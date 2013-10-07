Он сел на 16 лет.

Суд вынес приговор 46-летнему жителю Кунашакского района. Он признан виновным в изнасиловании 13-летней девочки и проведет 16 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Мужчина насиловал школьницу с 2013 по 2015 год. При задержании в сентябре 2015 года он оказал сопротивление сотруднику полиции, за что получил вторую статью.