Шагом марш в пешие туры.

До старта чемпионата мира по футболу остается совсем немного времени. Через 121 день в столицу Урала хлынет безмерный поток болельщиков со всего мира. О том, как город и турсообщество готовятся встречать гостей мундиаля, в эксклюзивном интервью "Уралинформбюро" рассказал директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

- Михаил Анатольевич, город готов к приему российских и зарубежных болельщиков?

- Чемпионат мира по футболу – это исключительное событие для нашего города. Подобного рода мероприятий еще не было в истории Екатеринбурга. Поэтому город к нему готовится основательно. Уже разработаны основные туристические программы, которые будут предложены гостям чемпионата. При их создании учитывался опыт других стран, где проходили игры мундиаля. В частности, весной прошлого года мы совместно с коллегами посетили несколько южноафриканских городов, в том числе Йоханнесбург и Дурбану, где проходили матчи предыдущего чемпионата, много разговаривали с местными властями, организаторами и пришли к выводу, что болельщики в основной своей массе передвигались по городу тремя-четырьмя проторенными тропами: от стадиона в пивбар, из пивбара в порт, из гостиницы на стадион или другое увеселительное заведение. И все.

А очень красивые и, по своей сути, уникальные экскурсии, например, туры в этнографические деревни, в национальный парк Крюгера, который сам по себе просто сказка, гостями чемпионата были не столь востребованы. Поэтому для наших гостей мы разработали простые и в большинстве своем однодневные туры. У нас жирафов и экзотических этносов нет, но есть свои географические и исторические особенности, которые мы будем по максимуму использовать.

- Чем будем удивлять гостей чемпионата?

- Будем заманивать иностранных гостей в наши минералогические музеи. У нас есть великолепный музей камня, музей Горного института, находящийся в шаговой доступности от стадиона. Есть еще ряд музеев другой тематики, которые, скорее всего, будут работать в уральской столице по более гибкому графику, возможно, ночью.

Также будут интересные туры на промышленные предприятия Екатеринбурга. Все-таки мы – столица машиностроения, и можем продемонстрировать нашим гостям уникальные предприятия, культуру производства и высочайшие технологии. Чтобы гости с разных континентов прониклись нашей историей и полюбили нас. А потом у себя рассказали об Урале. Это было бы для нас лучшей рекламой.

Мы бы с радостью покатали болельщиков на танке или свозили бы гостей на Белоярскую АЭС, но эти предприятия режимные, и попасть на них в дни чемпионата будет невозможно.

Зато будут другие увлекательные туры. Например, в Арамиль. В казачий острог. Там можно будет и выпить, и покушать, и повеселиться от души.

Также нельзя забывать, что в этом году мы отмечаем 100-летие со смерти Романовых. Поэтому будут какие-то исторические туры на Ганину Яму и в Храм-на-крови.

- Как будете заманивать болельщиков на экскурсии?

- С гостями чемпионата мира по футболу будут постоянно работать волонтеры, рассказывать о наших программах. Будут специальные стенды, наглядная агитация.

Также информация о возможных экскурсионных программах будет размещена на сайтах Ростуризма и Уральской ассоциации туризма. Интерес уже есть. Мы видим, что люди из-за рубежа активно изучают информацию на наших сайтах.

- Сколько болельщиков приедет в наш город? Есть уже какие-то цифры?

- Цифры пока назвать сложно. Рассчитываем, что это будут десятки тысяч человек.

Опираться на цифры других стран, где ранее проходили подобные мероприятия, увы, мы тоже не можем, так как их опыт в этом плане тоже неоднороден.

- А мест в гостиницах хватит?

- Гостиничное хозяйство в Екатеринбурге сегодня развито очень хорошо. Но если в город приедут десятки тысяч человек, разместить их всех одномоментно в гостиницах уральской столицы будет невозможно – номерной фонд не резиновый, а увеличивать его нет смысла. Средняя наполняемость отелей сейчас 58%. Увеличим сейчас фонд, номера потом будут простаивать. Поэтому гостей чемпионата будем селить в загородные дома или палаточные лагеря со всеми удобствами. Это будет не какой-нибудь шаляй-валяй, по типу пришел разбил палатку на газоне, зашел за дерево и справил нужду, а нормальные места для размещения, с подогревом, потому что летом у нас может быть и минус 5 и плюс 35. Такие территории будут, конечно, охраняться.

- Цены на номера будут приемлемые?

- Сначала была паника – многие кричали, что отели задирают цены. Сейчас этот вопрос уже решен государством – ценовой диапазон на номерной фонд определен. Но желающие сорвать "куш" на данном мероприятии, особенно среди владельцев загородной недвижимости, конечно, будут. От этого никуда не деться. Но вопрос будет решен – без места точно никто не останется.

- На чем повезем за город? Транспорта хватит?

- Автобусов и сейчас-то в обыденной жизни не хватает, что говорить о подобных мероприятиях. Возможно, еще будет запрещен въезд крупного транспорта. В любом случае автобусы для перевозок гостей по городу и в другие города найдем – "займем" у пермских, челябинских компаний.

Беседовала Ольга КАРПОВА.