Троих тюменцев будут судить за групповое изнасилование21 декабря в 12:27
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Знакомой.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех жителей Тюмени. Молодые люди подозреваются в групповом изнасиловании, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного СУ СКР.
Преступление было совершено 18 сентября 2016 года в одном из домов на Урайской. Обвиняемые несколько часов насиловали и избивали 28-летнюю знакомую.
В ближайшее время материалы будут направлены в суд.
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