскости у Стамбула, скажем так, в малой Азии.

Но мне кажется, что Всемирная универсальная выставка достойна страны, которая постоянно принимает активное участие в определении вектора развития будущего человечества.

Да, Екатеринбург – это не столичный город, как Москва или Санкт-Петербург. Но это город, который демонстрирует, насколько глубока трансформация в России, которая не боится показывать третий, четвертый, пятый город страны, а не только две свои столичные "витрины".

Екатеринбург очень удачно расположен – на границе смыслов. Можно включить тему границы частей света - Европы и Азии, можно говорить об этом в географическом смысле, можно - в экономическом. Мы реально находимся в перекрестье очень важных торговых путей, то есть Транссиб – запад-восток, и Турксиб – север-юг. В этом логистическом перекрестье находится Екатеринбург.

Есть, например, прогнозы абсолютно научные, абсолютно не фантазийные, что рано или поздно начнут таять льды Северного Ледовитого океана, он будет становиться все менее ледовитым. И откроется северный морской путь. Он будет все менее льдистый, навигация будет все более простой. И, глядишь, у России появится уникальный шанс через свое северное побережье стать чрезвычайно интересной для транзита грузов из Юго-Восточной Азии, условно говоря, в Северно-Атлантическую зону в Европу, может быть и далее, в Северную Америку. Если это произойдет, Екатеринбург может играть роль транспортного сухопутного хаба.

В этом плане важно предъявить миру эту часть России, Евразии, которая до того не была столь открытой человечеству в плане проведения здесь мегамероприятий. Мы прекрасно понимаем, что Россия сильна, в том числе, и даже, в первую очередь, сильными регионами. Свердловская область – один из таковых.

В 2010 году я детально познакомился с ЭКСПО в Шанхае, организованном на запредельном уровне, как умеют китайские организаторы. Китайские товарищи сумели, с одной стороны, показать интересную глобальную повестку об улучшении качества жизни в городах, и сумели показать меняющуюся роль Китая в мире. Китайский павильон был одним из самых интересных - выставка давно уже ушла, а он продолжает вести просветительскую работу. Шанхай до выставки и после – это Шанхай, перешедший в новое качество.

- Когда мы говорим о новом качестве жизни, мы как раз затрагиваем тему будущих поколений. Через 8 лет мы будем обладать другими технологиями и компетенциями. Может ли стать выставка, проводимая в Екатеринбурге, демонстрацией мощного прорыва России, в первую очередь технологического?

- Конечно. Чем живет Россия? Она рвется в будущее, во многом определяет будущее мира. Этот контур будущего мы должны угадать. Разве мы его не можем угадать в целом? Конкретно нет. А в целом - это информационные технологии, глобализация коммуникаций. Возможно оживление темы космоса, потому что космос вытягивает технологии выше, он дает толчок технологиям. Я думаю, что это также новая энергетика, потому что Россия должна оставаться конкурентным игроком на энергетическом рынке, невзирая на то, какие технологии в будущем нас ожидают – снижение рыночной доли углеводородов или сохранение. И, конечно, машиностроение и приборостроение. Наша страна традиционно в этом сильна, в военно-промышленном комплексе мы показываем, что остаемся одним из ведущих производителей конкурентоспособной продукции.

Вместе с тем, наша страна в ближайшие годы должна научиться создавать еще какой-то масс-продукт для человека. Кто еще лет 30 назад мог предположить, что на планете такую роль будет играть Южная Корея с ее производителями Samsung, Hyundai и другими? Мы должны показывать, что российский гений, российский фундамент способен воспроизводить как традиционные смыслы, под которыми мы понимаем танки и космические корабли, так и нечто новое. Мы должны постоянно держать мир в ситуации, что он готов и способен удивляться очередным каким-то новинкам, каким-то идеям, исходящим от россиян. Мы прекрасно понимаем, что главное – это продукт конечной переработки, а не сырье. И главное для нас – бороться за смысл, за мировую повестку. Россия – это что? По-русски – это как? Русские – это кто?

- Мы с вами говорим о практически континенте под названием Россия. Правильно ли я вас понимаю с примером Шанхайской выставки, что Россия, будучи хозяйкой ЭКСПО, построит самый большой павильон, где россияне и зарубежные посетители смогут увидеть Россию будущего?

