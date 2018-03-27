Соцслужбы не знают, как помочь.

Одной из приоритетных задач на ближайшие шесть лет президент России Владимир Путин назвал борьбу с бедностью. В обращении к Федеральному собранию он отметил положительную тенденцию в этом направлении. А в Свердловской области в 2017 году стало больше семей в "трудной жизненной ситуации". Неутешительную статистику представил в своем докладе уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков. При этом соцслужбы не всегда способны оказать "правильную" помощь. Что мешает – "Уралинформбюро" выяснило у детского омбудсмена.

- Игорь Рудольфович, сколько в нашем регионе семей остро нуждается в помощи?

- По предварительным данным, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2017 году было порядка 102 тысяч. Годом ранее – 100 тысяч. Хотя до этого мы наблюдали снижение: в 2014 году цифра была 109 тысяч, а в 2015 году – 106 тысяч.

- С чем связан этот рост?

- Мне кажется, это "остаточные" последствия кризиса. Но стоит отметить, что в таких семьях в 2017 году проживало 178 тысяч детей. То есть, зачастую семьи не с одним ребенком. Из этого можно сделать вывод, что наличие детей становится источником материальных проблем. Увеличение количества детей "сдвигает" их в категорию "находящихся в трудной жизненной ситуации". Это не социально опасные семьи, где неправильно воспитывают детей, а именно неустойчивые с материальной точки зрения.

Когда мы говорим волшебное слово "демография", мы, в первую очередь, говорим о повышение рождаемости. Семьи с несколькими детьми должны быть группой "норма". Но их зачастую государство никак не поддерживает.

- А как соцслужбы работают с такими семьями?

- Работа соцслужб – одна из сторон вопроса, на которую нужно обратить пристальное внимание. Для борьбы с бедностью может требоваться не столько финансовая помощь, сколько организационная поддержка.

Однажды к нам обратилась женщина, родившая тройню. Без мужа. Вроде есть жилье – трехкомнатная квартира. Но мама из дома даже выйти не может – с детьми все время нужно находиться. Сами понимаете – с одним-то сложно. А здесь – трое.

Мы говорим: а где соцслужбы, у нас же должны быть услуги по уходу, присмотру. В перечне социальных услуг стандартов социального обслуживания услуга няни есть, но она по факту не оказывается – не попала в государственный заказ. Другими словами, она финансово не обеспечена. Формально существует, реально никто ее не оказывает. Таким семьям нужно точечно помощь оказывать. А не просто дать матери 100 рублей.

Один раз сталкивались с ситуацией еще хуже. Женщина с двумя детьми написала: нужна помощь. Мы обращаемся в управление социальной политики: знаете такую? - Знаем. - Чем помогли? - Мы оказали юридические, психологические услуги, консультации по поиску работы.

Приходим сами - а там жевать нечего. Но формально услуги оказаны. Просто не те, которые сегодня требуются этой семье.

Система соцобслуживания не стоит на месте, развивается. Но она должна быть заточена на эти семьи, помогать конкретно, персонифицировано, с учетом тех трудностей, которые возникают в семье. Их нивелировать надо. Не вообще оказывать поддержку, а бороться со сложностями, которые ставят семью в трудную жизненную ситуацию.

- Как перевести соцслужбы на такую работу?

- Во-первых, нужен анализ. Ситуация с оказанием услуг у нас очень неоднородная. Например, услуга няни, как сказал раньше, не оказывалась в Чкаловском районе Екатеринбурга. А когда я был в одном из муниципалитетов области, там сказали: у нас есть такая услуга, мы ее закрепили в государственном задании. То есть очень разные какие-то подходы. Эти вещи нужно проанализировать, и начать работать в рамках первоочередных задач, поставленных президентом. Не на усмотрение директора центра социального обслуживания, а расставить реальные приоритеты. Мы уже запросили подробный анализ у наших общественных организаций, они готовят такую оценку – внешнюю, независимую. Плюс есть наши наблюдения.

Во-вторых, какие-то методические рекомендации со стороны областного министерства социальной политики должны быть. Нужно принимать соответствующие управленческие решения для поддержки семей. Финансово, согласно докладу министра финансов Галины Кулаченко, Свердловская область себе это позволить может. К тому же, здесь нужно не столько добавление средств, сколько их перераспределение и оптимизация, нужно понимать, куда в первую очередь должны быть направлены деньги.

- Как вы оцените информационную работу соцслужб?

- Мы ведем статистику – сколько нарушений нашли после обращений граждан. Больше всего обращений приходит по социальным проблемам. Но реальных нарушений там оказывается не очень много. Конечно, есть проблемы, где действительно нужно включаться и решать вопросы, связанные с лишением родительских прав или их нарушением.

Но большое количество вопросов закрываются просто консультацией. Мы рассказываем людям, куда им идти, что делать. Мы говорили об этом неоднократно, в том числе, министерству социальной политики: ребята, ваша информационная работа недостаточна – идут к нам, а должны – к вам.

- На что могли бы пойти средства регионального бюджета?

- Я считаю, нужно вернуться к субсидированию многодетных семей по жилью. У нас прием заявлений на эти выплаты закончился в 2014 году. Людям, которые тогда попали в очередь, только сейчас выплачивают эти субсидии, в зависимости от количества детей. У нас около 50 тысяч многодетных семей, эта цифра растет.

Хочется отметить, трудная жизненная ситуация – не количественная характеристика, а качественная. Если посмотреть чуть дальше, у нас сегодня 70-80% несовершеннолетних, совершивших преступления и правонарушения, как раз из семей в трудной жизненной ситуации. Таким образом, помогая таким семьям, мы решаем огромное количество других проблем.

Беседовала Анна ВАСИЛЬЧЕНКО

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