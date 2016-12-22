Апелляцию по делу Обухова рассмотрят в январе21 декабря в 17:49
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Суд перенес заседание.
21 декабря 2016 года Свердловский облсуд перенес рассмотрение апелляции по делу о махинациях с землями барда Александра Новикова (оспаривается подсудность). Заседание назначено на 9 января 2017 года.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда, такое решение связано с ненадлежащим уведомлением участников процесса о его проведении.
На скамье подсудимых - топ-менеджеры екатеринбургской овощебазы №4 Иван Обухов и Виктор Новиков, а также гендиректор ООО "Светояр" Лариса Ассонова. Они обвиняются в покушении на мошенничество. По версии следствия, подсудимые пытались похитить у шансонье около 400 гектаров земли в Сысертском районе. Стоимость участков составляет 88 миллионов рублей, в то время как А.Новиков уверяет, что цена превышает 300 миллионов.
7 ноября в Ленинском райсуде Екатеринбурга стартовали слушания. Однако судья принял решение о передаче дела в Сысертский райсуд по подсудности. Сейчас это решение оспаривается.
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