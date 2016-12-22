Знакомой.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех жителей Тюмени. Молодые люди подозреваются в групповом изнасиловании, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного СУ СКР.

Преступление было совершено 18 сентября 2016 года в одном из домов на Урайской. Обвиняемые несколько часов насиловали и избивали 28-летнюю знакомую.

В ближайшее время материалы будут направлены в суд.