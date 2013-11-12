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Экс-воспитательнице "Доброго волшебника" вынесен приговор21 декабря в 10:18

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Ее отправили на выселки.

В Сургуте суд вынес приговор бывшей воспитательнице реабилитационного центра "Добрый волшебник" Надежде Шанаевой. Она признана виновной в умышленном причинении вреда малолетнему и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Женщина проведет 8 месяцев в колонии-поселении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

ЧП в реабилитационном центре произошло 4 мая 2016 года. По записям с камер наблюдений удалось установить, что одна из воспитательниц сломала руку слепому 7-летнему ребенку, когда удерживала его за столом во время завтрака. После этого соцработник учреждения ударил воспитанника по голове. Мальчик пролежал на полу со сломанной рукой несколько часов.

Ранее был вынесен приговор бывшей заведующей отделением дневного пребывания реабилитационного центра. Женщина признана виновной в халатности. Суд оштрафовал ее на 20 тысяч рублей.

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