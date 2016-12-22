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Екатеринбуржец с "ВИЧ-шприцем" пытался заразить знакомую21 декабря в 17:15

  • Текст

Его задержали.

Екатеринбургские полицейские в районе улицы Мира задержали 31-летнего мужчину, который с помощью шприца хотел заразить новую знакомую ВИЧ, сообщает фонд "Город без наркотиков".

Сам задержанный пояснил, что познакомился с девушкой в социальной сети и ехал к ней, чтобы вместе "закинуться" наркотиком. При осмотре у мужчины было изъято два шприца.

В пресс-группе горУМВД "Уралинформбюро" сообщили, что екатеринбуржца задержали в ночь на 14 декабря 2016 года. Однако исследование шприцев показало, что в них находилась простая вода, и они не были заразными. Мужчину отпустили домой.

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