С хронотопом.

Екатеринбургские градозащитники готовы идти до конца, чтобы спасти от сноса недостроенную телебашню. Об этом в интервью "Уралинформбюро" заявил председатель правления общественной организации "Уральский хронотоп" Олег Букин.

Как ранее сообщало наше агентство, активисты "Уральского хронотопа" на прошлой неделе подали в областное управление по охране и использованию объектов культурного наследия заявление на включение башни в реестр объектов культурного наследия.

В этой связи управление организует работу по установлению историко-культурной ценности объекта с привлечением специалистов в сфере охраны культурного наследия. По истечении срока в 90 рабочих дней госорган обязан принять решение о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия либо об отказе во включении. Если башня будет включена в перечень, ее снос будет запрещен согласно закону.

Стоит напомнить, что аналогичным образом "Уральский хронотоп" ранее пытался спасти от сноса школу №1 и баню на улице Куйбышева. Несмотря на неудачный исход, на время рассмотрения заявки по школе на ВИЗ-бульваре работы по реконструкции объекта были приостановлены.

— Олег Николаевич, насколько, по-вашему, велика вероятность, что заявка "сработает"?

— Мы не собираемся ограничиться только заявкой в Управление, мы продолжаем историко-архивные изыскания и исследования с тем, чтобы обосновать ценность заявленного нами объекта более полно и глубоко.

Не нужно питать иллюзии: никто нашу заявку 3 месяца рассматривать не будет. В законе речь о сроке, составляющем не более 90 рабочих дней, а значит, решение может быть принято раньше.

Например, по школе №1 наш запрос рассмотрели очень оперативно (и выдали отрицательное заключение – прим.ред.). Рассчитываем поэтому по башне на срок рассмотрения в 1-2 месяца. Уверен, что уже сейчас "официальные" эксперты или специалисты готовят отрицательное заключение (или заключения). Наша задача — добиться за это время альтернативных заключений от независимых специалистов: искусствоведов, строителей, инженеров, историков.

У башни высокая градостроительная ценность. Объект возводили по индивидуальному проекту, утвержденному Минсвязи СССР, строили по уникальной технологии, аналогов которой по всему бывшему СССР — единицы. В Таллине, Вильнюсе, Новороссийске, Баку строились такие башни в 80-х годах прошлого века. И все. Останкинская не в счет, она старше, там, наверное, несколько другие технологии применялись. В этом смысле наша башня вполне подпадает под определение памятника — памятника эпохе в строительстве, в технологиях, в инженерных решениях и так далее.

— То есть вы хотите "уравновесить" отрицательное заключение другим, положительным?

— Мы хотим, чтобы заключений было как можно больше. В идеале даже на официальных бланках того или иного учреждения (университет, кафедра, музей), имеющего какое-то право на экспертную оценку. Мы хотим напрямую обратиться к общественности, чтобы подключить экспертов-добровольцев. Специалисты, которые считают, что объект обладает ценностью, обязательно должны в этой ситуации подключиться и формализовать на научно-объективной основе свое мнение путем подготовки тех или иных заключений. А мы можем помочь им какими-то документами.

Если те или иные независимые эксперты признают башню достойной для включения в реестр ОКН, подготовив и представив в госорган (и копию — нам) соответствующие заключения, у "Уральского хронотопа" появится основание для оспаривания действия уполномоченного государственного органа, если им в дальнейшем будет принято решение об отказе во включении башни в перечень выявленных памятников. Если такого заключения, хотя бы одного, не будет, нам нечего будет делать в суде.

— Имеются ли на вашей памяти прецеденты, когда заступничество общественности спасало памятник от сноса?

— Прецеденты есть. Так было в Верх-Нейвинске, где было спасено, возможно, от разрушительной реконструкции здание волостного правления. Сейчас объект в перечне выявленных памятников.

Год назад местные власти хотели снести усадьбу дворян Голубцовых под Красноуфимском. "Уральский хронотоп" тогда обратился с заявлением о включении объекта в реестр, и сегодня усадьба также в перечне выявленных памятников.

— Но мы все помним, как несколько лет назад "реконструировали" Пассаж в Екатеринбурге. Оставили четыре несущих стены, а вокруг них нарастили современные конструкции. Памятник фактически был уничтожен. Не опасаетесь, что такой же сценарий повторится, если башню все же признают объектом, имеющим историческую и культурную значимость?

— Насколько я помню, на своем месте оставили только одну стену, остальные были либо демонтированы, либо демонтированы и перенесены.

С башней такое уже не выйдет. В 2014-2015 годах, как раз во многом благодаря беспределу с Пассажем, были приняты и вступили в силу поправки в федеральный закон. Суть которых сводится к тому, что сегодня внешний облик памятника неприкосновенен, даже если он не включен в предмет охраны.

На данный момент я опасаюсь того, что на время рассмотрения нашего заявления башню по-тихому продолжат увечить, доводя ее до нужной кондиции, делая снос необратимым. Продолжат потихоньку сверлить у основания, а потом скажут: смотрите, она вот-вот рухнет, демонтаж — единственный выход.

Чтобы этого не произошло, госоргану в лице того же Управления государственной охраны ОКН нужно ежедневно мониторить ситуацию вокруг башни и регулярно фиксировать состояние объекта. А мы, со своей стороны, готовы идти до конца и делаем все от нас зависящее, чтобы башню отстоять.

P.S. Следует отметить, что Олег Букин не одинок в своем мнении относительно культурной и исторической значимости башни. По мнению екатеринбургского архитектора Алексея Белоусова, с точки зрения градостроительства ее снос будет большой потерей для облика города.

"У нас долгие годы не было мощной вертикали, наподобие Останкинской телебашни или "сталинских" высоток в Москве. Строители башни решили эту вертикаль обозначить, причем в очень удачном месте. Башня отлично венчает собой Исторический сквер", — заявил он в начале февраля на протестном митинге в Екатеринбурге, посвященном судьбе телебашни.

Беседовал Евгений СУСОРОВ