Арест ему продлен до 25 января.

Домашний арест экс-главе Копейска Вячеславу Истомину, обвиняемому в крупной взятке, продлен до 25 января 2017 года. Ходатайство следователя удовлетворено, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Центрального райсуда Челябинска. Время потребовалось на дополнительные процессуальные действия.

В зимние каникулы Истомину позволено выехать с ребенком в поселок Красный Камень на берег озера Увильды. Кроме того, ему разрешили раз в неделю навещать престарелую мать.

Мэра Копейска задержали 25 июля 2016 года по подозрению в 2-миллионной взятке. Как утверждает ряд СМИ, речь может идти о плате за заключение контрактов на поставку оборудования для школьных столовых без конкурса. В середине октября чиновник дал признательные показания.

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