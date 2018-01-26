Куда отправимся этим летом?

За окном - январь, а уральские туристы уже подыскивают туры на предстоящий горячий сезон. О том, куда екатеринбуржцы отправятся этим летом и стоит ли им ждать горящих путевок, в эксклюзивном интервью "Уралинформбюро" рассказал директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

- Михаил Анатольевич, чем новый туристический сезон будет отличаться от прошлогоднего? Какие изменения ждут отрасль?

- С 1 января 2018 года в тестовом режиме заработала государственная информационная система "Электронная путевка". Она должна сделать рынок более стабильным и устойчивым и исключить массовый исход игроков с рынка.

До новых правил работы на рынке агентства аккумулировали средства туристов у себя и зачастую их "прокручивали". Например, брали деньги за путевку еще на этапе раннего бронирования, а рассчитывались с партнерами только после прибытия отдыхающих в отель. Это позволяло участникам рынка тратить деньги туристов на свои нужды или вкладывать их в сомнительные авантюры. Как итог – летом компании лопались как мыльные пузыри.

Сейчас это исключено – каждая путевка будет регистрироваться в системе, и турист еще до отлета сможет проверить, рассчитался ли за тур его агент или нет.

Пока компании регистрируются в системе добровольно, но очень скоро эти правила станут обязательными для всех. Это очень сильно повлияет на рынок – финансовые потоки станут прозрачнее, а компаниям придется перестраивать годами сложившуюся систему работы с клиентами и партнерами и искать новые финансовые "подпитки" для своей деятельности. Усилится конкуренция.

- Когда система заработает в полную силу?

- Точных сроков пока нет. Возможно, уже осенью, когда турпоток пойдет на спад, и это будет менее болезненно для рынка. А может и через год, чтобы у компаний было достаточно времени для адаптации.

- В январе Росавиация серьезно урезала чартерную программу четырех авиакомпаний. Не спровоцирует ли это дефицит туров на рынке?

- Нет. Каких-либо угроз для рынка пока нет. Сейчас очень много перевозчиков, которые с удовольствием полетают по России и за рубеж. На мой взгляд, эти меры лишь добавят рынку стабильности.

- Куда уральцы поедут этим летом? Какие страны окажутся в фаворе?

- Лидеры останутся те же: Турция, Болгария, Кипр, курорты Краснодарского края и Крым. Но будут в этом сезоне и совершенно новые города и точки прилета. Например, к полюбившимся уральцам Анталии и Стамбулу, добавятся Даламан и Бодрум. Более широко будут представлены греческие острова и Испания. Болгарское направление, возможно, дополнится Варной.

Интересные предложения будут и по Италии. Помимо прекрасного Римини екатеринбуржцы смогут отдохнуть в Болонии.

Также для уральцев запланировали туры в республики Закавказья и страны бывшего Советского Союза с вылетом из Кольцово. Например, в Белоруссию, Молдавию, Грузию…

- В Сочи и Крым сколько уральских туристов поедет в этом году?

- Рассчитываем, что в Крыму отдохнет около 200 тысяч человек, в Сочи – до 500.

- Чемпионат мира по футболу не помешает туристам насладиться отдыхом?

- Специфика подобных мероприятий накладывает ряд ограничений на перемещения туристов, и уральским путешественникам это надо учитывать.

- Крым активно зазывает туристов, но цены на отдых там год от года только растут. Удастся ли с такой ценовой политикой полуострову заманить к себе побольше уральцев?

- Относительно высокие цены в Крыму из-за того, что на полуострове очень короткий летний сезон, и владельцы бизнеса пытаются за эти три месяца хоть что-то "отбить". Но туристы туда все равно ездят и будут ездить. А после открытия моста этот поток еще увеличится.

Чтобы цены стали доступные, Крыму надо менять свое позиционирование - представлять себя как курорт для круглогодичного отдыха, как это сделало Сочи. Ставка должна делаться не на деловой туризм, а приключенческий, гастрономический, медицинский и исторический. Так поступают многие зарубежные страны и регионы, где жизнь после лета затихает. Например, Израиль, область Лигурия в Италии или болгарский Велинград.

- А где дешевле будет отдохнуть этим летом?

- Самая дешевая будет, как всегда, Турция. Возможно, будут неплохие предложения по России.

- Стоимость путевок останется на прежнем уровне?

- Путевки подорожают примерно на 10%. Если раньше средняя цена тура была на уровне 42-45 тысяч на человека при двухместном размещении, то сейчас- примерно 46-50 тысяч рублей. Если не будет резких скачков валют и других негативных факторов, то к лету цена останется на этом же уровне.

- Получается, что массового демпинга не будет?

- Без полноценного открытия Египта дешевого отдыха не будет. Спецпредложения, конечно, были и будут, но их объем будет ограничен. Турецкие отели очень востребованы европейцами, а они бронируют номера заранее. Поэтому цена по ряду базовых отелей в Турции уже выше прошлогодней на 30%.

- Турагенты сейчас активно предлагают отдых на египетских курортах с перелетом до Каира? Стоит ли ехать?

- В Египте очень часто происходят теракты, а автобусные поездки через пустыню небезопасны. Когда нет очевидного выигрыша – зачем эти муки?

Лучше дождаться, когда будет открыто прямое авиасообщение с курортными городами - Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Там в разы безопаснее, чем в Каире, поскольку допуск на территорию отеля для местных жителей организован по спецпропускам.

- Когда это произойдет?

- Точных сроков пока нет. Но лучше всего для рынка, если это произойдет во второй половине октября и ноябре, когда сезон в Турции и на нашем юге фактически завершен, а спрос на Юго-Восточную Азию еще не достиг пика. Это позволит туроператорам и авиакомпаниям безболезненно перенаправить самолеты на египетское направление.

Беседовала Ольга КАРПОВА