С Общественной палатой.

В канун президентских выборов Нижний Тагил "попал на карандаш" к Владимиру Путину. Даже больше – второй по значимости город Свердловской области вошел в текст президентского послания к Федеральному собранию. Но не как образец для подражания, а как пример отвратительной экологии. И дело не столько в традиционных для города металлургов "лисьих хвостах", а в проблеме водоснабжения, о которой тагильчане буквально кричат многие годы.

Власти города заявили о предстоящем концессионном соглашении с "Уральской водной компанией" (российско-венгерское АО). Якобы его реализация позволит получить "водоподготовку европейского уровня".

Но эти заявления лишь добавили взвеси в мутной воде. Непонятно – какова цена вопроса, когда начнется реализация проекта? 21 марта 2018 года в Общественной палате Свердловской области пройдут слушания о модернизации системы водоснабжения и водоотведения Нижнего Тагила посредством концессионного соглашения.

Самое время напомнить, что воду Черноисточинского пруда, непотребную для использования, "взбаламутил" член региональной Общественной палаты, руководитель движения "Экоправо" Андрей Волегов. С ним побеседовала корреспондент "Уралинформбюро".

- Андрей, что общественники намерены прояснить на слушаниях?

- Мероприятие проводится для того, чтобы жители Нижнего Тагила знали и понимали, в чем суть концессионного соглашения. Потому что доступа к данной информации у людей сегодня практически нет. Предположения строятся на тех крохах информации, которые появляются в СМИ.

Вчера писали, что общий объем затрат на заключение концессионного соглашения по Нижнему Тагилу составит 30 миллиардов рублей. Еще ранее говорилось про 31 миллиард рублей и про то, что более 14,5 миллиарда из них должен взять на себя концессионер ("Уральская водная компания" - прим.ред.). Естественно, горожане возмущены, потому что за такие деньги можно не только в Нижнем Тагиле, но еще в 3-4 городах построить хорошие очистные сооружения.

Концессионер действительно возьмет на себя строительство объектов, средства будут возвращены ему в объеме потраченного только после запуска. Это не более 12,4 миллиарда вложенных рублей. С учетом НДС, рассрочки на несколько лет и процентов – порядка 16,5 миллиарда рублей, но никак не 30 миллиардов!

Чтобы разобраться в этом непростом вопросе, мы решили провести слушания, главными участниками которых станут представители администрации Нижнего Тагила и "Уральской водной компании". Мы хотим, чтобы появилась открытость, поскольку проект будет реализовываться, в том числе, за счет средств налогоплательщиков. Для жителей города - за счет повышения тарифа на воду.

- Российско-венгерское сотрудничество – вопрос, судя по всему, уже решенный?

- Договоренности о сотрудничестве были достигнуты в ходе встречи Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На сайте президента РФ высоко оценены венгерские технологии по очистке воды, глава государства дал "зеленый свет" тому, чтобы венгры работали в России. Технологии, в которых Венгрия преуспела, будут реализованы у нас.

- Путин - за, венгры – за. А какова позиция местных властей?

- Прежде мы, экологи, не находили понимания в мэрии Нижнего Тагила. Все сводилось к тому, что решить наболевший вопрос без финансовой поддержки не получится, а денег, как водится, нет. Однако эксперты областного уровня не раз выступали с предложениями по повышению качества воды, которые не требовали затрат. Реализовать их можно было уже в начале 2017 года, но ни одно из мероприятий так и не было выполнено.

- Экологи и общественники Нижнего Тагила настаивали на комплексном обследовании питьевого Черноисточинского пруда, который каждый год покрывается опасными зелеными водорослями. Сейчас, когда вопрос с концессионным соглашением решен, это требование отменяется?

- Нет. Более того, если не реанимировать водохранилище, заявления о "водоподготовке европейского уровня" в Нижнем Тагиле могут остаться пустыми словами. Откладывать решение этого вопроса - значит затягивать сроки реабилитации водоема. Если учесть, что рассчитывать на улучшение качества холодной воды даже после подписания концессионного соглашения в ближайшие годы не приходится (оно требует больших временных затрат), работу следует вести параллельно - реабилитируя Черноисточинский пруд и возводя водоочистные сооружения.

Мы также настаиваем на рассмотрении коллективного обращения горожан, ранее переданного главе Нижнего Тагила Сергею Носову и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. О том, чтобы власти оказали помощь в разработке месторождений подземных вод. Речь идет об источниках, которые разведаны и исследованы. Главное сейчас – принять политическое решение по строительству водоводов от месторождения до черноисточинского гидроузла, чтобы подавать воду по готовой системе водоснабжения. "Водоканалу" без разницы, откуда брать воду, зато качество воды из подземных источников существенно выше, чем из поверхностных. Водоподготовка потребует меньше затрат, а значит тарифы на воду для жителей города будут ниже.

Беседовала Кристина ШАБУНИНА