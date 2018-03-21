Екатеринбургская новелла.

Единственным уральцем, прошедшим в очный этап конкурса "Педагогический дебют-2018" в номинации "Молодые управленцы" стал Сергей Александрович Ярославцев, директор екатеринбургской гимназии №94. Тридцатилетний инженер с квалификацией менеджера возглавляет учебное заведение уже два года. До этого он 8 лет занимался административно-хозяйственной частью гимназии и успел "потренироваться" в управлении на другом учебном заведении.

В чем директор не согласен с министром образования, а также о главной беде современной школы и реальной зарплате свердловских учителей он рассказал в интервью "Уралинформбюро".

- Сергей Александрович, если в двух словах – каким должен быть эффективный руководитель современной школы?

- Он должен быть разносторонним: стратег, педагог, экономист, управленец. Со всех сторон комплексно подходить к работе. Важны не столько знания, сколько умения. Причем, даже не практический опыт – законы ведь меняются очень быстро, а навык быстро что-то узнать и применить новое на практике.

- У большинства россиян мужчина-педагог ассоциируется в лучшем случае с трудовиком, физруком, преподавателем ОБЖ. Вы сейчас проходите переподготовку и планируете преподавать школьникам информатику. Как считаете, кто должен учить детей: мужчина или женщина?

- Мне кажется, что не стоит разделять профессию по гендерному признаку. Бывают хорошие учителя и мужчины, и женщины. Главное, чтобы педагог был в первую очередь мотиватором для детей. Это самая большая проблема в образовании – пробудить у ребенка интерес к занятиям. Не просто чтобы учитель пришел и рассказывал монотонно, как лектор в институте.

- Учитель – ремесло или призвание?

- Скорее призвание. Нужно, в первую очередь, любить детей.

- А если молодой педагог, например, очень их любит, но не может донести информацию?

- Тут уже нужно нарабатывать практику. Ходить на уроки к опытным коллегам: наблюдать за теми, кто умеет "держать класс", у учеников которых есть результат. Советоваться с учителями, приглашать их на свои занятия. Это длительная работа, которая рано или поздно принесет результат. Очень малое количество педагогов приходит после института и сразу становится "звездами".

- Какая "деталь" в механизме системы образования работает не совсем идеально?

- Классно-урочная система. Мы хотим, с одной стороны, добиться каких-то индивидуальных подходов к каждому ребенку, а с другой – в каждом классе по 30 учеников. Победить это можно только при большом желании педагога совершенствоваться, применять новые технологии. При этом не все учителя готовы меняться, а молодых специалистов в институте не учат этому. Они не умеют "подходить" к детям.

- Педагоги действительно тратят много времени на заполнение огромного количества бумажек?

- Этим, по большей части, занимается администрация – завучи, секретарь, директор.

Например, у нас учителя работают только с электронным журналом. Раз в семестр (в 94-й гимназии семестровая оценочная система, – прим.ред.) мы просим проанализировать, как изменились результаты учеников. Если снизились или повысились – просим объяснить, почему. Это важно, чтобы другие педагоги могли воспользоваться чужим опытом.

- Нужно ли разделять учительское внимание: с теми, кто изначально настроен на работу, заниматься, а на "хулиганов" не обращать внимание?

- Я считаю, что делить детей не стоит. Ребята, которые не учатся – просто не замотивированы. А это означает, что плохо сработал учитель. Он должен найти ту форму работы, которая будет подходить конкретному ребенку. Ученик может помогать педагогу, проверять работы, придумывать задания… Возможны разные варианты. Я ведь еще не учитель (смеется).

- В начале марта министр образования Ольга Васильева предложила сократить количество школьных олимпиад из-за того, что их призеры часто не показывают достойных результатов на ЕГЭ. Вы согласны с этой инициативой?

- Я против. Олимпиадные задания немного отличаются от того формата, который преподается в школе. Дети, занимающие призовые места, – неординарные, нестандартные. Такой ребенок может решать очень сложные задачи, но сделать элементарные ошибки в том же ЕГЭ – поставить галочку не в том месте, например.

- Недавно социологи опубликовали исследование, из которого следует, что около 60% учителей недовольны своей зарплатой. Сколько получает среднестатистический школьный учитель?

- Все зависит от нагрузки. В среднем по нашему учреждению – в районе 35 тысяч рублей "чистыми".

Норматив, утвержденный областным законом, един для всех: в нем четко прописано, на какое количество детей какая сумма выделятся. Далее уже внутри школы каждый директор распределяет сам. Он может, например, принять 30 педагогов с зарплатой на каждого в 30 тысяч рублей, или же трудоустроить 20 человек, выплачивая им большие суммы.

- Как вы думаете, в чем основная задача современной школы?

- Думаю, что воспитать личность. Человека, который будет обладать определенными ценностями и, как минимум, элементарными знаниями. Он может не стать ученым или известным человеком, но просто будет гражданином с моральными принципами.

Беседовала Яна БРЫЗГАЛОВА