- Если наша страна пойдет в прорыв, то удобнее и правильнее места для презентации этого прорыва, организации визуального воплощения этого прорыва, чем Екатеринбург, не придумаешь. Екатеринбуржцы в повседневной жизни не часто задумываются над тем, чем интересен наш город, или Свердловская область или в целом Урал для иностранцев. Скажу, что я сам удивился, когда узнал, что Свердловская область опережает другие российские регионы по темпам роста мобильного интернета. Мы с вами не замечаем, что в России уровень интернетизации и в целом оказания интернет-услуг, не то, что достойный, он сверхдостойный по мировым меркам.

Вы правильно сказали, Россия – континент. У нас не латиница, у нас - кириллица. Мы не можем, как, к примеру, датчане использовать англоязычные приложения, потому что у нас континент, а у них полуостров маленький. Соответственно, разработчики программного контента не являются слепыми копиистами. Telegram – не копия WhatsApp, ВКонтакте- не копия Facebook. Они наполняются новыми смыслами, возможно, потому они так позитивно воспринимаются россиянами. И тут не патриотические, формальные побуждения, мол, поддержим отечественного производителя! Просто отечественное - удобнее.



Екатеринбург - один из российских центров IT-разработок – плюс Москва, Санкт-Петербург, Казань. Но мы должны научиться себя подавать, показывать себя как регион, который способен производить качественные продукты во всех смыслах – материальные, нематериальные. Я связываю будущее Екатеринбурга с отраслью "информационные технологии", даже больше, чем с машино- и приборостроением. Хотя робототехника -великолепная тема, в нашем городе она могла бы очень хорошо играть. Очень актуальна сейчас биофармацевтика, химфармацевтика. Это все есть - в нашем городе.

- Возвращаясь к теме молодежи. Дмитрий Витальевич, как один из руководителей вуза, входящего в мировой ТОП-200, вы рядом со студенческой молодежью. Пользуясь безграничными возможностями, которые дает сегодня Интернет, насколько она мыслит глобально, по-европейски, по-мировому?

- Наличие Глобальной сети приводит к тому, что понятие провинция размывается. Человек может находиться в третьем городе страны, 23-м или совсем не в городе, а в сельской местности, но может быть частью мирового тренда или мировой повестки. Вместе с тем, я глубоко убежден, что нельзя оставаться в тиши своей квартиры наедине с ноутбуком. В этом плане очень важна офлайн среда. Она в Екатеринбурге развивается медленнее, чем мне бы хотелось. Современный тренд – наличие общественных пространств: парки, зеленые зоны, зоны, условно, коворкинга, я бы сказал – общественного взаимодействия. Мы должны этим заниматься.

- Движение УрФУ вверх по рейтингам вузов мира в случае получения ЭКСПО ускорится?

- Конечно. Кто-то считает, что ЭКСПО даст Екатеринбургу вторую ветку метро. Это, конечно, важно и очень нужно городу – как воздух. Но ждать от Всемирной выставки только этого – мелко. Мы должны сделать все возможное, что от нас зависит, если нам планета дает право проводить ЭКСПО и полгода быть в центре внимания страны и мира в целом, чтобы у нас реально произошел прорыв, о котором вы говорите.

Мне кажется, Екатеринбург должен стать в этом случае инвестиционно очень привлекательным. У нас должна быть создана среда, которая позволит нам, как воронке, как пылесосу, втягивать в себя таланты, неуспокоенных интересных людей. Кто-то скажет – разве не Москва и Санкт-Петербург выступают такими аккумуляторами? Я скажу – да, но они слишком велики. И потом, чем больше таких очагов роста и возможностей, тем лучше.

Уральский федеральный университет имени Ельцина должен восприниматься как своеобразное достояние. Екатеринбург должен восприниматься, в большой доли смыслов, как университетский город. На сегодня в России есть университетские города – это Томск, Новосибирск и даже Белгород. Но Екатеринбург при всем величии и значении нашего университета и других вузов, например, консерватории, Горного университета – воспринимается больше как сугубо промышленный до сих пор, или банковский уже, или досуговый.

Я уверен, что проведение здесь выставки поднимет значение федерального университета. Потому что он, в том числе, - один из инструментов будущего, о котором мы говорим. В городе с хорошей средой, с порывом в будущее, конечно же, должен быть хороший университет. Потрясающе - УрФУ нужен город, достойный университета, а городу нужен университет, достойный Екатеринбурга. И все это вместе взятое – позитивный, если позволите, бульон активностей, на котором можно "сварить" новое качество для Екатеринбурга, который всегда будет ведущим городом великой России.