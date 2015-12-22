В Югре в маршрутке зарезали пассажира21 декабря в 09:11
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Убийце грозит 15 лет тюрьмы.
В Сургутском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства в маршрутке.
Преступление произошло 16 декабря 2016 года. 59-летний житель села Угут возвращался домой из Сургута. В маршрутке он выпивал с односельчанином, собутыльники поругались. Один дважды ударил второго ножом в грудь, тот скончался на месте.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, обвиняемый заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет заключения.
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