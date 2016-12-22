Житель Соликамска зарубил топором трех человек21 декабря в 14:08
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Подозреваемого задержали.
В Соликамске задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в тройном убийстве.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено 19 декабря 2016 года в одном из частных домов. Подозреваемый из неприязни зарубил топором хозяина дома и двух его гостей - мужчину и женщину. Сбежав, он выбросил орудие расправы в одном из дворов.
Решается вопрос об аресте мужчины.
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