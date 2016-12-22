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Тагильчанина взяли в заложники из-за 100 тысяч21 декабря в 13:28

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Ему выставили счет за застолье.

Суд вынес приговор двум 24-летним жителям Нижнего Тагила, которые взяли мужчину в заложники, вымогая у него деньги. Молодые люди проведут в колонии общего режима 7 и 7,5 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в сентябре 2015 года. Подсудимые познакомились в подъезде с 36-летним мужчиной и позвали его на съемную квартиру выпить. Тот приглашение принял, но на застолье не скинулся. Собутыльники пять дней не выпускали гостя, выбивая из него 100 тысяч рублей "долга" за выпивку.

Преступление удалось раскрыть благодаря соседу, который постучался в квартиру. Хозяева набросились на незваного гостя, однако ему удалось убежать и заявить в полицию.

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